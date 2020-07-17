На трассе Н-23 в Днепропетровской области началось "Велике Будівництво". ФОТОрепортаж

В текущем году в Днепропетровской и Кировоградской областях будет отремонтировано 105 км трассы национального значения Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

Работы на Днепропетровском участке протяжённостью 23,4 км уже начались. О масштабе проводимого ремонта можно судить по фото, опубликованным на странице Юрия Голика в Facebook.

Ремонт трассы, которая была построена в 1958-1959 годах, проводится в рамках Программы Президента Владимира Зеленского "Велике Будівництво". Работы по восстановлению дороги финансируются из госбюджета. Общий объём финансирования в текущем году составит 610 млн гривен.

В Днепропетровской области дорога будет отремонтирована от Кривого Рога до границы с Кировоградской областью.

Ремонт уже начался в районе села Братолюбовка.





Работы ведутся также на отрезке 0-25 км.





На соседнем участке 25-51 км уже выполнен значительный объем работ по укладке нового дорожного полотна.





Голик публикует также фото работ на 12-м километре.





Всего в 2020 году по Программе "Велике Будівництво" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог различного значения. Недавно в СМИ было показано, как выглядят уже построенные участки новой трассы Н-31 Днепр-Решетиловка. Эта трасса проходит по территории Днепропетровской и Полтавской областей. Полтавский ее участок станет первым в Украине бетонным автобаном.