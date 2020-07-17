РУС
"Слуга народа" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Рады 21 июля. - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей народных депутатов за проведение внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Символическая для нас дата - ровно год с момента парламентских выборов. Повестка дня ниже. Начали сбор подписей", - говорится в сообщении.

Так, ориентировочная повестка дня включает 20 вопросов:

Законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии";

Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов";

Законопроект №3807 "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах";

Законопроект №2398-д "Про оборонные закупки";

Проект постановления №3773 "Об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность Председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";

Также читайте: Есть 5 кандидатов от "СН" на должность мэра Киева, праймериз состоится на заседании фракции, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины" О публичных закупках "по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности";

Законопроект №2207-1 "Об управлении отходами";

Законопроект №2412-д "О разведке";

Законопроект №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства";

Законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом";

Законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)";

Законопроект №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей";

Три проекта постановлений об отмене закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П, 2285-д-П-1, 2285-д-П-2)

Законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями";

Законопроект №2275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования";

Законопроект №0856 "О сельскохозяйственной кооперации";

Законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики";

Законопроект №3060 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства";

Проект постановления №2426-П об отмене закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)";

Проект постановления №2524-П об отмене закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Также читайте: До голосования по законопроекту Бужанского о языке вряд ли дойдет очередь, а осенью он уже будет неактуален, - "слуга народа" Кравчук

ВР (29396) Кравчук Евгения (368)
А название "Слуга народа" можно поменять? Ну, например, "Вперёд!" или "Пусть, чтобы все!"
17.07.2020 13:14 Ответить
Что "пусть ,что бы все"?как то двусмысленно звучит...
17.07.2020 13:18 Ответить
така активна " турбо- деффекациая" слив шо ли объелись...
17.07.2020 13:34 Ответить
Законопроект №3355-1 кого то хотят вычеркнуть из списка?
17.07.2020 13:14 Ответить
"Слуга народа" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Рады 21 июля. - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 4794
17.07.2020 13:30 Ответить
А днями ці вилупки заявляли що більше не будуть проводити позачергових сесій, а саме ця вчора розповідала, що більше законопроект про державну мову не розглядатимуть...
17.07.2020 13:31 Ответить
 
 