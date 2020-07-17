Существующая система смешанного комплектования ВСУ в ближайшие годы будет сохранена: мы пока не можем отказаться от призыва, - Таран
В ближайшие годы будет сохранена существующая система смешанного комплектования Вооруженных сил Украины, поскольку срочная военная служба является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва, заявил министр обороны Украины Андрей Таран, отметив, что сейчас рассматривается вопрос о пересмотре сроков и формата прохождения срочной службы.
"Существующая система смешанного комплектования Вооруженных сил Украины в ближайшие годы будет сохранена. Это в первую очередь связанно с несовершенством системы подготовки военного резерва Украины на этапах от учебы в общеобразовательной школе до непосредственного комплектования резерва. Мы не можем пока что, к сожалению, полностью отказаться от срочной военной службы, поскольку это является основным источником военной подготовки граждан и накопления военного резерва", - сказал министр в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таран указал, что кроме ВСУ, призов на срочную службу осуществляется и в иные формирования Украины: Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и Государственную специальную службу транспорта.
"На данное время уже подготовлен законопроект о территориальной обороне, что в перспективе позволит, я надеюсь, перейти, наконец, к контрактной модели комплектования Вооруженных сил и укрепить связи между обществом и армией. Также обрабатывается вопрос о пересмотре сроков и формата прохождения срочной службы", - подчеркнул глава Минобороны.
В то же время он отметил, что в настоящее время почти 17% срочников принимают решение о дальнейшем продолжении службы и подписывают контракты.
Министр добавил, что пока что не созданы условия для перехода на профессиональную контрактную армию.
"По моему убеждению, только профессиональная армия является наиболее боеспособной. Именно потому мы ставим вопрос перехода на профессиональную армию. Но если мы сейчас откажемся от призыва, у нас никоим образом не будет возможности подготовить военный резерв, поэтому этот вопрос связан с реализацией наших программ территориальной обороны", - пояснил Таран.
почему в мусарне служба считается как в армии ?