Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС, Ереван назвал выпад "терроризмом"
Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по Мецаморской АЭС в Армении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщает государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ.
На такую возможность намекнул начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.
"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящихся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении", - цитирует полковника агентство.
О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по гребле Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.
В МИД Армении назвали такие угрозы "прямым проявлением государственного терроризма", которые "отображают геноцидальные" намерения Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.
СПРАВКА.
В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.
Валите нах.
Підтримую таку НАШУ реакцію.
а на інтереси союзника Росії Вірменії НАМ "НАСРАТИ З ВИСОКОЇ ГІРКИ" !
мацкалі вирішили заблокувати азербайджанську нафту - отримають ракетний удар по АЄС.
Азербайджану і Турції - РЕСПЕКТ!!!
Але ж азер. полковник наголосив - якщо буде удар по греблі.
турки ж збили кацапцький літак? теж всі казали "ніхто по кацапцьких літаках пулять не будуть" - ПУЛЬНУЛИ
А ты давай и дальше мечтай как Турция зажаривает русских.
мол сами же говорили шо ударят, вот и ударили
там, де нафта, завжди стирчать роги *********** свинособак. Тому цей конфлікт не більше ніж операція прикриття намагань країни-бензоколонки спровокувати зростання світових цін на нафту
Мингечевирское водохранилище - шутка
хай кацапи й доводять, що то не вони.
Сторони обговорюють взаємні обмеження і наслідки за порушення.
тому,для відволікання уваги спровокував ситуацію..
Це зрозуміли навіть його союзники ,включно з росією..Відмовились за нього "підставляти свої сраки"..
