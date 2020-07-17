В ВСУ за сутки зафиксировали 11 случаев COVID-19, всего болеют 130 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 17 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 130 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевская центральная районная больница - 1 работник ВСУ.) Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Сумская область - 1 работник ВСУ, Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 госслужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 316 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек.

