Существующая система смешанного комплектования ВСУ в ближайшие годы будет сохранена: мы пока не можем отказаться от призыва, - Таран

В ближайшие годы будет сохранена существующая система смешанного комплектования Вооруженных сил Украины, поскольку срочная военная служба является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва, заявил министр обороны Украины Андрей Таран, отметив, что сейчас рассматривается вопрос о пересмотре сроков и формата прохождения срочной службы.

"Существующая система смешанного комплектования Вооруженных сил Украины в ближайшие годы будет сохранена. Это в первую очередь связанно с несовершенством системы подготовки военного резерва Украины на этапах от учебы в общеобразовательной школе до непосредственного комплектования резерва. Мы не можем пока что, к сожалению, полностью отказаться от срочной военной службы, поскольку это является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва", - сказал министр в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таран указал, что кроме ВСУ, призов на срочную службу осуществляется и в иные формирования Украины: Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и Государственную специальную службу транспорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выпускников школ будут призывать только по собственному желанию, - Таран

"На данное время уже подготовлен законопроект о территориальной обороне, что в перспективе позволит, я надеюсь, перейти, наконец, к контрактной модели комплектования Вооруженных сил и укрепить связи между обществом и армией. Также обрабатывается вопрос о пересмотре сроков и формата прохождения срочной службы", - подчеркнул глава Минобороны.

В то же время он отметил, что в настоящее время почти 17% срочников принимают решение о дальнейшем продолжении службы и подписывают контракты.

Министр добавил, что пока что не созданы условия для перехода на профессиональную контрактную армию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи оккупированного Крыма в настоящее время не выявлено, - Таран

"По моему убеждению, только профессиональная армия является наиболее боеспособной. Именно потому мы ставим вопрос перехода на профессиональную армию. Но если мы сейчас откажемся от призыва, у нас никоим образом не будет возможности подготовить военный резерв, поэтому этот вопрос связан с реализацией наших программ территориальной обороны", - пояснил Таран.