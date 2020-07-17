РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9498 посетителей онлайн
Новости
10 641 21

В Нацкорпусе сообщили о подготовке "силового блока" с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ

16 июля активисты "Национального Корпуса" провели пикет возле дома руководителя Днепропетровской областной организации ОПЗЖ Геннадия Гуфмана. К протесту присоединились около сотни человек.

Согласно информации на Youtube-канале партии "Национальный Корпус", причиной протестов стала презентация так называемого "силового блока" ОПЗЖ, которую на прошлой неделе в Днепре провели Гуфман совместно с оппозиционным нардепом Ильей Кивой. Напомним, ранее Илья Кива публично заявил о необходимости силового сопротивления "радикалам" и националистам.

В Нацкорпусе сообщили о подготовке силового блока с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ 01
В Нацкорпусе сообщили о подготовке силового блока с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ 02
В Нацкорпусе сообщили о подготовке силового блока с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ 03
В Нацкорпусе сообщили о подготовке силового блока с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ 04
В Нацкорпусе сообщили о подготовке силового блока с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ 05

"За деньги отбирают спортсменов, чтобы совершать нападения на ветеранов войны и патриотов Украины. Мы помним 2013 - 2014 годы и не позволим, чтобы те события в Днепре повторились", – заявили в "Национальном Корпусе".

Активисты также обвинили Гуфмана в распространении пророссийской пропаганды на уровне города. В то же время они обратились к народному депутату из ОПЗЖ Илье Киве с "приглашением" в Днепр вместе "с отобранными спортсменами".

Напомним, в 2019 году Геннадий Гуфман баллотировался в парламент от 26 округа (г. Днепр), но не прошел. До этого, с 2006 по 2010 г. и с 2010 по 2015 г., был депутатом Днепропетровского городского совета в составе "Партии регионов" (два созыва подряд). Возглавлял депутатскую комиссию по вопросам коммунальной собственности и был директором КП "Коммунжилсервис". За время пребывания Гуфмана в должности директора КП в частную собственность было передано около 96 коммунальных объектов общей стоимостью около 43 млн грн. Вопрос правомерности этих действий ранее стал причиной резонансного скандала.

Автор: 

Национальный корпус (393) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Эти "националисты" помогли убрать единственного Украинского Президента!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:13 Ответить
+14
зебіли скасовують українську мову через ВР, а що в цей час роблять "націоналісти"?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:09 Ответить
+9
вполне возможно, что жопоблок следуя инструкциям кремля готовят провокации, чтобы провоцировать столкновения внутри страны, кремлядям явно хотят сместить акцент с себя на типа "внутренний конфликт".
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё один шаг к гражданскому противостоянию. Но справедливому.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:09 Ответить
Кива видать денег занес билецкому. И пошел пиарчик.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:11 Ответить
Свиньями их надо закидывать, а не пиарится!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:12 Ответить
*********** кива в Раде дрочит крива ! 🤪😂😁
показать весь комментарий
17.07.2020 12:16 Ответить
зебіли скасовують українську мову через ВР, а що в цей час роблять "націоналісти"?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:09 Ответить
Эти "националисты" помогли убрать единственного Украинского Президента!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:13 Ответить
они и про украинские и проросийские но инструкции получают в одной синагоге тем и живут
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Тому не треба заважати їм бити один одному пики - нехай розважаються під наглядом Авакова. якому вони підпорядковані.))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:26 Ответить
вполне возможно, что жопоблок следуя инструкциям кремля готовят провокации, чтобы провоцировать столкновения внутри страны, кремлядям явно хотят сместить акцент с себя на типа "внутренний конфликт".
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Найбільша провокація - скасування закону про мову. І роблять її не жопоблоки.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:13 Ответить
*********** !
показать весь комментарий
17.07.2020 12:17 Ответить
Одни титушки рассказывают о других титушках.
Потом еще, может, и подружатся
показать весь комментарий
17.07.2020 12:11 Ответить
Еще одни "прозревшие" вдруг. Это что, не было известно , чтоли, раньше? То что пророссийские твари из жопоблока готовят по старой рыговской привычке сотни отмороженных титушек, никто не видел раньше и не знал об этом? Продажность нацкорпусов и нацжен известна всем и давно. Жаль, что эти титушки не дали им в первую очередь звезды, а сразу лезут на реальных париотов, атовцев и волонтеров. Может тогда эти аваковские мрази прозрели бы раньше.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:13 Ответить
як вони можуть прозріти, якшо сабаков їм норм башляє... а тітушкам яка різниця жопоблоку чи сабакову служити?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
одні жиди...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:15 Ответить
а нацкорпус це типу нацжони сабакова чи хто? якшо сабакова то 100 відсотків можна вірити, знутрі мабуть телеграхвують
показать весь комментарий
17.07.2020 12:42 Ответить
яка гарна можливість нарешті розпочати повсюдно молотити і знічтожати тітушню срань, гріх не скористатися можливістю.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:15 Ответить
Перш за все піар щоб відволікти від мовного закону, а так гроші отрумують з однієї кишені і хазяїн в них один.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:17 Ответить
Здесь на форуме мы уже обсуждали факт захвата титушками Медведчука территории площадью 11 га на Трухановом острове в Киеве. странно, но проверка СБУ ничего не дала. (Привет долбо#бу Баканову).

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/17/7226540/

На данный момент все офисы и объекты инфраструктуры, принадлежащие ОПГ Медведчука охраняют вооруженные титушки из охранной фирмы "Шторм". База расположена на Трухановом полуострове, есть инструкторы по тактической, военной и силовой подготовке. Фактически это диверсионно-разведывательная, анти-украинская военнизированная группировка, аналог харьковского "Оплота". Присутствуют чечены-кадыровцы. В случае начала уличных протестов, они первыми выйдут на улицы "за русский мир" против граждан Украины.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:05 Ответить
нацкорпус=опзж. у них одні й ті ж кремлівські спонсори
показать весь комментарий
17.07.2020 19:21 Ответить
Ну и что я должен думать, видя разрисованные заборы? Запеть гимн или вспоминать клозеты Преображенского? Или одновременно?)
показать весь комментарий
17.07.2020 19:34 Ответить
 
 