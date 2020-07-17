РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
608 1

В ВСУ за сутки зафиксировали 11 случаев COVID-19, всего болеют 130 человек, - Командование Медсил

В ВСУ за сутки зафиксировали 11 случаев COVID-19, всего болеют 130 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 17 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 130 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевская центральная районная больница - 1 работник ВСУ.) Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Сумская область - 1 работник ВСУ, Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 госслужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 316 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек.

Также читайте: Киев и 6 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия (8515) карантин (16729) ВСУ (6865) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам
показать весь комментарий
17.07.2020 13:01 Ответить
 
 