На трассе Н-23 в Днепропетровской области началось "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж
В текущем году в Днепропетровской и Кировоградской областях будет отремонтировано 105 км трассы национального значения Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.
Работы на Днепропетровском участке протяжённостью 23,4 км уже начались. О масштабе проводимого ремонта можно судить по фото, опубликованным на странице Юрия Голика в Facebook.
Ремонт трассы, которая была построена в 1958-1959 годах, проводится в рамках Программы Президента Владимира Зеленского "Велике Будівництво". Работы по восстановлению дороги финансируются из госбюджета. Общий объём финансирования в текущем году составит 610 млн гривен.
В Днепропетровской области дорога будет отремонтирована от Кривого Рога до границы с Кировоградской областью.
Ремонт уже начался в районе села Братолюбовка.
Работы ведутся также на отрезке 0-25 км.
На соседнем участке 25-51 км уже выполнен значительный объем работ по укладке нового дорожного полотна.
Голик публикует также фото работ на 12-м километре.
Всего в 2020 году по Программе "Велике Будівництво" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог различного значения. Недавно в СМИ было показано, как выглядят уже построенные участки новой трассы Н-31 Днепр-Решетиловка. Эта трасса проходит по территории Днепропетровской и Полтавской областей. Полтавский ее участок станет первым в Украине бетонным автобаном.
"Велике будівництво", яке роблять в Дніпрі, - це стадіон "Олімпійські резерви", який будувався ще при минулій владі. Його там мучили, робили якісь недоліки. Ним займалася обласна рада. Але зараз завершений стадіон починають "продавати" жителям міста як "Велике будівництво", - сказав Філатов.
Він додав: "Така ж ситуація в інших територіальних громадах. Я розмовляв з міським головою Чернівців. Він каже, що так само завершили школу, на яку 10 мільйонів взяли з міського бюджету, і тепер розповідають, що це "Велике будівництво".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/vlada-vykorystovuie-zavershenni-obiekty-iak-chastynu-velykoho-budivnytstva-filatov-219166.html
Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Велике будівництво" є фейком та піар-ходом чинної влади. Про це у Facebook написав міністр інфраструктури у 2016-2019 рр. Володимир Омелян.
"Великого Будівництва - не існує! Це фейк, піар і маркетинг нікчемної влади аморальних аферистів. Не має ні програми, ні нормативної бази, ні окремого фінансування!
Вони просто взяли створені нами Дорожній фонд і Державний фонд регіонального розвитку, викачали гроші з місцевих громад і добудовують об'єкти, розпочаті з 2016 року: школи, лікарні, садочки, дороги. І нічого нового!", - сказав ексміністр.
Омелян також порадив подивитися репортаж "Радіо Свобода" про так зване "Велике будівництво" Зеленського.
"Подивіться сюжет - він чудовий! І якраз про спортивний об'єкт, який 4 липня з такою помпою президент відкривав на Одещині", - резюмував Омелян.
Конечно ничего нового,деньги то вы спиндили,а нихрена не построили,вот и приходиться достраивать.
А з приводу того, хто де вкрав, чи ні - до бенедіктової. Там - повна влада у зебілів.