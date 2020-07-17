Киев и 6 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 17 июля Киев и 6 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Таким образом, согласно данным Минздрава, к ослаблению карантинных мер не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская и Харьковская области, а также город Киев.
