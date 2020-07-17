РУС
Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи оккупированного Крыма в настоящее время не выявлено, - Таран

На данный момент не выявлено признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - сказал он в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки.

"Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Учитывая упомянутое, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины", - рассказал он.

Крым (26455) Минобороны (9552) россия (96963) Таран Андрей (267)
+8
Где откопали это нафталиновое тело? И да, сами распространили в СМИ , что хутин вдруг нападет, хотя он напал давным давно но этого никто не видит потому как там "та сторона", а теперь сами и опровергают, полный бред...
17.07.2020 10:54 Ответить
+7
Вы раненого бойца более 3х суток не можете найти и вытянуть. А рассказываете тут тупые мантры.
17.07.2020 10:54 Ответить
+5
Еще лучше в "серую зону" раненого бойца разыскать. Пусть на своей шкуре прочувствует.
17.07.2020 10:58 Ответить
Вы раненого бойца более 3х суток не можете найти и вытянуть. А рассказываете тут тупые мантры.
17.07.2020 10:54 Ответить
Где откопали это нафталиновое тело? И да, сами распространили в СМИ , что хутин вдруг нападет, хотя он напал давным давно но этого никто не видит потому как там "та сторона", а теперь сами и опровергают, полный бред...
17.07.2020 10:54 Ответить
порошенко не здіснив чистку Штабу від совкової генеральської гнилі.У час активної фази війни..
Порох -Гінвяний генералісимус,як і ЗЕ...
17.07.2020 11:23 Ответить
Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу окупованого Криму наразі не виявлено, - Таран - Цензор.НЕТ 820
17.07.2020 11:44 Ответить
Про Тарана. ...2016 - звільнений у запас через вік. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці...
17.07.2020 13:56 Ответить
самое время для специалиста...
кадровый голод
17.07.2020 23:55 Ответить
Так может, надо в командировку в Херсонскую область хоть на недельку? Говорят, оттуда виднее все телодвижения руSSофашистов.
17.07.2020 10:54 Ответить
Еще лучше в "серую зону" раненого бойца разыскать. Пусть на своей шкуре прочувствует.
17.07.2020 10:58 Ответить
Ничего удивительного... ведь этого кАзла и поставили туда, чтобы оно ничего такого подобного, не видело, не слышало и не реагировало... мразь зеленая доиграется.
17.07.2020 10:55 Ответить
Был уволен в 2015 году по подозрению ,работы на козломордых! Кого еще они могли поставить министром обороны!
17.07.2020 10:59 Ответить
С точки зрения здравого смысла и логики - абсолютный бред. Если руские планируют нападение и удар, то они никогда не будут это делать демонстрируя подготовку к вторжению. Война всегда начинается внезапно для обороняющегося.....примеры -100 процентов всех войн. Разведка может доложить самые правдивые и точные сведения - а кто ей поверит?
17.07.2020 10:56 Ответить
у него все на контроле , как и у самого гавнокомандующего ... когда пол -страны не будет , они народу сообщат
17.07.2020 11:00 Ответить
Это точно министр обороны? Министр обороны всегда должен быть в готовности к отражению атаки вероятного противника и возможностью контр-наступательных действий
17.07.2020 11:05 Ответить
Признаков нет а группировка войск в Кріму растёт не по дням, а по часам.
17.07.2020 11:07 Ответить
Таран для защиты Украины - не тот пацан. Авторитета нету. Скажите ему , что готовиться надо совсем не так как 29 лет назад с 18-ю свадебными "мынистрами абароны".И летом кацы не пойдут- мясо быстро гниёт, закапывать не успеют, а крематориев - не хватит, к осени - могут сразу .
17.07.2020 11:12 Ответить
Саломатін...
Таран..


"одного поля ягоди" ФСБ-шно-кацапського...
17.07.2020 11:17 Ответить
Скібіцький повідомив, що у російському Південному військовому окрузі буде створено щонайменше сім угруповань військ (сил) та стратегічний резерв
"Ймовірно, що показова фаза стратегічного командно-штабного навчання буде проведена у формі декількох двосторонніх навчань на Донському, Кримському, а також Владикавказькому операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання", - зазначив Скібіцький.
Крім того, за його інформацією, на єдиному оперативному фоні під час підготовки та проведення "Кавказ-2020" заплановані навчання Організації договору колективної безпеки, основна мета яких - перевірка можливості застосування підрозділів збройних сил держав ОДКБ у військових операціях збройних сил Росії під прикриттям "гуманітарних місій".
Скібіцький наголосив, що у ході показової фази навчання "Кавказ" не виключає демонстраційні дії провокаційного характеру
https://espreso.tv/news/2020/06/26/tysk_i_zalyakuvannya_rozvidka_ochikuye_propagandystskoyi_kampaniyi_z_boku_rf_pid_chas_navchan_quotkavkaz_2020quot
17.07.2020 11:22 Ответить
***, пуйло открытым текстом сказал проверить армию и флот на боеготовность, у границы с Украиной, а оно зеленое уё, плетет бред.
17.07.2020 12:35 Ответить
 
 