Лишение госнаград предателей, перешедших на сторону РФ, возможно только в случае их осуждения за тяжкие преступления, - Минобороны о вице-адмирале Елисееве. ДОКУМЕНТ

Лишение государственных наград может осуществить Президент Украины только в случае осуждения награжденного за тяжелое преступление.

Об этом говорится в ответе Министерства оборона на запрос Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об этом гласит статья 16 Закона Украины "О государственных наградах".

Исходя из этого, информация о лишении государственных наград военнослужащих ВСУ, которые перешли на сторону РФ после оккупации Крыма, отсутствует.

Напомним, Сергей Елисеев - бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону врага и был назначен заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ России. На военный парад в Калининграде 24 июня он надел украинские военные награды.

До службы в Вооруженных силах России Елисеев был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, в июле 2014 года бежал в Россию.

В Украине Елисееву предъявлено обвинение в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.