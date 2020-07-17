Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил что Украина "не имеет суверенитета". Нардепы 5 фракций призвали Разумкова обратиться к правоохранителям

Народные депутат фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа", а также представители депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" потребовали от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова направить запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний нардепа фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина об отсутствии суверенитета у Украины.

Об этом заявил сопредседатель группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко в пятницу с трибуны в окружении депутатов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, по тюрьмам, по психиатрически больницам. Фраза о том, что у Украины нет суверенитета, сказана народным депутатом Украины, представителем отдельной фракции в этом зале. Все фракции и группы, которые вышли к этой трибуне, требуют от председателя Верховной Рады надлежащей реакции, направления запросов и писем в правоохранительные органы, и украинское общество даст надлежащую оценку, потому что такой депутат Верховной Рады не может носить имя народного избранника свободной, независимой Украины", - сказал он.

Ранее народный депутат фракции "ОПЗЖ" Волошин, выступая с трибуны Рады по поводу голосования за постановление о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в оккупированном Крыму (№3736) сказал: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают, которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание (Торжественное заседание Рады по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. - Ред.), потому что нечего отмечать".

В ответ на слова члена фракции "ОПЗЖ", председатель Верховной Рады отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины недопустимо.

"Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете. И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", - сказал спикер.

Читайте также: В Нацкорпусе сообщили о подготовке "силового блока" с титушками на базе днепропетровской организации ОПЗЖ