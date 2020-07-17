Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов. ДОКУМЕНТ

Борис Филатов опубликовал документы, в которых министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра.

На своей фейсбук-странице мэр Днепра опубликовал документы о строительстве аэропорта, где министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, пишет "Наше місто".

"Про кодло — 2.

…

Я же говорил вам вчера, про АБСОЛЮТНУЮ лживость и АБСОЛЮТНУЮ аморальность, пришедших нынче к власти?

Говорил же, правда?

…

Вчера министр инфраструктуры запилил, как у "зелёных" водится, видосик у себя в ФБ, где обвинил меня в том, что я пиарюсь перед выборами и с аэропортом в Днепре все будет хорошо.

К его вою присоединились всякие бужанские, олейники и прочая зелёная плесень.

…

Ну что, дети, высказались? А теперь ловите. Документы за подписью Криклия, где он лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их….на зарплаты себе и своим подчинённым.

…

Кодло.

…

P.S. Прямо сейчас в Кабмине хотят удалить эти документы из электронной базы, хотя есть все входящие номера и пр.

Журналисты, растягивайте тему.

Не дадим кодлу ни одного шанса", - цитирует издание Филатова.





























Напомним, после публичного заявления мэра Днепра Бориса Филатова об изъятии 100 миллионов гривен из расходов Министерства инфраструктуры, которые были предусмотрены на строительство аэропорта в Днепре, Кабмин поспешил вернуть финансирование обратно.