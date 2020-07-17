В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой", - замминистра Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как "угрозу силой".

Об этом Боднар написал в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...", - отметил он.

Как сообщалось, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.