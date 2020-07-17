РУС
Украина осенью одновременно с учениями армии РФ проведет на юге стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020", - Таран

Украина осенью одновременно с учениями армии РФ проведет на юге стратегические командно-штабные учения

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируют проведение в последней декаде сентября 2020г стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020", тогда же, когда РФ будет проводить свои учения "Кавказ 2020", заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Вместе с тем с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ 2020", руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020". В рамках этих учений нами планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал министр в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таран добавил, что планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", - рассказал министр обороны.

Таран добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - подчеркнул он, добавив, что на данный момент Минобороны Украины не отмечается реальной подготовки ВС РФ к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ 2020".

И как командно- штабные учения нам помогут в случае агрессии на юге? Они врагов, что - цветными карандашами забросают, всем своим штабом или на шампура, от шашлыков оставшиеся, в них потыкают?
17.07.2020 12:17 Ответить
Ціле КШУ на противагу повномасштабним навчанням !!!!))))
17.07.2020 12:35 Ответить
Две!!! ошибки в заголовке!!!
17.07.2020 12:16 Ответить
Две!!! ошибки в заголовке!!!
17.07.2020 12:16 Ответить
КШУ - найдешевший і приємний вид навчань, майже як шашлики на природі.))
17.07.2020 12:19 Ответить
Вот-вот, пока Раша на Юго-Западном направлении с "террористами" борется группировкой в 149 тыс чел, наши карандашиками на картах будут фронтовые операции проводить
17.07.2020 12:20 Ответить
Паралельно с КШУ будет проведена проверка боеготовности... И далее по тексту. Читайте внимательно!
17.07.2020 13:05 Ответить
Таран добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.Источник: https://censor.net/n3208691
17.07.2020 13:27 Ответить
Всех оптом возьмут голыми руками.
17.07.2020 12:26 Ответить
Так можно отнести по сей день к учением Луганск и Донецк? Муть , к чему это?
17.07.2020 12:40 Ответить
Объединенные усилия
17.07.2020 12:41 Ответить
 
 