Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи оккупированного Крыма в настоящее время не выявлено, - Таран

На данный момент не выявлено признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки.

"Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Учитывая упомянутое, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины", - рассказал он.