РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9111 посетитель онлайн
Новости
2 608 21

ДТП с автобусом из оккупированного Донецка: посольство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших

ДТП с автобусом из оккупированного Донецка: посольство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших

Посольство Украины в России выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса в Липецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В результате инцидента большинство паспортных документов было повреждены и потеряны. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи", - сказал он.

Погорельцев уточнил, что в пятницу на 375 км автомобильной трассы "Дон" рейсовый пассажирский автобус марки "Элвест", который двигался по маршруту г. Донецк - г. Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе возник пожар. По предварительной информации, в автобусе находились 37 пассажиров (в т.ч. один ребенок) и 2 водителя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городской больницы (2 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, 1 - повреждение позвоночника ), 2 человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в отель", - сообщил он.

ДТП (7733) МИД (7075) россия (96963) Погорельцев Сергей (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Украинцы на таких рейсах не ездят. Потомки понаехов из параши. Не жалко.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
+10
Можете не выяснять - Украинцев там нет.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:48 Ответить
+8
Господи! Та це ж дуже просто зробить - звеліть, щоб сказали "паляниця"... І відразу ж будуть знать, чи були там українці...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там домбаситы.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:32 Ответить
Украинцы на таких рейсах не ездят. Потомки понаехов из параши. Не жалко.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:35 Ответить
Господи! Та це ж дуже просто зробить - звеліть, щоб сказали "паляниця"... І відразу ж будуть знать, чи були там українці...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
у лаптеногих лишняя хромосома не позволит сказать - паляниця
показать весь комментарий
17.07.2020 12:47 Ответить
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 · https://twitter.com/billi_67/status/1278397278605238272 Jul 1

Перевірено: слово «нісенітниця» ламає руськомовну щелепу більше, ніж «паляниця»
показать весь комментарий
17.07.2020 13:00 Ответить
Може буть... Брат колись, розповідав - коли призвали в армію, то після "учебки" попав у полк. А там, в роті, "масквічі" були "дідами". І один з його групи, що з "учебки" прибула, теж був з Москви... Ну, те, що це були самі паскудні люди в Радянській Армії, знали всі... І цей "москвичок" у них зробився "шестьоркою"... Знущався над усіма, як хотів... І, чогось, більше всього, "хахлів" ненавидів... Особливо - за мову... Ну, прийшов час - "масквічі" "дємбєльнулися". І в ту ж ніч "масквічку" влаштували "тьомну"... А потім просто "зачмирили"... Нерідко, у вечірній час, "масквічка" заганяли на табурет, давали у руки журнал "Перець", якого присилали батьки в посилках, і змушували читать. За помилки - товкли... Так він, під свій "дємбєль", дуже легко читав українською мовою і розумів прочитане... Говорить, правда, навчиться не встиг...
показать весь комментарий
17.07.2020 13:34 Ответить
Потрібно було вдвічі більше товкти, щоб заговорив.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:50 Ответить
Хлопцям часу не вистачило - вже звільнялися в запас... Однак, брат казав, що того "масквичка" чмирили, аж поки не "дємбельнувся", вже молоді...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:04 Ответить
Можете не выяснять - Украинцев там нет.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:48 Ответить
Так і я ж - про це... В 90-ті в Білорусі було розповсюджено питання у молоді - "Як будє "лопата", па-беларуску?" Ну, і були "перли" - і "лапята", і "лапата". Ну, і "хватали в диню" - "ридльовка"!!! Але тут могли буть і помилки - гомельчани, частіше, казали "заступ" чи "лопата", а брестяни - "рискаль"... Але якщо людина звикла до російської фонетики, то при вимові слів українською "тренований кацапською", язик, починає "спотикаться"...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:54 Ответить
Не понял ,а при чем тут Украинское посольство
показать весь комментарий
17.07.2020 13:03 Ответить
н
показать весь комментарий
17.07.2020 13:09 Ответить
Это или ихтамнеты и их семьи, или предатели едущие на заработки к агрессору. Жаль, что не сгорели заживо.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:10 Ответить
Там только вата
показать весь комментарий
17.07.2020 13:16 Ответить
Згідно українського законодавства це були порушники,що нелегально перетнули україно-російський кордон.Посольство має встановити їх паспортні дані,ДПСУ скласти протоколи і передати до суду,суд накласти штраф,а виконавча служба стягнути цей штраф з соцвиплат,якщо хтось із цих порушників їх отримує.Які проблеми?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:29 Ответить
Хорошо, но мало.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:51 Ответить
...годный троллинг от посольства Украины
ДТП с автобусом из оккупированного Донецка: посольство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших - Цензор.НЕТ 792
показать весь комментарий
17.07.2020 13:56 Ответить
ДТП с автобусом из оккупированного Донецка: посольство выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших
Посольству больше некуем заняться? *****, откуда там украинцы?????
показать весь комментарий
17.07.2020 15:12 Ответить
 
 