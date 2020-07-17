ДТП с автобусом из оккупированного Донецка: посольство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших

Посольство Украины в России выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса в Липецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В результате инцидента большинство паспортных документов было повреждены и потеряны. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи", - сказал он.

Погорельцев уточнил, что в пятницу на 375 км автомобильной трассы "Дон" рейсовый пассажирский автобус марки "Элвест", который двигался по маршруту г. Донецк - г. Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе возник пожар. По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров (в т.ч. один ребенок) и 2 водителя.

"В результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городской больницы (2 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, 1 - повреждение позвоночника ), 2 человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в отель", - сообщил он.