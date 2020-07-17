РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5223 посетителя онлайн
Новости
926 20

Суды на 39% не обеспечены необходимыми площадями для нормальной работы, - Холоднюк

Суды на 39% не обеспечены необходимыми площадями для нормальной работы, - Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк заявляет, что украинские суды на 39% не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"В целом имеем 780 помещений судов. Общая площадь этих помещений - около 1,1 млн кв. м., а существующая потребность - почти 1,8 млн кв. м. То есть, где-то на 39% мы не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами", - отметил он.

По его словам, в течение последних двух лет удалось получить 10 помещений региональных отделений Национального банка Украины для размещения судов, согласовании еще 3 распоряжения Кабмина о передаче таких помещений в Харькове, Одессе, Сумах.

Холоднюк подчеркнул, что в 2015-2019 годах, когда судебная система имела расходы развития, удалось провести капитальные и текущие ремонты в 710 помещениях судов, введено в эксплуатацию после осуществления реконструкции около 100 помещений, общей площадью более 60 тыс. кв.м.

"В январе этого года мы ввели в эксплуатацию новое здание суда, построенное "с нуля" - это Сторожинецкий районный суд Черновицкой области", - добавил председатель ГСА.

Несмотря на нехватку финансирования судебной системы в 2020 году, по его словам, продолжается строительство помещений судов "с нуля" в Хусте Закарпатской области, Коломые Ивано-Франковской области и Каменце-Подольском Хмельницкой области.

Готовится к реализации новый проект строительства помещения Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

"Все здания и помещения судов, где проводились реконструкция и ремонтные работы максимально приближены к европейским стандартам доступа к правосудию. Мы учли потребности маломобильных групп населения, для посетителей создали комфортные зоны ожидания и пребывания в залах судебных заседаний", - подчеркнул он.

Глава ГСА подчеркнул, что на 2020 год определено более 15 приоритетных объектов, находящихся в стадии строительства, реконструкции и реставрации.

Как сообщали Українські Новини, Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.

ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.

Автор: 

суд (25200) Холоднюк Зеновий (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Та в чому проблема? МІнюст збирається тюрми та колонії продавати, тож хай туди переїжджають...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:52 Ответить
+4
а судьями они на сколько процентов не обеспечены?и нафига тогда помещения,если в них работать не кому?
или уже поднабрали янучарских кадров ?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:53 Ответить
+4
А по декларациям судей и не скажешь, что они чем то не обеспечены...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та в чому проблема? МІнюст збирається тюрми та колонії продавати, тож хай туди переїжджають...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:52 Ответить
Мне знакомый, в суде работает, сказал шо у них долг перед телекомом, как у земли перед колхозом, и денег нету даже на бумагу. Но там 95 % сотрудников сделали это разом
показать весь комментарий
17.07.2020 14:55 Ответить
Хай поскребут у холоднюка на даче, там имущества для всех судов хватит на пятилетку.
А число квартир и автомобилей у него, вообще немеряно.
Пусть поделится
показать весь комментарий
17.07.2020 15:13 Ответить
Пусть не все деньги на зарплату и премии направляют.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:21 Ответить
а судьями они на сколько процентов не обеспечены?и нафига тогда помещения,если в них работать не кому?
или уже поднабрали янучарских кадров ?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:53 Ответить
Можна проводити засідання в магазинах Метро і Сільпо.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:53 Ответить
Та по Києву повно офісів пусткою стоять, навіть в центрі міста...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
...рошен
показать весь комментарий
17.07.2020 15:31 Ответить
А по декларациям судей и не скажешь, что они чем то не обеспечены...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:56 Ответить
Суды на 39% не обеспечены необходимыми площадями для нормальной работы, - Холоднюк - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
А житлом коштом держави усі судді забезпечені?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
чувак на фотке сидит в кожанном кресле за десятку тысяч, и жалуется, что бедным судьям холодно. может просто нужно перстать воровать бюджетные деньги?!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:59 Ответить
https://censor.net.ua/resonance/3194892/1000_griven_za_metr_persha_dvadtsyatka_kivskih_suddv_za_ploscheyu_zadeklarovano_neruhomost
показать весь комментарий
17.07.2020 15:01 Ответить
да не у каждого судьи еще есть отдельный кабинет с комнатой релаксации парной и тайскими массажистками
показать весь комментарий
17.07.2020 15:03 Ответить
а еще им не хватает канцтоваров
показать весь комментарий
17.07.2020 15:04 Ответить
На заводах эта проблема решается повышением производительности труда и увольнением баласта
показать весь комментарий
17.07.2020 15:12 Ответить
пусть идут к мэрам дворниками ,они им комнату дадут
показать весь комментарий
17.07.2020 15:13 Ответить
Когда вы уже нажретесь, падали?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:19 Ответить
ніколи... це булімія...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:56 Ответить
Дома в себе засідання проводьте, незабезпечені ви наші
показать весь комментарий
18.07.2020 08:56 Ответить
 
 