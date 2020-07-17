РУС
Оккупанты третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого под Зайцево воина, - СЦКК

Российские наемники на Донбассе третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого 13 июля военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российских наемников в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации украинского раненого защитника.

"Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Поиск раненого под Зайцево украинского бойца начался в полдень, оккупанты гарантировали "тишину", - штаб

Так, украинская сторона СЦКК в очередной раз настаивает на проведенные самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. "Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение указанного вопроса.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Гр****я власть!!!! ****, сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами!!! Вытащите бойца, если жив (ТРИ ДНЯ!!!!!). ********* власть и ********* президент с ****..м Хомчаком.
17.07.2020 12:53 Ответить
підараси зелені, зверніться в найближчу артбригаду - повліяють на протязі півгодини.
зелей*би тварі сцикливі попалам з запроданцями
17.07.2020 12:53 Ответить
Где наш гавнокомандующий Бубочка? Почему нет приказа провести войсковую операцию по спасению бойца? Или обосранному от страха Ослу проще пиарится на обмене таксистов?
17.07.2020 12:54 Ответить
а може то гівнокомандувач не дає відбити нашого бійця?
можна ж ту русню викинути геть звідти
17.07.2020 12:52 Ответить
підараси зелені, зверніться в найближчу артбригаду - повліяють на протязі півгодини.
зелей*би тварі сцикливі попалам з запроданцями
17.07.2020 12:53 Ответить
Гр****я власть!!!! ****, сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами!!! Вытащите бойца, если жив (ТРИ ДНЯ!!!!!). ********* власть и ********* президент с ****..м Хомчаком.
17.07.2020 12:53 Ответить
вах,хорошо сказал..
от души !
17.07.2020 13:28 Ответить
Да задолбало читать про ********, творимое в Украине новой властью. Как не откроешь ленту новостей - так аж скулы сводит от злости. А тут уже вырвалось, без сглаживаний и попыток заменить маты литературными словами. Ну КАК можно было ЗА ТАКОЕ проголосовать????
17.07.2020 18:40 Ответить
"сровняйте все известные точки сепаров в том районе артилерией и градами" - а если как раз там и находится раненый боец???
17.07.2020 14:06 Ответить
Согласно сообщениям ВСУ, боец на нейтралке. А для артилерии 200-300 метров это нормальное расстояние (до бойца от точек).
17.07.2020 18:33 Ответить
Где наш гавнокомандующий Бубочка? Почему нет приказа провести войсковую операцию по спасению бойца? Или обосранному от страха Ослу проще пиарится на обмене таксистов?
17.07.2020 12:54 Ответить
Хоробрі воїни з київських і польских окопів дають потужні вказівки командуванню.
17.07.2020 12:56 Ответить
Як і ви шостий рік підряд.
17.07.2020 12:57 Ответить
А командування зна секретну штуку. тихо сере в рейтузи в кутку.
17.07.2020 12:58 Ответить
ага, а их ******** под флагом Германии сидит в самом дальнем окопе и даёт ЦУ
17.07.2020 13:09 Ответить
Откуда ты знаешь? Может єти "храбрые воины" своё отвоевали и теперь имеют право давать нормальные советы гАвнокомандующему и другим начальникам, которые прятались от армии или шаркали по паркету в штабах.
17.07.2020 13:11 Ответить
Зовите Красный крест, сивоху, арахамию, в конце концов.
Зеленые страшно креативные только когда нужно видосик склепать или посадить невиновных. Ну и жопами повертеть...
17.07.2020 12:56 Ответить
да. Сивуху сракой вперед. Как щитом.
17.07.2020 12:59 Ответить
Третий день не могут найти, забрать раненного, но утверждают что противостоять на херсонщине возможному нашествию с юга "той стороны" готовы
17.07.2020 13:04 Ответить
Конечно готовы. Хлеб-соль уже приготовили (высшее командование, не бойцы).
17.07.2020 18:35 Ответить
твари . матрос раненый трое суток лежит. может ещё дай бог живой схоронился . а эти ублюдки вместо эвакуации под прикрытием артиллерии . что то там решают - не хотят кацапов тревожить огнём . желаю всем зебилам голосовавшим за прокацапского наркомана такого же отношения к себе
17.07.2020 13:05 Ответить
17.07.2020 13:06 Ответить
Ну що, зеленолобі дебіли, подобається таки головнокомандуючий?
17.07.2020 13:08 Ответить
17.07.2020 13:11 Ответить
Де те недолуге, що билося в істериці рік тому, бо булаву не давали? Най тепер дає тією булавою відмашку арті накрити всі відомі опірні пункти, позиції та військову техніку в тому районі. Хвилин на 20, більше не треба. Впевнений, що тоді поранений воїн знайдеться за півгодини максимум.
17.07.2020 13:13 Ответить
Ради спасения своего военнослужащего ,любая армия в мире уже бы начала военную операцию,а не ждала бы разрешение от врага.Позор и подавление морального духа солдат,они видят ,что никто их не спасет!
17.07.2020 13:22 Ответить
За що голосували те і мають...армія як не прикро теж
17.07.2020 13:26 Ответить
Зелена мавпа тільки з жінками рембо воювати
17.07.2020 13:25 Ответить
суки...печально но он уже не раненый
17.07.2020 13:32 Ответить
Думаю , что орки его уже утащили ...
17.07.2020 13:47 Ответить
17.07.2020 13:48 Ответить
потому шо зелох под личным контролем держит
17.07.2020 13:54 Ответить
Может по этим г@ндонам надо жахнуть. а не просить? Как турки в Сирии. Беспилотники и никого не стало. Даже сРашка не возмущалась.
17.07.2020 14:26 Ответить
А що найвеличніший лідер світу про це думає? Вже зробив заяву?
17.07.2020 14:38 Ответить
В Украине просто нет главнокомандущего. Пусть раненый там целый месяц лежит, и зеле будет пофиг. А если там бы раненый лежал ермак или коломойский, о тода да!
17.07.2020 14:50 Ответить
Господи кто у власти слизни бесхребетные гидота у владі
17.07.2020 15:01 Ответить
Добре , що райони переколотили , землю продали , а головне КАЗИНО !!!! Тепер можна спокійно відпочивати від тяжких трудів !!! Щоб ви су...ки всі повиздихали !!!
17.07.2020 15:27 Ответить
Це точно штаб ООС?
17.07.2020 15:28 Ответить
так а шо знач не дают...???????????- надо спрашивать какую-то грязь про своё жизненно НЕОБХОДИМОЕ - раненого бойца ???????!!!! дно пробито, а конца тьмы не видать....
18.07.2020 01:29 Ответить
 
 