Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу
В понедельник в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Илин, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.
"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - цитирует слова Рейнсалу ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава МИД добавил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. По его словам, мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.
Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.
"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - отметил министр.
Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.
Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вечная память!