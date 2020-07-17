Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил что Украина "не имеет суверенитета". Нардепы 5 фракций призвали Разумкова обратиться к правоохранителям
Народные депутат фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа", а также представители депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" потребовали от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова направить запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний нардепа фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина об отсутствии суверенитета у Украины.
Об этом заявил сопредседатель группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко в пятницу с трибуны в окружении депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, по тюрьмам, по психиатрически больницам. Фраза о том, что у Украины нет суверенитета, сказана народным депутатом Украины, представителем отдельной фракции в этом зале. Все фракции и группы, которые вышли к этой трибуне, требуют от председателя Верховной Рады надлежащей реакции, направления запросов и писем в правоохранительные органы, и украинское общество даст надлежащую оценку, потому что такой депутат Верховной Рады не может носить имя народного избранника свободной, независимой Украины", - сказал он.
Ранее народный депутат фракции "ОПЗЖ" Волошин, выступая с трибуны Рады по поводу голосования за постановление о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в оккупированном Крыму (№3736) сказал: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают, которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание (Торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. - Ред.), потому что нечего отмечать".
В ответ на слова члена фракции "ОПЗЖ", председатель Верховной Рады отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины недопустимо.
"Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете. И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", - сказал спикер.
За:306 Проти:0 Утрималися:4 Не голосували:57 Всього:367
По фракціям:
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 248 За:217 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:25
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 За:0 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:33 Відсутні:10
Фракція політичної партії "Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 За:23 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:2
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 24 За:19 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:3
Депутатська група "Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 24 За:11 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:6 Відсутні:7
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 За:14 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:5 Відсутні:1
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 19 За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3
Позафракційні Кількість депутатів: 17 За:7 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:2 Відсутні:5
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала заяву народного депутата з ОПЗЖ Олега Волошина щодо суверенітету України.
"У стінах парламенту сьогодні було здійснено злочин - це стаття 111 Кримінального кодексу України, яка називається "Державна зрада". Голова Верховної Ради мав негайно відреагувати на злочин, виключити мікрофон людині, яка заявила, що немає суверенітету", - сказала Геращенко.
Вона додала: "Неодноразово п'ята колона Кремля попередні п'ять років намагалася щось таке говорити про державний суверенітет. Завдання керівництва парламенту - чітко дотримуватися регламенту. Коли звучать образливі вислови, заклики до ненависті, розколу країни, просто виключається мікрофон. Тут людині дали виступити до кінця. Ба більше, частина "слуг" йому аплодувала".
«Були використані технології нових облич. Людям пояснювали, що влада є чимось таким брудним, що всі, хто в ній був вони замарені, викривлені, а от нові - не заплямовані, чисті й світлі душі. Я називаю все це одноразові депутати. Тому що це не є політики й вони, насправді, коли йшли у владу, вони не були до цього активістами, вони до цього не були молодими якимись там людьми, які ми можемо засвідчити, що вони цікавились політикою, що ми їх десь бачили.І от вони прийшли для того, щоб наїстися. Те, що він говорить глибині всі ці обмовки. Вони свідчать про величезну зневагу до людей, які ходять на вулицях, до тих людей поруч з якими вони всі повиростали. Це величезна зневага. Я вас можу запевнити, що в усіх цих офісах президента, оці розмови саме в цих тезах, що, мовляв, бидло на вулицях ходить, а ми тут господарі життя - все це ведеться. Тому воно і проривається» - сказала Лариса Волошина.
Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
