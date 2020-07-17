"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают"

Нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы, аргументируя это рядом задокументированных фактов коррупции на Одесской таможне.

Об этом Гетманцев написал в Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Министр финансов не оправдал доверия, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения Максима Нефьодова (экс-глава Государственной таможенной службы. - Ред.). Схемы процветают. Реформа сорвана", - отметил нардеп.

Он указал, что 16 июля совместными действиями Национальной полиции совместно с ДБР и Офисом Генерального прокурора были задержаны с поличным начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, замначальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и и.о. начальника этого же таможенного поста Владимир Лиманский за получение неправомерной выгоды за содействие в решении вопросов в их компетенции.

По его словам, 13 марта этого года правоохранители зафиксировали факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс. Осипчуком, 12 мая зафиксировали получение $200 неправомерной выгоды Залепой за оформление груза с одеждой. Также 10 июля правоохранители зафиксировали требование и получение неправомерной выгоды в $500 со стороны Лиманского за оформление контейнера с игрушками.

"Однако понятно, что все эти вопросы - к министру финансов", - подчеркнул народный депутат.

Читайте также: "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов



