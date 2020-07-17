Россия должна почувствовать силу международного права и быть привлечена к ответственности за сбитый MH 17, - Порошенко

Кремль, который несет полную ответственность за трагедию самолета рейса MH17, должен почувствовать всю силу международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Шесть лет назад в небе над оккупированным российским агрессором Донбассом произошла шокирующая трагедия - погибли 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17. В этот скорбный день выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. А также твердо осуждаем это ужасное преступление! Российская ракета, сбившая самолет, выпущенная из российского "Бука" и завезенная с российской территории под руководством российских военных, является не только четким свидетельством коварства Москвы, варварства ее политики, отсутствия у нее намерений уважать международное право. Но и позорным клеймом на доверии к России и к ее обещаниям о мире и сотрудничестве!" - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отмечает, что благодаря совместным действиям и тщательному изучению обстоятельств трагедии Международная следственная группа установила неоспоримую ответственность России за эту циничную атаку, сознательное убийство невинных людей.

"В небе или на земле, на линии соприкосновения или на море - для российского агрессора не существует никаких границ для имперских аппетитов и варварских преступлений. А любые попытки примирения с ним, протянуть руку или заглянуть в глаза еще больше углубляют в Москве ощущения вседозволенности и безнаказанности. После многочисленных жертв среди украинцев, оккупации частей наших территорий они сейчас говорят, что "в РФ нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины". Цинизм агрессора зашкаливает! Именно поэтому так важно привлечь Россию к международно-правовой ответственности за сбитый рейс МН17", - подчеркнул Порошенко.

"Должны объединить усилия с партнерами, в том числе и на площадке Международного суда ООН, ЕСПЧ и других юрисдикционных органах, и укреплять международный фронт противодействия российскому агрессору! И пусть в Кремле знают: на его "право силы" всегда найдется наша "сила права", - подытожил пятый президент Украины.

Читайте: МИД Украины призывает Россию признать свою ответственность за сбитый MH 17

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.