"Слуга народа" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Рады 21 июля. - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей народных депутатов за проведение внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"Символическая для нас дата - ровно год с момента парламентских выборов. Повестка дня ниже. Начали сбор подписей", - говорится в сообщении.
Так, ориентировочная повестка дня включает 20 вопросов:
Законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии";
Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов";
Законопроект №3807 "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах";
Законопроект №2398-д "Про оборонные закупки";
Проект постановления №3773 "Об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность Председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";
Законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины" О публичных закупках "по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности";
Законопроект №2207-1 "Об управлении отходами";
Законопроект №2412-д "О разведке";
Законопроект №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства";
Законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом";
Законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)";
Законопроект №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей";
Три проекта постановлений об отмене закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П, 2285-д-П-1, 2285-д-П-2)
Законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями";
Законопроект №2275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования";
Законопроект №0856 "О сельскохозяйственной кооперации";
Законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики";
Законопроект №3060 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства";
Проект постановления №2426-П об отмене закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)";
Проект постановления №2524-П об отмене закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".
