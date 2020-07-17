РУС
Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу

Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу

В понедельник в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Илин, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - цитирует слова Рейнсалу ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МИД добавил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. По его словам, мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Погибший на Донбассе военный медик Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн, - друг. ФОТО

Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - отметил министр.

Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Так Венедиктова еше дело на него заведет - убитый незаконно защищал суверенитет Украины, в то время как вазеликий 3 раза уклонялся от своего долга
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Естонець, білоруського походження !! Вічна пам"ять тобі,герою !!)))
показать весь комментарий
17.07.2020 12:41 Ответить
Au Eestile!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:22 Ответить
Идет отстрел нормальных хлопцев....
показать весь комментарий
17.07.2020 13:33 Ответить
Спасибо!
Вечная память!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:42 Ответить
Героям Слава !
показать весь комментарий
17.07.2020 13:53 Ответить
Царство Небесное, Николаю. Спасибо. что спасал людей.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:30 Ответить
 
 