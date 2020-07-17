РУС
Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Меморандум о снижении

Любые резкие движения на рынке достаточно опасны для государства, ведь тогда речь пойдет об инвестиционных исках против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Energy club" рассказал вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

По его словам меморандум между производителями "зеленой" электроэнергии и Кабмином о снижении тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу.

"Считаю, что вопрос "зеленых" - это проблема, созданная несколькими предыдущими правительствами. По факту, государство получило нынешнюю ситуацию по наследству. На самом деле инвесторы в "зеленую" генерацию имеют свои планы. Когда они делали финансовые инвестиции, то имели от государства определенные гарантии. Большинство из компаний - это иностранные инвесторы. И поэтому я понимаю их волнение, когда меняются "правила игры", - объяснил Галущенко.

Но с другой стороны, к сожалению, Украина - не настолько богатая страна, чтобы позволить себе такие высокие тарифы для "зеленой" генерации. Соответственно, можно только приветствовать, что на данном этапе нашли позиции для компромисса.

"Любые резкие движения на рынке достаточно опасны для государства, ведь тогда речь пойдет об инвестиционных исках против Украины. И, соответственно, за это иностранному инвестору после выигрыша дела заплатит бюджет, то есть, все мы с вами", - добавил Галущенко.

Напомним, Кабинет Министров Украины в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Иван Петрович Сидоров в школе круглым отличником был только по физкультуре. Поэтому он несколько раз обращался к отличникам и крепким хорошистам не только по физкультуре за помощью в решении такой математической задачи. Установленная мощность зелёной энергетики 8% от мощности всех эектростанций Украины.Пусть КПД зелёной энергетики 40%. Тогда выработка электроэнергии составит 3% от всей выработки. Тариф за обычную электроэнергию 1,68 грн. за 1 кВт⋅час, за зелёную 6 грн. за 1 кВт⋅час( в 2016 году). 6 гривен потому что вложенные 1000 долларов за 1 квт мощности зеленой энергетики должны отбиться за термін окупності, 3-5 лет. Задача такая .Если пять лет обходиться без зелёной енергетики и за неё не платить по 6 грн, то тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час снизится.На сколько он снизится. В ответных комментах было много нового и интересного. Но все они были философскими -мимо денег.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:08 Ответить
А снизятся то отчего? Нихт не пойнятен.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:25 Ответить
Нихт не пойнятен./ Знающие говорят что в высоких тарифах виновата зелёная энергетика. Если её не будет, тарифы снизятся. Яволь?
показать весь комментарий
17.07.2020 23:12 Ответить
Даю пример. На рынке есть баранина подороже, свинина, говядина и кур самая дешёвая. Вопрос, если Рафика с бараниной выкинут с рынка, подешевеет ли курятина?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:43 Ответить
На энергорынке нет Иванова от АЭС, Петрова от ТЕС, Сидорова от зелёной энергетики. Электростанции Украины отработали свой моторесурс. Когда они посыпятся, нужно будет строить новые.Установленный квт стоит 2500 долларов.Тариф на электроэнергию вырастет.
показать весь комментарий
18.07.2020 05:53 Ответить
Ресурса у ВИЭ 30 лет. У АЭС ещё 15-30 лет, ТЭС не менее 30. ГЭС не знаю, но никто новые не будет строить, модернизация и ремонт. Так то вечного ничего нет. Только где тут снижение тарифов?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:48 Ответить
снижение тарифов?/ И шептал я, вдруг вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор". Каркнул Ворон: "Nevermore".
показать весь комментарий
18.07.2020 13:30 Ответить
Ті зелені тарифи просто жупел, ще одна казка-пугалка типу роттердам+
показать весь комментарий
17.07.2020 12:19 Ответить
Зеленьій тариф является диверсией против єнергетической безопасности страньі. Атомная єнергетика , являющаяся основой генерации , не может нормально работать вместе с "зеленой єнергетикой". В результате мьі потеряем часть атомной генерации , которая у нас имеется. Для чего ?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:36 Ответить
 
 