Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада поддержала проект постановления №3736 "О заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 306 народных депутатов.

Как говорится в проекте постановления, ею ВР утверждает заявление парламента "по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе".

Также поручается председателю Рады безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

