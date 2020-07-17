Погибший на Донбассе военный медик Илин был гражданином Эстонии, - глава МИД Рейнсалу

В понедельник в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Илин, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - цитирует слова Рейнсалу ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МИД добавил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. По его словам, мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - отметил министр.

Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

