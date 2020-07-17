В Нацкорпусе сообщили о подготовке "силового блока" с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ
16 июля активисты "Национального Корпуса" провели пикет возле дома руководителя Днепропетровской областной организации ОПЗЖ Геннадия Гуфмана. К протесту присоединились около сотни человек.
Согласно информации на Youtube-канале партии "Национальный Корпус", причиной протестов стала презентация так называемого "силового блока" ОПЗЖ, которую на прошлой неделе в Днепре провели Гуфман совместно с оппозиционным нардепом Ильей Кивой. Напомним, ранее Илья Кива публично заявил о необходимости силового сопротивления "радикалам" и националистам.
"За деньги отбирают спортсменов, чтобы совершать нападения на ветеранов войны и патриотов Украины. Мы помним 2013 - 2014 годы и не позволим, чтобы те события в Днепре повторились", – заявили в "Национальном Корпусе".
Активисты также обвинили Гуфмана в распространении пророссийской пропаганды на уровне города. В то же время они обратились к народному депутату из ОПЗЖ Илье Киве с "приглашением" в Днепр вместе "с отобранными спортсменами".
Напомним, в 2019 году Геннадий Гуфман баллотировался в парламент от 26 округа (г. Днепр), но не прошел. До этого, с 2006 по 2010 г. и с 2010 по 2015 г., был депутатом Днепропетровского городского совета в составе "Партии регионов" (два созыва подряд). Возглавлял депутатскую комиссию по вопросам коммунальной собственности и был директором КП "Коммунжилсервис". За время пребывания Гуфмана в должности директора КП в частную собственность было передано около 96 коммунальных объектов общей стоимостью около 43 млн грн. Вопрос правомерности этих действий ранее стал причиной резонансного скандала.
Потом еще, может, и подружатся
На данный момент все офисы и объекты инфраструктуры, принадлежащие ОПГ Медведчука охраняют вооруженные титушки из охранной фирмы "Шторм". База расположена на Трухановом полуострове, есть инструкторы по тактической, военной и силовой подготовке. Фактически это диверсионно-разведывательная, анти-украинская военнизированная группировка, аналог харьковского "Оплота". Присутствуют чечены-кадыровцы. В случае начала уличных протестов, они первыми выйдут на улицы "за русский мир" против граждан Украины.