Суды на 39% не обеспечены необходимыми площадями для нормальной работы, - Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк заявляет, что украинские суды на 39% не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"В целом имеем 780 помещений судов. Общая площадь этих помещений - около 1,1 млн кв. м., а существующая потребность - почти 1,8 млн кв. м. То есть, где-то на 39% мы не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами", - отметил он.

По его словам, в течение последних двух лет удалось получить 10 помещений региональных отделений Национального банка Украины для размещения судов, согласовании еще 3 распоряжения Кабмина о передаче таких помещений в Харькове, Одессе, Сумах.

Холоднюк подчеркнул, что в 2015-2019 годах, когда судебная система имела расходы развития, удалось провести капитальные и текущие ремонты в 710 помещениях судов, введено в эксплуатацию после осуществления реконструкции около 100 помещений, общей площадью более 60 тыс. кв.м.

"В январе этого года мы ввели в эксплуатацию новое здание суда, построенное "с нуля" - это Сторожинецкий районный суд Черновицкой области", - добавил председатель ГСА.

Несмотря на нехватку финансирования судебной системы в 2020 году, по его словам, продолжается строительство помещений судов "с нуля" в Хусте Закарпатской области, Коломые Ивано-Франковской области и Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Готовится к реализации новый проект строительства помещения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

"Все здания и помещения судов, где проводились реконструкция и ремонтные работы максимально приближены к европейским стандартам доступа к правосудию. Мы учли потребности маломобильных групп населения, для посетителей создали комфортные зоны ожидания и пребывания в залах судебных заседаний", - подчеркнул он.

Глава ГСА подчеркнул, что на 2020 год определено более 15 приоритетных объектов, находящихся в стадии строительства, реконструкции и реставрации.

Как сообщали Українські Новини, Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.

ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.