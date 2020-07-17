Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов началась в России в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, "в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сухопутная группировка войск РФ на территории оккупированного Крыма составляет 11,5 тыс. человек, - Наев

В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сказал Шойгу.