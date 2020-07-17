Укрупнение районов ничего не изменит для граждан, но сэкономит несколько миллиардов бюджетных денег, - "слуга народа" Безгин

Нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин заявил, что ликвидация 490 районов и образование новых 136 позволит сэкономить бюджетные средства.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Для жизни граждан не изменится ничего, кроме того, что теперь мы сэкономим несколько миллиардов денег налогоплательщиков, что является плюсом. Для граждан изменится, что все ресурсы пойдут в общины, непосредственно деньги в общины, те что даже сейчас находились на районном уровне - но для этого нужно, чтобы еще вторую часть прошли изменения в бюджет (законопроект 3614)", - рассказал нардеп.

Безгин уточнил, что укрупнение поможет сохранить более двух миллиардов бюджетных средств.

Он также рассказал, что сама процедура образования районов состоится после местных выборов.

Смотрите также: Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. ВИДЕО

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.