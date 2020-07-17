За сутки в Киеве выздоровело рекордное количество больных COVID - 160 человек, зафиксировано 76 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 76 человек, 160 человек выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет и 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет, а также 42 мужчины в возрасте от 18 до 84-х лет и трое мальчиков - от трех месяцев до трех лет.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. - Это наибольшее количество за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 13, в Деснянском - 11, в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев", - сказал Кличко.