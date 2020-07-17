Меморандум о снижении "зеленых" тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Любые резкие движения на рынке достаточно опасны для государства, ведь тогда речь пойдет об инвестиционных исках против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Energy club" рассказал вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

По его словам меморандум между производителями "зеленой" электроэнергии и Кабмином о снижении тарифов улучшает ситуацию на энергорынке, но не решает проблему по существу.

"Считаю, что вопрос "зеленых" - это проблема, созданная несколькими предыдущими правительствами. По факту, государство получило нынешнюю ситуацию по наследству. На самом деле инвесторы в "зеленую" генерацию имеют свои планы. Когда они делали финансовые инвестиции, то имели от государства определенные гарантии. Большинство из компаний - это иностранные инвесторы. И поэтому я понимаю их волнение, когда меняются "правила игры", - объяснил Галущенко.

Но с другой стороны, к сожалению, Украина - не настолько богатая страна, чтобы позволить себе такие высокие тарифы для "зеленой" генерации. Соответственно, можно только приветствовать, что на данном этапе нашли позиции для компромисса.

"Любые резкие движения на рынке достаточно опасны для государства, ведь тогда речь пойдет об инвестиционных исках против Украины. И, соответственно, за это иностранному инвестору после выигрыша дела заплатит бюджет, то есть, все мы с вами", - добавил Галущенко.

Напомним, Кабинет Министров Украины в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

