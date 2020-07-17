Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом"

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по Мецаморской АЭС в Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ.

На такую ​​возможность намекнул начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящихся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении", - цитирует полковника агентство.

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по гребле Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

В МИД Армении назвали такие угрозы "прямым проявлением государственного терроризма", которые "отображают геноцидальные" намерения Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.