Энергорынок Украины работает в условиях ручного управления, если этот фактор убрать - все стабилизируется, - вице-президент "Энергоатома" Галущенко

Вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко назвал плюсы и минусы рынка электроэнергии в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Energy Club"

""Плюс" в том, что это действительно рынок, а не ручное управление. Хотя придется признать, что пока этот рынок работает именно в условиях ручного управления. Этот фактор нужно просто убрать - и тогда все процессы стабилизируются. Суть рыночных отношений - никакого вмешательства. Безусловно, государство должно устанавливать правила игры, наблюдать и в случае, если нужно, через определенные рычаги балансировать систему", - объяснил вице-президент "Энергоатома".

С другой стороны, рынок должен дать гарантии справедливости для участников, а это возможно только в условиях честной конкуренции. Если это обеспечить - это и будет основным "плюсом".

"Очевидные "минусы" - это возможность посредникам зарабатывать на балансирующем рынке. К сожалению, это происходит по отработанным схемам. Как именно? Если вы имеет доступ ко всем сегментам рынка, вы заявляете, что вы будете поставлять определенную мощность. Затем вы видите, что вам не нужно даже нагружать свои генерации, потому что вы можете просто купить атомную электроэнергию на балансирующем рынке, например, до недавнего времени со скидкой 45%, и просто поставить ее под свой контракт, заключенный по нормальной рыночной стоимости. На этой разнице, как говорят, можно жить. Проблема в том, что эта откровенная спекуляция происходит законно, в пределах установленных правил. Определенные фирмы зарабатывают бешеные деньги - все это видят, но никто не действует", - отметил Галущенко.

