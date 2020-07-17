РУС
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов. ДОКУМЕНТ

Борис Филатов опубликовал документы, в которых министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра.

На своей фейсбук-странице мэр Днепра опубликовал документы о строительстве аэропорта, где министр инфраструктуры просит снять деньги со строительства аэропорта Днепра и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, пишет "Наше місто".

"Про кодло — 2.

Я же говорил вам вчера, про АБСОЛЮТНУЮ лживость и АБСОЛЮТНУЮ аморальность, пришедших нынче к власти?

Говорил же, правда?

Вчера министр инфраструктуры запилил, как у "зелёных" водится, видосик у себя в ФБ, где обвинил меня в том, что я пиарюсь перед выборами и с аэропортом в Днепре все будет хорошо.

К его вою присоединились всякие бужанские, олейники и прочая зелёная плесень.

Ну что, дети, высказались? А теперь ловите. Документы за подписью Криклия, где он лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их….на зарплаты себе и своим подчинённым.

Кодло.

P.S. Прямо сейчас в Кабмине хотят удалить эти документы из электронной базы, хотя есть все входящие номера и пр.

Журналисты, растягивайте тему.

Не дадим кодлу ни одного шанса", - цитирует издание Филатова.

Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 01
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 02
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 03
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 04
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 05
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 06
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 07
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 08
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 09
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 10
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 11
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 12
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 13
Криклий лично просит снять деньги со строительства аэропорта в Днепре и перенаправить их на зарплаты себе и своим подчиненным, - Филатов 14

Напомним, после публичного заявления мэра Днепра Бориса Филатова об изъятии 100 миллионов гривен из расходов Министерства инфраструктуры, которые были предусмотрены на строительство аэропорта в Днепре, Кабмин поспешил вернуть финансирование обратно.

Днепр (4492) Кабмин (14099) местные выборы (2753) Метрополитен (1023) строительство (2006) финансирование (1830) Мининфраструктуры (941) Филатов Борис (566) Криклий Владислав (323)
+36
Зашквар, але зебуїнам пох
17.07.2020 11:18 Ответить
+30
только что министр финансов (прямой эфир)
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
17.07.2020 11:19 Ответить
+19
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ
17.07.2020 11:19 Ответить
Зашквар, але зебуїнам пох
17.07.2020 11:18 Ответить
я не зебуин но мне тоже пох.
Потому что я прочитал не только заголовок а и то что написано в сфотографированном документе.
Заголовок врет. Филатов тоже. Там нет ни слова о том чтобы забрать все деньги и остановить строительство, а только 100 тыс.грн. изъять и перенаправить на другие проекты из них на зарпталы только 45 тыс.
Это яркий пример лживых заголовков, рассчитанных на то что 99% людей новости под заголовком не читают.
17.07.2020 13:14 Ответить
Очень внимательно читал я посмотрю))) 100 000 тыс.грн это как раз сто лямов........ так что учись не только читать но и думать....
показать весь комментарий
да, согласен, лоханулся. 100 млн.
показать весь комментарий
Филатов: *снять деньги со строительства аэропорта*

А где Филатов сказал, что хотят снять ВСЕ деньги??
показать весь комментарий
Кто-то лукавит. Филатов типа не заметил, что мининфраструктуры увеличено на 200 человек.
Они что, без зарплаты должны работать?
17.07.2020 14:26 Ответить
Абинепорошенко Філатов розпускає нюні. Боря, ви пожинаєте плоди своєї недолугості, вам ще терпіти і терпіти!
показать весь комментарий
Не звезди, Филатов абсолютно нормальный, и никогда он не топил за зеленую гниль, ну а то что в Днепре 87% или чуть больше **********, так то не Филатов виноват. Многие мои знакомые голосовавшие за « хуженебудет» воют как собаки Баскервилей и сидят в полной Ж, скажу честно очень прикольно смотреть 🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Я хіба сказав, що Філатов ненормальний? Міліони інтелектуалів в Україні спалили своє майбутнє простим вибором, самі знаєте яким. Тому не треба скіглити, а насолоджуватись своїм правильним рішенням. Є два варіанти виправити ситуацію - чекати 4 роки і обрати іншого кловуна або шарія, або пролити чергову кров і обрати іншого кловуна або шарія. Що вам миліше?
показать весь комментарий
Якби ж вибирали тільки ми з вами, то безумовно наш вибір би був за людину гідну і патріота краіни, але ж з таким відсотком біомаси , як не голосуй , а ім лайно смачніше. Я не знаю скільки поколінь повинно народитися щоб настав час коли більшість стануть справжніми громадянами своєі краіни, чи якою глобальною і масштабною повинна бути війна аби люди пройшли до тями і щось зрозуміли. Майбутнє бачу сумним, а але в мене є зараз час насолодитися конвульсіями голосувальників за « хуженебудет»
показать весь комментарий
Я тут більш оптимістичний, є два шляхи (знову два, хі-хі) - перший - це не чекати, а добровільно включати мізки і набиратись розуму, другий - чекати мініапокаліпсис, тоді хочеш-не хочеш включаєш мізки, бо йдуть позови з порожнього шлунку. Це не я придумав - так влаштований Хомо Тіпа Сапієнс.
показать весь комментарий
Хватит нам свататься своего шоколадного, как и любого олигарха , впрочем!
показать весь комментарий
Ви не розумієте простої істини - в Україні нема ні одного неолігархічного кандидата, вони є тільки в ілюзіях інфальтивного населення. Ось, наприклад, Голобородько - спіймали наживку, як карась перловку? Смачного!
показать весь комментарий
только что министр финансов (прямой эфир)
"для нас нормальная инфляция составляет 10-15% в год"
докерувались дятлы
17.07.2020 11:19 Ответить
Скажи, что ты пошутил (неудачно) и оставь мне хоть какие то иллюзии на счет квалификации и опыта власти.
показать весь комментарий
я абсолютно серьезно. 15 минут назад под радой журналистам заявил
показать весь комментарий
.В такие моменты я радуюсь, что забрал семью из Украины. Но все равно становится очень грустно от уровня профессионализма власти и уровня мозгов большинства украинцев (малоросов?) выбирающих такое дерьмо во власть. И ладно, если бы они перед выборами показали себя профессионалами, а потом не справились (хотя бы из за ковида). Это еще можно было бы понять, хоть и с трудом, но там и ПЕРЕД ВЫБОРАМИ было ВСЕ ПОНЯТНО. Одни заявления НеЛоха на стадионе чего стоили- голый популизм и игра на публику.
С такой властью и таким населением (поклонники шмария, опзж, слуг и тп дерьма) Украина обречена на нищету и безправие.

Мое личное мнение основанное на наблюдении со стороны за последние 4 года.
17.07.2020 11:45 Ответить
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов - Цензор.НЕТ 3827
показать весь комментарий
чего же ты не 3,14здело когда курс с 8 плавно переехал по 30, при петьке
мне просто интересно
показать весь комментарий
потому что в отличии от вас дебилов я умею думать и анализировать информацию
"плавно" это за 1.5 года и не до 30 а до 25. скачок с 15 до 25 произошел тогда, когда беня начал валить свой банк выводя бабло в офшоры в том числе и с помощью вавы ссыкливого.
показать весь комментарий
и не с восьми а с 12
показать весь комментарий
ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ
показать весь комментарий
суче бядский зеленый цирк
показать весь комментарий
Зеленые свиньи....
показать весь комментарий
Якщо це правда.
Первірити СБУ.
І якщо це підтвердиться - тільки за це Зеленський, Шмигаль, Кріклій повинні біти заарештовані
показать весь комментарий
Днепр за Зеленского!!!!
показать весь комментарий
а жители Днепра?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Криклий соросятина зеленая, его давно сажать пора, хочет на последок срубить бабла.
показать весь комментарий
Коли хтось пише про соросят - зразу в бан. Це 100%-й кацапський посил. Тому- на вихід, на родіну.))
показать весь комментарий
Они даже не знают кто такой Сорос. У кацапов это слово стало нарицательным. Как аксиома.
показать весь комментарий
Під бояру дуже смачно іде закусь - масони, комітет 300, проект Венус, протоколи мудрєцов, Череп і Кості, 33-й градус...........путєн - руцкій царь, которого будєт баяцца весь мір і сотана.
показать весь комментарий
Даже не знаю что нужнее - платить криклию зарплату или аеропорт в Днепре)
показать весь комментарий
Україна - для людей, а не для аеропортів. ))) Тому - зп.
показать весь комментарий
Скажу вам по большому секрету , в Аэропорту Днепра остались работать только охранники и несколько человек обслуживающих чартеры ( частные), так вот охране с февраля выплатили три подачки ( самая большая сумма была 2000 ) моя родственница не получила даже отпускных ( начальство сказало что можете ходить на работу или не ходить, выплатят ли долги по зарплате никто не знает) , у нее возраст предпенсионный она ходит ибо на работу в 58 устроится реально нереально ( кстати она бежала на голосование прям к открытию чтоб « хуженебыло», мне теперь так ржачно с нее, у нее сейчас такая самокритика развилась, ржу до колик 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Ну так это еще не плохо. Всего за год до нее начало доходить. Многие до сих пор ВЕРЯТ (как в церкви-голая вера и ВСЕ)!
показать весь комментарий
А тут есть люди с Днепра? Пусть ни и скажут насколько востребован аэропорт. Сам по себе аэропорт - это хорошо, но Украина не имеет возможности содержать в каждой области по аэродрому.
показать весь комментарий
Кожне місто-мільонник повинне прийняти літак МАУ як мінімум.
показать весь комментарий
Тут пилить -не распилить. Тут можно хорошо пребарахлиться, внукам хватит (с).
показать весь комментарий
шариш)
показать весь комментарий
Так я в России прожил 12 лет и в Украине 20. Было у кого учиться (у власти и бизнеса)!
показать весь комментарий
Киев - 2 880 400. Харьков - 1 419 010. Одесса - 993 120
Днепра в списке нет
показать весь комментарий
Я из Днепра. Ну во первых город все таки миллионник, конечно аэропорт бы не был лишним и мы реально замахались ездить в Киев чтобы куда- то доехать. ( по сути у нас аэропорт был и есть Но ведь вопрос в том, что летают у нас рейсы Коломойского ( и аэропорт ему пренадлежит) по цене билетов на Марс у Маска 🤣🤣🤣🤣🤣 , если и дальше будут такие цены то есстественно никто летать не будет.
показать весь комментарий
Посмотрел цены на перелет из Праги в Одессу и ОХРЕНЕЛ. Около 700 злотых (почти 5000грн). Я из Вроцлава в Киев летал за 160 зл. Самые дорогие были в пределах 350зл. И да, это цены на Визэир и Ринэир. Я не представляю кто летает по такими ценами на билеты МАУ.
показать весь комментарий
Тепер у нас будуть ще й бонуси - льотний збір. Оскільки літають в Україні тільки заможні люди (наприклад кляті барижні порохоботи), то треба їх потрусити!
показать весь комментарий
ты не сравнивай лоукосты и обычные рейсы. Погугли сколько стоит перелет Люфтганзой, например.
показать весь комментарий
Так, аеропорт потрібен. Бо Бєня прихватизував існуючий аеропот, і туди літають лише літаки мау. Тому потрібно будувати новий термінал.
показать весь комментарий
А нариду такое нравится... Так что, пляшем дальше...
показать весь комментарий
зесранцы...
показать весь комментарий
Борис Филатов сам лично агитировал и привел к власти придурков из 95 квартала. Зачем он это сделал???? Он же был первым против Порошенко. Шо сі стало????? Борис Филатов. На зеркало неча пенять коли рожа крива. Нада было на выборах правильный выбор делать , а не за наркомана с 95 квартала голосовать., тогда и аэропорт в Днепре строился уже. А так что. Нетреба скиглити
показать весь комментарий
Лечиться вам надо
показать весь комментарий
У зеленожопых все стабильно - ни дня без зашквара! А лучше - несколько в день! Неужели за этих мерзавцев кто-то еще проголосует?
показать весь комментарий
Филатову копейки от этих денег не перепадёт, эти деньги нужны Ярославскому, так как он сказал, без доли (миллионов) государства копейки не вложу, ещё неизвестно кто более подлый в этой ситуации, Ярославский и шобла или Криклий и иже с ним
показать весь комментарий
Так а схера ли строить аэропорт в Днепре за бюджетные деньги? Пусть город берет кредиты и строит, как это сделали в Запорожье. А то двойные стандарты получаются
показать весь комментарий
Ты больной? Пусть , по твоему, деньги должны пойти в очередную кубышку сосновых слуг урода? А Днепр, крупнейший город Украины должен брать кредит, чтобы твои зеленожопые твари, кроме дикого обкрадывания бюджета, еще и зарплату за это хорошую получали? Совсем тупорылые и мерзкие зеленодрочерные поклоннички стали. Строительство аэропорта даст сотни рабочих мест городу, выплату налогов государству, и достойный объект инфраструктуры. И еще, между прочим, Днепр недалеко от границы, и аэропорт для быстрой переброски войск, стране во время войны обязательно нужен! Хотя о чем это я рассказываю зеленой мрази. Очередной зеленый хрен во рту и в заду для них- это лучше Родины и семьи!
показать весь комментарий
Оно думает шо бюджет существует для того шоб зеслуги зетипиллов получали зарплату.
показать весь комментарий
Да пусть строят, но только за свои, как это сделали в Запорожье. ****** одним с бюджета бабло сыпать, а вторые набираются кредитов и потом десятилетиями их отдают.
показать весь комментарий
Пусть компенсируют Запорожью часть затрат на строительство из бюджета. И зелёный хер во рту у твоего папы торчит, де ты видел чтобы я как то прельщал зедебилов? А все твои аргументы можно перевести в пользу запорожского аэропорта также.
показать весь комментарий
Сколько денег украинцев уже отдал Зеленский своему спонсору Коломойскому только за первых два месяца своего првления - цифры
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11973
Криклій особисто просить зняти гроші з будівництва аеропорту в Дніпрі й перенаправити їх на зарплати собі і своїм підлеглим, - Філатов - Цензор.НЕТ 4376
показать весь комментарий
А ситуация следующая. Многие предприятия перестают работать. К осени денег у зетипильной каманды не будет даже что бы заплатить пенсию пенсам. 99% включат печатный станок. И будут зетипиллы апять миллиардерами. Как и хотели. А-ха-ха!!
показать весь комментарий
МолодецФилатов!! Давите везде эту зеленую гирду по имени "слуги народа", а скорее и справедливее"слуги кремля"".Как достал уже этот неуч Зеленский со своей бандой-дебилов!!
показать весь комментарий
Яркий пример манипуляции - заголовок не соответствует новости.
Прочитав заголовок, складывается впечатление что Криклий просит остановить строительство и деньги перенаправить на зарплаты.
А если почитать документы, то предлагается изъять из бюджета стройки всего-лишь 100 тыс. и отправить на другие проекты, из которых на зарплаты уйдет всего лишь 45 тыс. При том что бюджет строительства составляет несколько миллиардов, новость вообще ниочем.
показать весь комментарий
Я житель Днепра и хочу только одного - чтобы Филатов как можно быстрее оказался в тюрьме. Он достал уже до невыносимой степени.

Зеленский с Порошенко - мальчики в коротких штанишках, по сравнению с Филатовым. Он захватил контроль над СМИ Днепра и те его безудержно хвалят. (Прямо как Путин) Но этого ему мало и он пропихивает своё мурло на Цензор. Сядешь в машину, включишь радио - и там реклама Филатова. Причем оплаченная из бюджетных денег! (Можно найти соответствующие бумаги на Прозорро) За одно это он должен сидеть в тюрьме. Ан нет - находятся лохи, которые его хвалят.
Что касается нового аэропорта, то проблема не в нем. Существующий аэропорт, после захвата его Коломойским в 90-е, никогда не был загружен даже наполовину. Т.е. проблема не в новом терминале, а в монополии. Они просто не пускают неколомойские авиакомпании. Поэтому так мало рейсов. Единственное, что стоит сделать - это отремонтировать взлетную полосу. (А не строить новую за 200 лямов зелени - это не окупиться никогда, поэтому и хотят эти деньги достать на халяву, и бюджета.)
показать весь комментарий
В 90-і всі аеропорти були недозавантажені.
Я теж мешканка Дніпра і можу сказати, що у порівнянні з сивиносим мєріном Куліченком, Філатов прекрасний мер! І новий термінал потрібний, бо саме Беня і не пускає нікого в прихватизований термінал.
показать весь комментарий
Зачем так тупо врать и передергивать? Я ясно написал, что аэропорт недозагружен и сейчас, а не только в 90-е. И сейчас город, а значит и аэропорт под властью Филатова, что означает, что его роман с Коломойским успешно продолжается. И что он отнюдь не желает блага жителям города, а желает попилить бабла на масштабной реконструкции. Это может быть неясно только дураку!
"Прекрасный мер"? Вы точно из Днепра? Простите, но вы дура!
показать весь комментарий
Це ти дурень! Звісно, що аеропорт не завантажений, якщо рейси мау Київ-Дніпро по 4000 грн. Хто буде літати? А рейси візеір чи раянеір з Київа до Відня чи Афін за 1000 грн можна полетіти. Саме через монополію Бені він і недозагружений. Дурень-дурнем!
показать весь комментарий
Не поленился прочитал бОльшую часть документов. Так вот, браття, там штат сотрудников увеличили на 200 человек. (Зачем, не знаю, но факт такой есть). Потому и просют денег, чтоб было чем платить.
А вот почему сыр бор разгорелся БЕЗ упоминания про увеличение штата--тут влпрос к инициатору скандала.
Любит Боря замутить, у него этого не отнимешь. Школа Коломйоского, однако.
показать весь комментарий
