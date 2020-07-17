Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи оккупированного Крыма в настоящее время не выявлено, - Таран
На данный момент не выявлено признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
"В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.
Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.
Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки.
"Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Учитывая упомянутое, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины", - рассказал он.
"Ймовірно, що показова фаза стратегічного командно-штабного навчання буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказькому операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - зазначив Скібіцький.
Крім того, за його інформацією, на єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення "Кавказ-2020" заплановані навчання Організації договору колективної безпеки, основна мета яких - перевірка можливості застосування підрозділів збройних сил держав ОДКБ у військових операціях збройних сил Росії під прикриттям "гуманітарних місій".
Скібіцький наголосив, що у ході показової фази навчання "Кавказ" не виключає демонстраційні дії провокаційного характеру
