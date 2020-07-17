"Слуга народа" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Рады 21 июля. - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей народных депутатов за проведение внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странцие в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Символическая для нас дата - ровно год с момента парламентских выборов. Повестка дня ниже. Начали сбор подписей", - говорится в сообщении.

Так, ориентировочная повестка дня включает 20 вопросов:



Законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии";



Проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов";



Законопроект №3807 "О внесении изменений в закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах";



Законопроект №2398-д "Про оборонные закупки";



Проект постановления №3773 "Об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность Председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";

Законопроект №3739 "О внесении изменений в закон Украины" О публичных закупках "по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности";



Законопроект №2207-1 "Об управлении отходами";



Законопроект №2412-д "О разведке";



Законопроект №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства";



Законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом";



Законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)";



Законопроект №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей";



Три проекта постановлений об отмене закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П, 2285-д-П-1, 2285-д-П-2)



Законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями";



Законопроект №2275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования";



Законопроект №0856 "О сельскохозяйственной кооперации";



Законопроект №3718 "Об основных принципах молодежной политики";



Законопроект №3060 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства";



Проект постановления №2426-П об отмене закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)";



Проект постановления №2524-П об отмене закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

