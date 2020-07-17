РУС
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом"

Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по Мецаморской АЭС в Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ.

На такую ​​возможность намекнул начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящихся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении", - цитирует полковника агентство.

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по гребле Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

В МИД Армении назвали такие угрозы "прямым проявлением государственного терроризма", которые "отображают геноцидальные" намерения Азербайджана.

Смотрите также: На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

Топ комментарии
+36
Ереванские жополизы кремлёвских срак, - Нагорный Карабах это АЗЕЙРБАНДЖАЖ.
Валите нах.
17.07.2020 11:34 Ответить
+25
Правильне рішення.
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
17.07.2020 11:35 Ответить
+21
вірмени захопили стратегічну висоту у Тавузському районі, з якої можна прострілювати трасу на Баку, а також три нафтопроводи..
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
17.07.2020 11:46 Ответить
дык, это русская АЭС, а не армянская)
17.07.2020 11:33 Ответить
да какая разница!
17.07.2020 11:35 Ответить
да есть..разница!)))
17.07.2020 11:55 Ответить
пардон не русская , а россиянская или москальская
17.07.2020 11:40 Ответить
что то ты на лоха лахтинского похож,хрюсский...
17.07.2020 12:45 Ответить
Ереванские жополизы кремлёвских срак, - Нагорный Карабах это АЗЕЙРБАНДЖАЖ.
Валите нах.
17.07.2020 11:34 Ответить
Извините за ошибку.
17.07.2020 11:35 Ответить
Там в названии страны аж три.
17.07.2020 11:46 Ответить
Надо было трижды извиниться? Одного раза вам не достаточно?
17.07.2020 11:56 Ответить
А! В извинеии, видимо, тоже ашипка. Не за ошибку, а за ашипкИ!
17.07.2020 11:59 Ответить
оно - зебил. оно понимает только с третьего раза и то, если этот третий раз - в бубен!
17.07.2020 12:18 Ответить
Ааааа, я понял, когда он родился, в Параше, его пьяная сруская акушерка на под уронила. Головой на кафель.
17.07.2020 12:20 Ответить
ну почему сразу "пьяная акушерка"??? мог быть папа - алкоголик. И медработники в этом случае совершенно ни при чем!
17.07.2020 12:23 Ответить
Україна висловилась за територіальну цілісність Азербайджану.
Підтримую таку НАШУ реакцію.

а на інтереси союзника Росії Вірменії НАМ "НАСРАТИ З ВИСОКОЇ ГІРКИ" !
17.07.2020 11:59 Ответить
Правильне рішення.
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
17.07.2020 11:35 Ответить
це погрози. ніхто такого робити не буде
17.07.2020 12:00 Ответить
Б...г його знає ... Можна пульнути кудись поряд. Для демонстрації.
Але ж азер. полковник наголосив - якщо буде удар по греблі.
17.07.2020 12:06 Ответить
Никто не будет пулять ракетами по АЭС. Это пустые сотрясения воздуха.
17.07.2020 13:04 Ответить
ну чому ж.
турки ж збили кацапцький літак? теж всі казали "ніхто по кацапцьких літаках пулять не будуть" - ПУЛЬНУЛИ
17.07.2020 13:41 Ответить
не сравнивай литак и АЭС. И то, после литака Эрдоган выплатил Раше компенсацию и долго извинялся.
17.07.2020 15:06 Ответить
А за зажаренное русское зверье в Ливии он извинялся?
17.07.2020 15:32 Ответить
Раша открыла полеты в турцию с 15 июля. Турки очень слезно просили, им очень нужны раша-туристы.
А ты давай и дальше мечтай как Турция зажаривает русских.
17.07.2020 16:37 Ответить
Точно Турки просили? А насчет зажаренных в Ливии русмартышек - так это факты. С которыми спорить может только такая же русмартышка.
17.07.2020 16:48 Ответить
Враг моего врага - мой друг. Действия Азербайджана находят полное понимание и одобрение в Украине.
17.07.2020 11:37 Ответить
Сейчас Азербайджан больший друг рфстана чем Никол Пашинян, хотя не входит в ОДКБ.
17.07.2020 11:42 Ответить
********* вооружает хачиков и продаёт оружие азерам которым убивают хачиков.
17.07.2020 11:46 Ответить
Беспринципные страны всегда имеют свой гешефт от драки соседей. Особенно если есть возможности.
17.07.2020 11:52 Ответить
Це звідки ?
17.07.2020 12:01 Ответить
Чем азеры помогли Украине за эти 30 лет?
17.07.2020 12:00 Ответить
?????? При чем тут помогли-не помогли? Сейчас Азербайджан в конфликте с рф и автоматически получает союзника - Украину.
17.07.2020 12:04 Ответить
А що повинні були ?
17.07.2020 12:05 Ответить
на самом деле все три формально независимые закавказские республики полностью лежат под кацапами ..
17.07.2020 12:58 Ответить
И даже с этой позиции любой конфликт между ними выгоден нам. Вообщем одни плюсы и минусов нет.
17.07.2020 13:00 Ответить
нам выгоды нет. а вот кацапам есть .. не просто так они своё оружие и тем и другим впаривают ..
17.07.2020 13:05 Ответить
Желательно, когда ветер будет в сторону Азейбарджана.
17.07.2020 11:39 Ответить
Желательно, когда ветер будет в сторону паРаши.
17.07.2020 11:43 Ответить
Только как бы Рашка сама не ударила и не сделала вот так:
мол сами же говорили шо ударят, вот и ударили
17.07.2020 11:41 Ответить
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом" - Цензор.НЕТ 296
17.07.2020 11:43 Ответить
вірмени захопили стратегічну висоту у Тавузському районі, з якої можна прострілювати трасу на Баку, а також три нафтопроводи..
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
17.07.2020 11:46 Ответить
Мецаморская АЭС - терроризм

Мингечевирское водохранилище - шутка
17.07.2020 11:48 Ответить
пульнуть азербайджанці, а скажуть то росіянє стреляли.
хай кацапи й доводять, що то не вони.
17.07.2020 13:42 Ответить
Официальная угроза Министерства обороны и сообщения в интернете это разные вещи.
17.07.2020 16:50 Ответить
А в чому власне проблема, якщо буде удар по греблі, то буде удар по АЕС, не буде удару по греблі не буде по АЕС.
Сторони обговорюють взаємні обмеження і наслідки за порушення.
17.07.2020 11:50 Ответить
А как Ереван классифицирует сои угрозы? Пусть вначале на себя посмотрит!
17.07.2020 11:51 Ответить
наскільки я зрозуміВ,У Пашиняна офуєнні проблеми з короновірусом..
тому,для відволікання уваги спровокував ситуацію..

Це зрозуміли навіть його союзники ,включно з росією..Відмовились за нього "підставляти свої сраки"..
17.07.2020 11:57 Ответить
Да,да! Везде коронавирус! Даже в стволах пушек и магазинах с патронами.... Иди выпей успокоительного, коронаверующий ты наш любимый...
17.07.2020 12:06 Ответить
Я конечно все понимаю, но удар по АЭС может вылится в проблемы для всего мира
17.07.2020 12:02 Ответить
Так. Але ж Чорнобиль і Фокусіму світ пережив. Можна і так вважати.
17.07.2020 12:08 Ответить
Армяне подтягивают свою тяжелую артиллерию.

https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf Омар
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf
https://twitter.com/u0OOPtEB8Zn90Kf @u0OOPtEB8Zn90Kf

Мировая порно звезда новая героиня мать армянского народа обратилась к сенаторам в США что бы они оказали давление на Азербайджан.

https://pbs.twimg.com/media/EdHLCwYWoAE72Gl?format=jpg&name=900x900
17.07.2020 12:19 Ответить
Комменты под твиттом веселые.

https://twitter.com/ShmaAchad
https://twitter.com/ShmaAchad @ShmaAchad

Родоначальница нового ответвления армянского этноса-АФРОАРМЯНЕ ))
17.07.2020 12:21 Ответить
Никакая она не порнозвезда! Наглоталась экстази и засняла свои любовные утехи с Рэйем Джей.
18.07.2020 02:22 Ответить
Это в корне меняет дело! Достойнейшая женщина.
Чем еще она известна кроме своего интимного видео и выдающегося зада?
18.07.2020 09:23 Ответить
14 червня 2019 р. Кім Кардаш'ян вдруге за два роки виступила в Білому Домі в підтримку ув'язнених та необхідності реформи тюремної системи. Вона закликала американську владу підтримати її зусилля, щоб допомогти тим, хто покидає в'язницю, знайти роботу і «залишитися на вірному шляху» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%27%D1%8F%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Кім_Кардаш%27ян

In April 2016, Kardashian wrote an article on her website condemning https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal The Wall Street Journal for running an advertisement https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_denial denying the Armenian Genocide .https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian#cite_note-155 [155] During her visit to Armenia in 2019, she stated that she "talk[s] about it [the Armenian Genocide] with people internally at the White House.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian#Advocacy
21.07.2020 22:41 Ответить
Не следует воспринимать удар по АЄС как неизбежную ядерную катастрофу. Вьівод из строя трансформаторной подстанции приведет к тому , что АЄС не сможет производить єлектроєнергию , а реакторьі просто остановятся , без угрозьі утечки радиации. Кстати , реакторьі не так просто повредить внешним воздействием , над каждьім мощная бетонная защита.
17.07.2020 12:27 Ответить
Разрушение коммуникаций может привести к остановке насосов и неизбежной аварии типа Чернобыль.....
17.07.2020 13:12 Ответить
Не тот тип реактора , что в Чернобьіле , во-первьіх , а во-вторьіх , насосьі не могут остановится из-за повреждения подстанции , там есть автономное питание. Не сравнивайте с Фукусимой , где насосьі остановились из-за затопления цунами.
17.07.2020 14:16 Ответить
Цунами не будет, будет одновременный выход из строя подстанции и аварийных дизелей и всей электросети. Возможно при ракетном ударе.....
17.07.2020 16:13 Ответить
Вероятность нулевая , если ракетьі вьісокоточньіе и используют графит.
17.07.2020 18:50 Ответить
Значить скоро 1000% будуть "випадкові" теракти.... на цих об'єктах
17.07.2020 12:55 Ответить
Творці коронавірусу думали, що він поборе перенаселення планети, вони помились, у людства є дурість, а вона як основна зброя і знищить хомо сапіенса, як тупікову гілку еволюції.
17.07.2020 13:44 Ответить
Мальчики писюнами меряются!
17.07.2020 15:12 Ответить
 
 