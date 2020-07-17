РУС
Выявлен новый тип DDоS-атак, который может отключить от Интернета почти всю страну, - СНБО

Работники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDоS-атак на самом раннем их этапе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

"Уже тогда мы поняли серьезность угрозы - всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне. Поэтому мы сразу предупредили украинских провайдеров, соответствующих субъектов кибербезопасности и зарубежных партнеров об угрозе и дали рекомендации по реагированию на подобные атаки", - сообщил Демедюк.

Впоследствии этот прогноз НКЦК подтвердился - в июне 2020 одна из DDOS атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. Именно она стала причиной краткосрочного (около 30 минут) отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

Источником атак этого типа является сеть скомпрометированных устройств "умного дома" (IoT). При этом в большинстве случаев доступ к этим устройствам осуществлялся путем взлома стандартных паролей. Злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

"Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети Интернет под угрозой", - отметил замсекретаря СНБО, добавив, что только в Украине сейчас обнаружено почти 10 тыс. устройств, которые могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО займется образовательной деятельностью в сфере кибергигиены, - заместитель секретаря Совета Демедюк

По словам Демедюка, такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну. При этом ситуация осложняется отсутствием средств оперативного противодействия без потери части важных сервисов, включая передачу видеоконтента, интернет-телефонии и других.

"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности в очередной раз подчеркивают важность использования сложных паролей в любых системах и устройствах, которые имеют подключение к сети Интернет. В случае обнаружения атаки необходимо записать трафик для проведения дальнейшего расследования и сообщить НКЦК по адресу: [email protected]  или по телефону +380 44 255-07-46", - говорится в сообщении.

+4
А ще свяченою сіллю і маком
Подейкують, що у кого зе-лений гайхвон і зелений чохол для зе-пляншету,
то тих ніяка DDoS-атака не бере
показать весь комментарий
17.07.2020 14:41 Ответить
+4
Скорее свинособаки восточные
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
+3
І кому ж це вигідно та потрібно?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:27 Ответить
І кому ж це вигідно та потрібно?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:27 Ответить
Торговим партньорам зелені.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:33 Ответить
СБУ нагадують дітей який розповіли про кіберзагрози в Інтернеті. Ці повідомлення абсолютно безглузді, тому що тільки сіють паніку і не допомагають виявити проблему! Де перелік заражених IP адрес про які говорить СБУ? Чому він досі не висить в Інтернеті щоб кожен користувач міг перевірити свій комп'ютер на наявність троянів та вірусів? Де публічний сервіс від СБУ, до якого можна підключитись і захистити свій комп'ютер чи корпоративну мережу від несанкціонованої вірусної активності? Де перелік провайдерів які мають захищені вузли Інтернет які будуть працювати незалежно від атак хакерів на мережу Інтернет? Немає, нічого немає! СБУ просто безглуздо витрачає наш час і гроші! Якщо є така загроза що Інтернету не буде взагалі через DDoS атаки, то потрібно розвивати захищену мережу, в якій не може бути DDoS атак! Що СБУ робить в цьому напрямку? Нічого!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:43 Ответить
И8грорь ты статью прочитай причем тут конкретный ай пи адрес или пароли конкретного ПК тут идет речь о выходе провайдера или ты не понимаешь разницу....?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:51 Ответить
не заважайте ІТ вундеркінду щічки роздувати. Тільки він та Антоніна- готові висловитись з будь-якої тематики...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:20 Ответить
Ну в цій галузі висловлюватись нескладно, тут все зрозуміло навіть пересічному українцю.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:53 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 17:28 Ответить
Наприклад з твоєго "багато букв" зрозуміло, що
1. Статтю ти не читав, тільки заголовок.
2. Що таке DDoS атака ти пойняття не маєш.
показать весь комментарий
18.07.2020 21:37 Ответить
З Вашего дописа зрозуміло що Ви в цьому не розбираєтесь і тому нічого не зрозуміли!
показать весь комментарий
19.07.2020 09:21 Ответить
.

"Де перелік заражених IP адрес про які говорить СБУ? Чому він досі не висить в Інтернеті щоб кожен користувач міг перевірити свій комп'ютер на наявність троянів та вірусів?"

Який відсоток користувачів знає про АйПі адреси взагалі?
Тим більше ті, яким встановили "розумний дім" за бабки і для понту?
Скільки із них полізе шукати ці списки десь в інеті?
Скільки з них самостійно зможе перевірити на андроїдах наявність спам-вірусу? Ти хоча б сам зможеш?
показать весь комментарий
19.07.2020 13:36 Ответить
Для того щоб захистити українську інфраструктуру потрібно надати адміністраторам мереж дані про заражені вірусом комп'ютери, щоб можна було заблокувати ці мережі на роутері і тим убезпечити свої корпоративні та провайдерські мережі від DDoS атак! Список заражених комп'ютерів має постійно оновлюватись, щоб адміністратори могли постійно додавати адреси до блок-листів. Якщо визначено адресу зараженого компа - він блокується на вході роутера і не завдає шкоди, просто не може завдати шкоди! Провайдери мають відслідковувати заражені комп'ютери в своїх мережах і блокувати їм вихід в Інтернет до переустановки операційної системи або видалення вірусу, це обов'язок провайдерів і СБУ давно має налагодити автоматизовану розсилку даних по українським провайдерам з переліком IP адрес які генерують вірусний трафік, а провайдери мають зобов'язання обмежувати і блокувати вірусну активність користувачів, згідно закону України "Про телекомунікації". СБУ повністю бездіяльне і не забезпечує безпеку України в мережі Інтернет! СБУ навіть не організувало певні процеси виявлення та блокування користувачів, які б убезпечили український сегмент Інтернет від хакерських атак!
показать весь комментарий
19.07.2020 15:06 Ответить
.

80% користувачів мають динамічні ІР. Під блоком 10-20 таких ІР може бути з тисячу фізичних адрес. При чому колесо таких ІР для кластера може бути і 10 і 20 і 50 ІР. Загалом, чим більше таких адрес у кластері, тим провайдеру легче регулювати трафік.
показать весь комментарий
19.07.2020 21:11 Ответить
Достатньо знати в якому провайдері знаходяться заражені комп'ютери та пристрої, щоб заблокувати всю підмережу IP адрес такого провайдера і цим убезпечити критичну інфраструктуру України та корпоратвні мережі від DDoS атак інфікованих приладів та компів! Тому інформація про IP адреси дуже важлива для всіх адміністраторів всіх провайдерів та корпоративних мереж! Самі адміністратори провайдера можуть І ЗОБОВ'ЯЗАНІ знайти інфікований комп'ютер або пристрій і миттєво відключити його від доступу в мережу Інтернет до усунення проблеми! Такий закон України!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:52 Ответить
Вихід провайдера в тому ж місці де і вхід і він незахищений нічим, бо жаба давить власників провайдерів ставити спеціальне обладнання яке захищає від DDoS атак.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:51 Ответить
ШТА? (10 тыс адресов из которых хз сколько динамических, даже статические могут заражатся, а могу позже не нести угрозу (например кто то переустановил ос) Нужно боротся с причинами а не уже последствиями, искать кто заражает. это вкратце.
Виявлено новий тип DDоS-атак, який може відключити від інтернету майже всю країну, - РНБО - Цензор.НЕТ 9483
показать весь комментарий
17.07.2020 15:31 Ответить
Перелік заражених IP адрес з який йде підозрілий трафік має бути завжд в вільному доступі, щоб кожен користувач міг перевірити чи не знаходиться він в зараженій мережі і чи не генерує його ПК вірусний трафік! Всі адміністратори та фахівці з кібербезпеки мають отримувати он-лайн доступ до цього списку який має оновлюватись теж он-лайн, щоб оперативно блокувати ті чи інші мережі для доступу к корпоративним ресурсам! Так ми подолаємо DDoS атаки та українську інфраструктуру! А провайдерам потрібно вкладати гроші в обладнання яке захищає від DDoS атак і обладнання це коштує сотні тисяч доларів і його немає в жодного провайдера України!!!! Тому держава має розробити пільгове кредитування провайдерів під 5-7-9% в гривні щоб вон могли собі купити захист від DDoS атак.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:49 Ответить
В мене таке відчуття, що Ви не розуміете що таке DDoS атака.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:53 Ответить
Ну в кожного свій рівень розуміння, хтось розуміє тільки поверхово, а хтось розуміє до рівня моделі OSI.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:57 Ответить
Ігорьок, вернись в палату. Те, що ти знаєш купу розумних ІТ-слів, ще не означає, що ти вмієш будувати з ними змістовні речення. Весь твій текст - суцільна технічна маячня.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:57 Ответить
Думаю що я в цьому розумію на порядок більше Вас. На порядок, це в 10 разів, пояснюю для ІТ фахівців-гуманітаріїв
показать весь комментарий
17.07.2020 15:58 Ответить
Ты цену-то свою убавь, раз в 20, скромнее будь, дятел тупой
показать весь комментарий
17.07.2020 19:12 Ответить
А ось і "ІТ інтелектуали" підтягнулись щоб вступити в дискусію на високому професійному рівні, ну на тому рівні на який вони змогли запригнути.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:20 Ответить
лысо, трикалорной мордяке, которая работает над своим интернетом с идентификацией по бирке в ухе встающих с колен...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:47 Ответить
Нехай в СНБО часником і салом спробують побороти DDoS атаки.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:33 Ответить
А ще свяченою сіллю і маком
Подейкують, що у кого зе-лений гайхвон і зелений чохол для зе-пляншету,
то тих ніяка DDoS-атака не бере
показать весь комментарий
17.07.2020 14:41 Ответить
Вирус "Zelya B" ?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:41 Ответить
звідси висновок - не хєр усе діджиталізувати...
бо якесь чмо відключить напругу в мережі - і ку-ку увесь отой ваш інтернет
показать весь комментарий
17.07.2020 14:42 Ответить
https://censor.net/ua/news/3158763/dubilet_hoche_znyschyty_spetszvyazok_tse_dozvolyt_zaoschadyty_milyardy.
"Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує скасувати урядовий спецзв'язок, замінивши його спеціальним захищеним додатком.
Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток", - сказав Дмитро Дубілет.
Він пояснив, що мовиться про додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів"
показать весь комментарий
17.07.2020 15:09 Ответить
для говноедов петушария это будет серьезный вызов - сидеть без инета. как же это они смогут прожить хоть деть без говна, которое испорожняет им прямо в рот толян петушарий.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:43 Ответить
Ви, що???! Оце буде смертельна пандемія!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:45 Ответить
небось, сами и сделали..
либо, пиндосы подогнали...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:47 Ответить
Скорее свинособаки восточные
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
Чего-то насвистели, сами хоть поняли?
Каким образом пылесос может положить провайдера?
Будет мандячить шлангом по стойкам?
Это ж система ниппель с доступом в одну сторону!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:54 Ответить
Хакеры и кибервойска - это самое мощное вооружение в мире сейчас! Украина должна вкладывать огромные деньги в кибервойска! Хакеры могут взламывать критическую инфраструктуру врага, могут взламывать счета вражеского правительства и оборонной промышленности, можно взламывать энергосети и отключать их, можно взламывать разведку врага и получать данные и можно взламывать вообще все и получать любые данные, как персональные, так и организаций и государства. И делать это можно все даже незамеченным. Можно любые данные своровать у врага. Любые чертежи можно своровать. Сильные кибервойска - это мощнейшее вооружение! Читал новости США про кибервойска Ирана и что США их серьезно бояться ибо те могут взламывать все, что угодно в США и США от этого плохо защищено. И США говорят, что они военным путем от всего защищены и имеют мощнейшие войска, а от хакеров типа плохо защищены и те могут огромный ущерб США нанести. А смотрел еще интервью с создателем антивируса - McAfee - Джоном Макафи и он рассказывает, что можно взломать энергосистему врага, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Все страны вкладывают сейчас огромные средства в кибервойска! Это самое мощное вооружение!

вот интервью с Джоном Макафи https://www.youtube.com/watch?v=FNIXzFkogoE
показать весь комментарий
17.07.2020 15:01 Ответить
Я понял, дубилет хочет пилить больше бабла.
Никаких объективных предпосылок для очередного армагеддона не существует.
Очередная страшилка для дебилов.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:03 Ответить
Хакеры - это уже не оружие будущего, это одно из мощнейших вооружений теперешнего времени!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:02 Ответить
подумать бы на мышебратьев, так вряд-ли, у них умные дома с удобствами во дворе
показать весь комментарий
17.07.2020 15:20 Ответить
да там из умного только жучка и коте на дереве.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:33 Ответить
4 млн лет жили люди без интернета!
Большинство того, чем мы пользуемся сейчас, изобретено без интернета.
Без интернета невозможно вести гибридные войны и вмешиваться в выборы.
...
Может ну его?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:37 Ответить
Хих.....а я смотрю ....Петрушка не спит(удачное слово). Биткоинов ему мало. Ты когда должок заплатишь, зеленая казлярааа???..... без проплаты - помощь не оказываю.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:43 Ответить
"Amazon reported sustaining a 2.3 Tbps DDoS attack in 2020" (www.thesslstore.com)... про який новий жах нам щойно розповіли? Можна ще якийсь ресурс? Ну...окрім пана Демедюка? Нажаль не знайшов нічого(
показать весь комментарий
17.07.2020 21:22 Ответить
Сложные пароли, сложные пароли....
Позабывал все нафиг!
показать весь комментарий
19.07.2020 09:58 Ответить
 
 