Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада поддержала проект постановления №3736 "О заявлении Верховной Рады Украины по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 306 народных депутатов.

Как говорится в проекте постановления, ею ВР утверждает заявление парламента "по нелегитимному проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республики Крым и городе Севастополе".

Также поручается председателю Рады безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи оккупированного Крыма в настоящее время не выявлено, - Таран

ВР (29396) Крым (26455) россия (96963)
А що там за скандал був, з ким?
Наскільки зрозумів з трансляції, хтось ригів чи зажопів назвав Крим касапським?
До речі - зажопи не голосували за цю постанову
17.07.2020 13:04 Ответить
А за це не голосування по між іншим має бути стаття за екстримізм та 10 років. Рашики ж такий закон прийняли то чому б нам не добитків в колонії не загнати і нехай будують нам дороги та безкоштовні квартири як в ссср.
17.07.2020 13:34 Ответить
Ага, відповідь в інфі «https://censor.net/news/3208733/nardep_opzj_voloshin_zayavil_chto_ukraina_ne_imeet_suvereniteta_nardepy_5_fraktsiyi_prizvali_razumkova»
17.07.2020 17:02 Ответить
"силы самообороны", мля...Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8726
17.07.2020 13:12 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7047 Поіменне голосування про проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі (№3736) - в цілому
За:306
Проти:0

Утрималися:4
Не голосували:57

Всього:367
По фракціям:

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 248 За:217 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:25

Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:0 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:33 Відсутні:10

Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 За:23 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:2

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 24 За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:3

Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 24 За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:7

Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Відсутні:1

Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 19 За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3

Позафракційні Кількість депутатів: 17 За:7 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:2 Відсутні:5
17.07.2020 13:29 Ответить
В связи с проведением голосования в УКРАИНСКОМ Крыму конституция РФ и само государство Россия НЕЛЕГИТИМНЫ.
17.07.2020 15:35 Ответить
молодці.

правильно!

Тепер путен нелегітимний.

На расєє КОНСТІТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!
17.07.2020 16:26 Ответить
 
 