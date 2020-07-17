РУС
В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой", - замминистра Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценивает внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерацией как "угрозу силой".

Об этом Боднар написал в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин внезапно поручил проверить боеготовность армии РФ на границе с Украиной

Как сообщалось, 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.

+24
17.07.2020 12:59 Ответить
+22
Что там "Таран" лепетал 3 часа назад про "не выявлено угроз"?
17.07.2020 13:10 Ответить
+21
МИД каже а говнокомандуючий язика в сраку засунув...шмаркля..
17.07.2020 13:10 Ответить
Что там "Таран" лепетал 3 часа назад про "не выявлено угроз"?
17.07.2020 13:10 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан на 5 років!
17.07.2020 13:15 Ответить
Щось коли Порох обмежено вводив на пару місяців то дехто волав що то урурпацвя влади і спроба зірвати вибори.
17.07.2020 13:48 Ответить
"узурпація"
17.07.2020 13:59 Ответить
Воєнний стан на два місяці не вводиться! Воєнний стан вводиться на роки, бо війна вже йде 6 років і вже пішов сьомий рік. Якби у 2014 році порошенко ввів воєнний стан на 5 років, він би не прогадав і після закінчення воєнного стану переобрався б Президентом! А так порошенко все просрав і Зеленський йде по стопам порошенка, не розуміючи сенсу того що відбувається на фронті і взагалі в Україні і світі!
17.07.2020 14:10 Ответить
Який в дупі воєнний стан "по стопам Порошенка"? Тут (видно, по наказу кремля) скоротили 40 тисяч військових саме десантників, морпіхів і авіаз'єднання...
18.07.2020 08:00 Ответить
чтоб это зелёное лайно тут заправляло еще 5 лет? ты с дуба рухнуло?
17.07.2020 13:55 Ответить
Щоб ввести в дію бойові устави ЗСУ і щоб дати ПРАВО всім громадянам України знищувати ворога та колаборантів будь якими засобами без суду і слідства!
17.07.2020 14:08 Ответить
полковник онотолле тогда пойдет на войну? или как в 2014 будет отсиживаться в подворотне?
17.07.2020 19:37 Ответить
Ігорьок, ти таке пишеш... Мабуть за зелю голосував...
18.07.2020 08:06 Ответить
ты его заточку видел ?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:34 Ответить
***** на понтах.
17.07.2020 12:57 Ответить
17.07.2020 12:59 Ответить
Втік від журналістів Радіо Свобода після того, як вони спитали його про загострення на Донбасі.

Відео
https://twitter.com/i/status/1284020769106911234
17.07.2020 13:07 Ответить
А министр обороны Таран говорит, что нихрена подобного, никаких активных действий. Кому верить?
17.07.2020 12:59 Ответить
а Зеленая Абизянка как-то отреагирует на это событие?!.. или опять через фонтаны пробежит, или на госдаче в Конченной-Заспе запрется с верной соратницей Мендель устные телеграммы строчить задним числом.. Тьфу, гадость!
17.07.2020 12:59 Ответить
Хватит бредит, там такие проверки каждый год, например в прошлом году была в июне.
17.07.2020 12:59 Ответить
Ну дык и нам неплохо учения провести. Джавелинами, например, на передке немножко пострелять Беспилотник поднять для наблюдения опять-же.
17.07.2020 13:00 Ответить
Аааа забыл, Небо закрыть, а то вдруг кацапы свой самоль уронят.
Да и нех шастать бортам с москвы через Украину. Пусть облетают - керосин жгут.
17.07.2020 13:01 Ответить
даже шоко-петро за 5 лет не осмелился джавелинами пострелять.
а тут мистер нелох.....
17.07.2020 13:22 Ответить
Ну на ту партию штаты наложили табу. Только оборона. Новые партии закупались без оговорок. В качестве мишеней подбитые коробочки рашкины сойдут- для тренировок.
Хотя врядли-донбасня на металл сдает
17.07.2020 13:27 Ответить
а что точками-у, ураганами, градами мова или религия запрещала стрелять?
17.07.2020 13:33 Ответить
а ими что - не стреляли? по принципу - выстрелил и ихтамнет, но не мы)
или об этом нужно было орать на весь, или стрелять ЗА границу - давая повод ***** снять санкции?
17.07.2020 14:45 Ответить
А до цієї перевірки такої загрози не було? "Оборзела та сторона"!!!
17.07.2020 13:06 Ответить
Это не угроза. Это - неприкрытый шантаж, кацапская подлость и вероломство в худшем проявлении... братья, *********...
17.07.2020 13:08 Ответить
Проведіть навчання з мінуваннч усього кордону з мордором.
17.07.2020 13:08 Ответить
МИД каже а говнокомандуючий язика в сраку засунув...шмаркля..
17.07.2020 13:10 Ответить
каховка готовся...на властей наших надежды нет. в результате этой проверки минимум что будет....это пойдет вода в крым повезет нам если они полосу завхватят.
17.07.2020 13:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1284053968906264581
17.07.2020 13:12 Ответить
https://grimnir74.livejournal.com/12776316.html Как США, Западная Европа и НАТО поднимали Россию с колен, когда в "империи" закончилась жратва.

10 февраля 1992 года началась доставка гуманитарной помощи в страны бывшего СССР, известная как операция Provide Hope "Подай надежду".
Только за один день военно-транспортные самолёты ВВС США базировавшиеся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов развалившейся российской империи СССР:
Больше всего гуманитарки доставляли в Москву и Санкт-Петербург где вообще нечего было жрать.....
17.07.2020 13:17 Ответить
Так Путін і його ООО "Озеро" і піднявся на гумдопомозі Леніграду.
17.07.2020 13:28 Ответить
бред.
одна москва потребляет 500 тысяч тонн продуктов в сутки.
200 тонн это на 5 минут....
там же написан и киев же? может кто вспомнит что было в 1992 году в киеве? великий голод?
17.07.2020 13:30 Ответить
Прочитай до конца. В общей сложности было доставлено грузов сотни тысяч тонн или 500 транспотников ВВС США. и это официально от государств Запада и США.
А еще были сотни тысяч волонтерских организаций Запада, гуманитарка от которых официально ни кем не подсчитывлась. И посчитай число доставленного груза в Украину и сравни с грузом на Россию. Я сам в то время постоянно покупал "ножки Буша" с "Баунти"
17.07.2020 13:43 Ответить
оно из лахты, там с математикой проблемы - а методички подвезти не успели))
17.07.2020 14:49 Ответить
в лахте считать разучились?)) 500К тонн на 10 млн чел это по 50 кг в сутки...
а ряха та жопа - не треснет?))
даже на 100 млн.чел это по ПЯТЬ кг продуктов в сутки... лопнете, лахтинские))
17.07.2020 14:48 Ответить
https://www.m24.ru/articles/produkty/16022015/66725
хмм. ну хорошо. намудрили с нулями.
50 тыс тонн в день потребляет москва.

500 тонн это 1% от дневной нормы москвы. ниочем.
17.07.2020 15:47 Ответить
John Smith e2f4c60d - бот фсб
17.07.2020 19:44 Ответить
17.07.2020 14:56 Ответить
Такую работу, к примеру, проделал ЖЖ-блогер timberhead (в комментариях мелькает инфа, очевидно, о совершенно разных продовольственных программах гуманитарки не только из США, но и Европы и Азии, которая тоже имела место быть).

- А нам эту гуманитарную помощь в школе продавали. Называлась она именно как гуманитарная помощь, но тем не менее на неё собирали деньги. Цена была невелика и набор был тот же что и у автора статьи. Те же мишки Гамми, жевательные конфеты в виде бутылочек с кока-колой и прочая радость для скучающих по нормальным сладостям детей, внешний вид и вкус которых я за давностью лет уже и не вспомню)
Помню только, что когда в класс внесли заветные пакетики, на урок забили все включая также училку, которая ныкала в сумку "лишние" наборы. Я так подозреваю лишними они стали за счёт тех детей, родители которых не смогли оплатить ту самую гуманитарную помощь. Половина пакетика была уничтожена тут же в классе, остальная половина дома. Хватило содержимого от обеда до вечера))
И что самое грустное, никто не делился с теми одноклассниками которым не дали денег родители..

- В январе 91-го,я имел отношение к гуманитарке.В наш город пришёл вагон гуманитарки,его в райсобес привезли и нужно было это все описать.От определённых организаций выделили по человеку для описи.Это так-открываешь коробку,говоришь-"штаны чёрные,размер 48,ящик 5-й.Это всё записывают и т.д.Но на фоне тогдашнего дефецита я увидел столько шмоток фирменных(и понимал мне они не достануться),что уходил оттуда в полуобморочном состоянии.

- Я помню этот вкус, я бы еще их съела, я даже их спрашивала у немцов-родственников, они были вкусные, кстати немцы умеют и до сих пор делать вкусные конфеты, мне доводилось есть, но не мишки гамми. Кто найдет напишите нам всем. нам их тоже продавали 25 или 15 рублей что ли, точно не помню. Но нам говорили, что это помощь для сирот, а им много будет столько сладостей, решили что деньги детским домам нужнее на содержание детей сирот.

- Это что-то больно круто. Нам давали тушонку, и сухое молоко. Но это только многодетным. А еще из германии, как дань покорившихся присылали посылки. Там колбаса салями, немецкий хлеб, шоколад, ветчина.

Две упаковки спичек из немецких армейских пайков (одна упаковка вскрыта)
У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 3681

- А кто нибудь получал гуманитарную помощь в начале 90-х?
Я помню нам приходила однажды посылка из Германии - гуманитарная помощь. Вот это было нечто. Как буд то с другой планеты, что то привезли. Тогда впервые попробовал шоколадный батончик "Марс", "Сникерс" и даже "Баунти", тогда вроде даже и рекламы их не было. Еще в посылке была красиво упакованная чечевица, впечатляло, ведь у нас тогда ничего не упаковывали из продуктов и тем более так красиво. Узнал что существует маргарин "Рама", который по ошибке мазали на хлеб, но все равно было вкусно. Пачка итальянских спагетти "Малтаглиатти", на которых почему то было написано "паста" ))), и еще много чего, точно уже не помню, вроде какая то рыба консервированная, может даже тушенка, главное, что все это ели долго, ну или мне так запомнилось.

- да, нам тоже пришло)) я маленькая была, этот день был для меня как праздник. принесли огромное синее ведро, а там внутри... чего только не было. и все такое яркое, интересное... все в коробочках, в пачках. особенно запомнилось мыло - разноцветное, в формочках. в общем, эмоций море. вроде, из франции была помощь.
17.07.2020 14:58 Ответить
а теперь посчитаем: в 1999 году в рашку поставили 3.1 млн.тон зерного эквивалента: 3.1*4.7 = что хватило на прокорм 14,63 млн.человек в течении ГОДА)
17.07.2020 15:02 Ответить
а в 1993 - и того больше) 16 млн.чел в течении года..
17.07.2020 15:03 Ответить
это есть. никто не спорит. и там же указано, что украина тоже получала ту же самую помощь.
из 65 самолетов, 22 в россию, украина - 5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope

то что ты цифры привел это что? импорт продовольствия?
сша ежегодно импортируют продовольствия на 120 млрд долларов. они тоже без гуманитарной помощи умрут от голода?
17.07.2020 15:39 Ответить
Шоб ты знал, в 1991-92 году "кляті бандровці" собирали гуманитарную помощь голодающим шахтерам Донбасса и отправляли туда автоколонны с продовольствием. Что галичане получили от "благодарных новороссов" ты, думаю, уже догадался. Мой вывод таков -кацап- свинья неблагодарная, зря мы этих ********* подкармливали.
17.07.2020 18:35 Ответить
целый минстр обороны только что пистел что все тихо на границе, что так?
17.07.2020 13:23 Ответить
но я так думаю, что это х.йло так выражает свое желание к миру и готовность освободить оккупированные территории
17.07.2020 13:25 Ответить
Боже, спаси цих дебілів, які на час великої війни обрали собі головнокомандувачем кловуна...
17.07.2020 13:51 Ответить
Абсолютно адекватная реакция товарища Зам. Министра. Если сопоставить заявления американских генералов и нашего Министра обороны Тарана - склоняюсь к мнению американцев. Лучше подготовиться заблаговременно и усилить южное направление, нежели сидеть и ждать, утешая себя мыслью, что "все решится миром".

Хочешь мира - готовься к войне!
17.07.2020 14:15 Ответить
Саме в 6-у річницю збитого Боїнга терорист волає "Можем повторіть!"Пора вже цю шакальню прикривати залізною завісою.
17.07.2020 14:47 Ответить
А где наши учения на границе с Расией??
17.07.2020 14:47 Ответить
Украине нужно проводить быстро большую мобилизацию и подготовку Армии к войне и население тоже нужно готовить к войне, что каждый должен будет в случае войны работать на войну с агрессором! Если РФ нападет, то мы будем готовы!!!
17.07.2020 14:50 Ответить
А як же з тими 40 тисяч, яких ось недавно скоротили -- саме морпіхи, десантники і авіаз'єднання?
18.07.2020 08:14 Ответить
русский, твоего фюрера зовут *****.
17.07.2020 18:07 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1


https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
17.07.2020 15:30 Ответить
на те дуже схоже.
17.07.2020 16:42 Ответить
Росія чекає події, про яку рідко говорять, це вибори в ОРДЛО. саме тоді вона буде мати шанс та прикритя на розділ України та так званий переворот. Тоді росія введе війська та буде проводити політику ,, визволення,,.
Але через ці зусильля, росія призведе до розпаду себе ж самої. у звязку з війною Україна може лишитися частини території але утворяться нові держави і межі.
17.07.2020 15:51 Ответить
Интересная информация
- Лукашенко дал обещание Путину на тесную интеграцию. Взамен Лукашенко получит пост главы союзного парламента.
- Кремль хочет, чтобы победа Лукашенко была "пирровой", а после этого - он просто упадет в объятия Москвы.
- При осложнении обстановки в Беларуси будет происходить то же, что в Украине в феврале 2014 - туда приедут "специалисты" из РФ, в т.ч. бывший украинский (сейчас российский) "Беркут".
- У Путина такая последовательность шагов: сперва - Беларусь, потом - Украина. Сейчас оказывается чрезвычайно сильное давление на Зеленского. от него требуют, чтобы он не делал никаких антироссийских высказываний, чтобы он вообще молчал.
- Зеленским и Украиной Кремль займется после решения вопроса с Беларусью, в августе-сентябре хотели бы закрыть белорусскую и украинскую проблемы.
с 26:12; с 34:07 https://www.youtube.com/watch?v=hC-Ll5K8niE&t=1944s
17.07.2020 16:12 Ответить
тут как бе саму расєю не закрили
попирхається расєя трошки, візме чиїсь спітнілі ноги у рота і замовкне.
17.07.2020 16:41 Ответить
Так закрийте кордони з пітторашкою, кримом і даунбацам.
Які проблеми?!
17.07.2020 16:39 Ответить
та введить нарешті візовий режим із мордором, коли не спроможні розірвати з ним дипвідносини.
17.07.2020 17:16 Ответить
Наступление пида рассии закончицца на линии: ссысрань - засрань и город серов, де серут па падъездам. А новая граница пида рассии стабилизируется на линии мехесрань мудяньскава балота с ватрушками.
17.07.2020 19:26 Ответить
Динамика наращивания фашик российских войск на Западном ТВД. Вблизи восточных границ Украины... Расия существенно нарастила группировки своих войск.



У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 7116


17.07.2020 20:58 Ответить
Тарану не можна вірити нічого, як і касапам. Вірити можна лише розвідці США, ці ніколи не брешуть.
18.07.2020 08:21 Ответить
В МИД расценивают внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе с Украиной как "угрозу силой"

У МЗС розцінюють раптову перевірку боєготовності військ РФ на кордоні з Україною як "погрозу силою", - заступник міністра Боднар - Цензор.НЕТ 6961
17.07.2020 21:04 Ответить
направление Харьков-Сумы.... ВСУ готовтесь! новый военный полигон в Воронежской области для Виленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа будет оснащен новый полигон для проведения занятий по боевой и специальной подготовки.
На этом фоне создание нового военного полигона вооруженных сил Росии вблизи границ Украины было изображено опасной тенденции дальнейшей милитаризации РФ, готовится, в том числе,и к проведению наступательных действий на Западном направлении, что в конечном итоге подтверждается объявленной- сегодня "внезапной проверкой войск ".



Главного управления разведки Министерства обороны Украины по поводу этих учений публично утверждал: "Именно планируется учения" Кавказ-2020 ", где планы по применению новых формирований против нашего государства Украины, уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма ". Надеюсь выводы сделаны...что бы потом сюрпризов не было.
17.07.2020 21:07 Ответить
подтягивайте турецкие безпилотники и Javelin поближе к оккупантам .... пускай посмотрят что будет в них лететь...
17.07.2020 21:21 Ответить
КАЦАПИ ЦЕ ШАКАЛИ, ЗГРАЯ ШАКАЛІВ, ЇМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА
17.07.2020 21:27 Ответить
 
 