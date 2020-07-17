РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7409 посетителей онлайн
Новости
4 406 18

"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают"

Нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обвинил министра финансов Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы, аргументируя это рядом задокументированных фактов коррупции на Одесской таможне.

Об этом Гетманцев написал в Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Министр финансов не оправдал доверия, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения Максима Нефьодова (экс-глава Государственной таможенной службы. - Ред.). Схемы процветают. Реформа сорвана", - отметил нардеп.

Он указал, что 16 июля совместными действиями Национальной полиции совместно с ДБР и Офисом Генерального прокурора были задержаны с поличным начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни Алексей Осипчук, замначальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса" Виктор Залепа и и.о. начальника этого же таможенного поста Владимир Лиманский за получение неправомерной выгоды за содействие в решении вопросов в их компетенции.

По его словам, 13 марта этого года правоохранители зафиксировали факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс. Осипчуком, 12 мая зафиксировали получение $200 неправомерной выгоды Залепой за оформление груза с одеждой. Также 10 июля правоохранители зафиксировали требование и получение неправомерной выгоды в $500 со стороны Лиманского за оформление контейнера с игрушками.

"Однако понятно, что все эти вопросы - к министру финансов", - подчеркнул народный депутат.

Читайте также: "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

Слуга народа Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: Схемы процветают 01
Слуга народа Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: Схемы процветают 02

таможня (1977) реформы (3967) Марченко Сергей (302) Гетманцев Даниил (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
сожрите друг друга зеленые гниды!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:38 Ответить
+7
Гетьманцєв колега по партії та поглядам -


"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 3741
показать весь комментарий
17.07.2020 13:39 Ответить
+7
"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 5780
показать весь комментарий
17.07.2020 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сожрите друг друга зеленые гниды!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:38 Ответить
Щоб не було ілюзій. Не бужанським єдиним

"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 3972
показать весь комментарий
17.07.2020 13:54 Ответить
Гетьманцєв колега по партії та поглядам -


"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 3741
показать весь комментарий
17.07.2020 13:39 Ответить
Это фаташоп!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:44 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 6253
показать весь комментарий
17.07.2020 13:51 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев обвинил министра финансов Марченко в срыве реформы на таможне: "Схемы процветают" - Цензор.НЕТ 5780
показать весь комментарий
17.07.2020 13:40 Ответить
На таможне работают лучшие люди страны! А вы... Эх...
показать весь комментарий
17.07.2020 13:43 Ответить
Складається таке враження, що Барига вкрав наперед на всю каденцію Зеленського .
показать весь комментарий
17.07.2020 13:44 Ответить
А де великий рехворматор св.Генератор Випадкових Слів?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:45 Ответить
Займається підвищенням розумового рівня хімічними методами.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:10 Ответить
А разве при Порошенко на таможне в Одессе было лучше?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:47 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев звинуватив міністра фінансів Марченка у зриві реформи на митниці: "Схеми процвітають" - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
17.07.2020 13:50 Ответить
Це можна вияснити по надходженнях до бюджету. Як тільки Порошенко перестав красти на таможні, зразу перестали йти гроші до бюджету, як тільки Порошенко перестав руйнувати економіку - зразу почалось падіння виробництва. Цікаві кореляції, правда?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:54 Ответить
та ты чо,гетманцев?марченко же только шо сказал,шо экономика процветает...не читаешь новости шоле?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:52 Ответить
І дійсно - складається враження, що вони "відновлюють сили" з різних корит.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:55 Ответить
Ой, а уши то торчат из офиса преЗе!дента

Может Уманский или Ермак?

Скрутки уже побороли, теперь время на таможне отметиться...

показать весь комментарий
17.07.2020 15:38 Ответить
Гетьма,мразь,ты сам и есть схема банковской мафии,мы не забудем как ты пытался проталкивать россияшкинские законы,которые ты внимательно читаешь и изучаешь,в Украине,похоже это ты крышевал порохоботку схематозницу маркаршкову и её аферы.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:57 Ответить
А чё там сложного? Подумаешь, "схемы"!
Достебаться можно и до телеграфного столба! Задерживаешь любой груз, а кто-то со стороны подсказывает хозяину, как ускорить процесс. Бином Ньютона!
показать весь комментарий
17.07.2020 18:01 Ответить
 
 