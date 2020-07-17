Лишение госнаград предателей, перешедших на сторону РФ, возможно только в случае их осуждения за тяжкие преступления, - Минобороны о вице-адмирале Елисееве. ДОКУМЕНТ
Лишение государственных наград может осуществить Президент Украины только в случае осуждения награжденного за тяжелое преступление.
Об этом говорится в ответе Министерства оборона на запрос Цензор.НЕТ.
Как отмечается, об этом гласит статья 16 Закона Украины "О государственных наградах".
Исходя из этого, информация о лишении государственных наград военнослужащих ВСУ, которые перешли на сторону РФ после оккупации Крыма, отсутствует.
Напомним, Сергей Елисеев - бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону врага и был назначен заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ России. На военный парад в Калининграде 24 июня он надел украинские военные награды.
До службы в Вооруженных силах России Елисеев был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, в июле 2014 года бежал в Россию.
В Украине Елисееву предъявлено обвинение в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В какой ещё стране , предателей автоматически нельзя лишить государственных наград ?
Предатель Украины - герой Украины. Норм че...
Тобто зрада Батьківщині, перехід на сторону ворога, в Україні не вважається злочином.
А оно десятилетиями ходит по студиям ТВ и строит из себя отца нации.
При чому не сплата податків та інше теж один із дуже страшних злочинів по рівню шкоди державі. Хоча вбивця який вбив іншого громадянина держави по факту теж наніс більше шкоди чим просто не платник податків. Тому треба привести в порядок закони та покарання за їх порушення.
Когда не хотят решать проблему, придумывают какое угодно оправдание.
