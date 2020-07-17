Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов. ДОКУМЕНТ
Борис Филатов опубликовал документы, в которых министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра.
На своей фейсбук-странице мэр Днепра опубликовал документы о строительстве аэропорта, где министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, пишет "Наше місто".
Я же говорил вам вчера, про АБСОЛЮТНУЮ лживость и АБСОЛЮТНУЮ аморальность, пришедших нынче к власти?
Вчера министр инфраструктуры запилил, как у "зелёных" водится, видосик у себя в ФБ, где обвинил меня в том, что я пиарюсь перед выборами и с аэропортом в Днепре все будет хорошо.
К его вою присоединились всякие бужанские, олейники и прочая зелёная плесень.
Ну что, дети, высказались? А теперь ловите. Документы за подписью Криклия, где он лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их….на зарплаты себе и своим подчинённым.
Кодло.
P.S. Прямо сейчас в Кабмине хотят удалить эти документы из электронной базы, хотя есть все входящие номера и пр.
Журналисты, растягивайте тему.
Не дадим кодлу ни одного шанса", - цитирует издание Филатова.
Напомним, после публичного заявления мэра Днепра Бориса Филатова об изъятии 100 миллионов гривен из расходов Министерства инфраструктуры, которые были предусмотрены на строительство аэропорта в Днепре, Кабмин поспешил вернуть финансирование обратно.
Потому что я прочитал не только заголовок а и то что написано в сфотографированном документе.
Заголовок врет. Филатов тоже. Там нет ни слова о том чтобы забрать все деньги и остановить строительство, а только 100 тыс.грн. изъять и перенаправить на другие проекты из них на зарпталы только 45 тыс.
Это яркий пример лживых заголовков, рассчитанных на то что 99% людей новости под заголовком не читают.
А где Филатов сказал, что хотят снять ВСЕ деньги??
Они что, без зарплаты должны работать?
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
С такой властью и таким населением (поклонники шмария, опзж, слуг и тп дерьма) Украина обречена на нищету и безправие.
Мое личное мнение основанное на наблюдении со стороны за последние 4 года.
мне просто интересно
"плавно" это за 1.5 года и не до 30 а до 25. скачок с 15 до 25 произошел тогда, когда беня начал валить свой банк выводя бабло в офшоры в том числе и с помощью вавы ссыкливого.
Первірити СБУ.
І якщо це підтвердиться - тільки за це Зеленський, Шмигаль, Кріклій повинні біти заарештовані
Днепра в списке нет
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
Прочитав заголовок, складывается впечатление что Криклий просит остановить строительство и деньги перенаправить на зарплаты.
А если почитать документы, то предлагается изъять из бюджета стройки всего-лишь 100 тыс. и отправить на другие проекты, из которых на зарплаты уйдет всего лишь 45 тыс. При том что бюджет строительства составляет несколько миллиардов, новость вообще ниочем.
Зеленский с Порошенко - мальчики в коротких штанишках, по сравнению с Филатовым. Он захватил контроль над СМИ Днепра и те его безудержно хвалят. (Прямо как Путин) Но этого ему мало и он пропихивает своё мурло на Цензор. Сядешь в машину, включишь радио - и там реклама Филатова. Причем оплаченная из бюджетных денег! (Можно найти соответствующие бумаги на Прозорро) За одно это он должен сидеть в тюрьме. Ан нет - находятся лохи, которые его хвалят.
Что касается нового аэропорта, то проблема не в нем. Существующий аэропорт, после захвата его Коломойским в 90-е, никогда не был загружен даже наполовину. Т.е. проблема не в новом терминале, а в монополии. Они просто не пускают неколомойские авиакомпании. Поэтому так мало рейсов. Единственное, что стоит сделать - это отремонтировать взлетную полосу. (А не строить новую за 200 лямов зелени - это не окупиться никогда, поэтому и хотят эти деньги достать на халяву, и бюджета.)
Я теж мешканка Дніпра і можу сказати, що у порівнянні з сивиносим мєріном Куліченком, Філатов прекрасний мер! І новий термінал потрібний, бо саме Беня і не пускає нікого в прихватизований термінал.
"Прекрасный мер"? Вы точно из Днепра? Простите, но вы дура!
А вот почему сыр бор разгорелся БЕЗ упоминания про увеличение штата--тут влпрос к инициатору скандала.
Любит Боря замутить, у него этого не отнимешь. Школа Коломйоского, однако.