РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5170 посетителей онлайн
Новости
356 877 44

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения

С сегодняшнего дня, 17 июля, вступили в силу новые правила получения водительских прав. В частности, расширен перечень необходимых документов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 № 408. Он утверждает сразу две новые Инструкции: "О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя", которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение; "Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней", которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Основные нововведения:

- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев;

- подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

- экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом - не более часа;

- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

- фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

- результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;

- установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);

- возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ратифицировал соглашение с Турцией о признании украинских водительских удостоверений, - Аваков

В ведомстве напомнили, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков управления транспортными средствами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

Относительно получения или обмена водительского удостоверения можно обращаться по телефону контакт-центра: (044) 290-19-88 или в сообщениях на официальном Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД. Новости - на сайте hsc.gov.ua .

МВД (9345) сервисные центры МВД (85) водительские права (156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения - Цензор.НЕТ 7704
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
+19
Тупее ничего не читал. подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности. Как??? Может еще двумя портретами Сковороды??? Навык управление документом на право собственности.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
+13
...и по встречной полосе
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупее ничего не читал. подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности. Как??? Может еще двумя портретами Сковороды??? Навык управление документом на право собственности.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
какая Сковорода, щас Вернадский в тренде
показать весь комментарий
17.07.2020 15:00 Ответить
Хмм..А что,сало больше не берут?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:32 Ответить
Такое и раньше было, знаток ПДД
показать весь комментарий
17.07.2020 15:03 Ответить
...чувак, знаешь, что бывает, когда воздушному судну регламент двигателей продляется приказом?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:10 Ответить
А я был свидетелем, как один главком , точнее Говнокомандующий ПВО Украины, сказал заму по вооружентию, - я эксперт при президенте, пишите приказ, продлить ресурс топлива и океслителя для зур зрк.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:16 Ответить
"...и шоб к утру было..."(с)
показать весь комментарий
17.07.2020 15:21 Ответить
А на другом совещании, он сказал так, - и шоб луку у солдата було багато и шоб цибули було богато.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:31 Ответить
Какое нахрен пдд? Здравый смысл же!!!. Это как если б то, что ты умеешь плавать, подтверждал чек на покупку плавательных трусов твоего родственника. Вождение это практический навык, а документ на право собственности это бумага о том что ты владеешь. Не? Мозг не варит? Не понимаешь что эти вещи связаны только в буйной фантазии писателя таких пдд?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:11 Ответить
Да, это бред, но так оно всегда было. Другану в середине 90-х написали справку на фирме на которой и машин то небыло - иничо, прокатило

Кстате ездить почти не умел.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:27 Ответить
Теперь права будут автоматически выдавать с покупкой тс.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:34 Ответить
Тим, хто голосував за Зе можна їздити напідпитку без прав.🐸
показать весь комментарий
17.07.2020 14:57 Ответить
...и по встречной полосе
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
Ще й на червоне світло, задом, і непристібнутим
показать весь комментарий
17.07.2020 15:31 Ответить
да не нужно подстрекать дебилов хватает и так на дорогах. Сейчас в тренде делать повороты не с крайней полосы для поворота.

Кстате а кто знает что означает буква "У" на автомобиле, который явно не является учебным?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:21 Ответить
"Умный"... т.е., остерегайся, рулит умный, ТС повышенной опасности... "Горе от ума", знаешь ли...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:56 Ответить
Мы с женой всегда сходимся на мнении, что водительские права скорее всего куплены, так как те кто учился в автошколе клеят знак 70 на первые 2 года.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:05 Ответить
Буква "У" информирует участников дорожного движения о том,что водитель этого ТС имеет право на ошибку.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:39 Ответить
и какой это пункт правил дорожного движения?
Водители со стажем менее 2 года клеят наклейку со знаком 70.
Буквой У обозначается учебные автомобили, в которых есть инструктор.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:00 Ответить
Это был сарказм.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:15 Ответить
Від сьогодні набули чинності нові правила отримання водійських прав. Основні нововведення - Цензор.НЕТ 1655
показать весь комментарий
18.07.2020 08:23 Ответить
Смертельную?
показать весь комментарий
24.09.2021 13:48 Ответить
але збивати тільки пороховату, два в одному користі))
показать весь комментарий
18.07.2020 09:20 Ответить
Всьо нормально шеф. Я голосовала за зеленских. Хуже не будет. Мы все президенты. С хорошим водилой можна и пропасть лететь. Пагнали
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения - Цензор.НЕТ 7704
показать весь комментарий
17.07.2020 14:58 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 15:49 Ответить
Я Бы.. ну, вы поняли...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:57 Ответить
у блонды реально стрёмное выражение лица за рулём.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:28 Ответить
а водій не блонда, а інтсруктор.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:24 Ответить
Ніт. Інструктор сидить поряд водія та штанці сушить.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:11 Ответить
Ні, ніт. Інструктор водій. Він відповідає за все.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:37 Ответить
Любi друзi, а шо это за категории с "Е"? Extended edition? Коробка не-автомат?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:02 Ответить
с тяжёлым прицепом.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:11 Ответить
ох... спасибо!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PBk2-A6u1FA
показать весь комментарий
17.07.2020 15:26 Ответить
Да ладно вам! Как покупали права, так и будут это делать.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
...тільки ціна зросте!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 17:13 Ответить
Зараз, схоже, купувати права прийдеться навіть тим, хто хотів би сам скласти іспити. Син вже декілька днів не може навіть записатися на іспит через онлайн-сервіс - усі місця зайняті. В 00.00 додається новий день, комп висить 5 хвилин, а в 00.05 вже знов все заблоковане, місць знов нема. Ось такі вони доступні онлайн-послуги.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:06 Ответить
Ну коли есть видеофиксация, то при сдаче экзамена рядом в салоне не должно находится экзаменатора, который чтобы получить мзду компостирует по ходу мозги.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:16 Ответить
у нас ( Днепр ) к этому списку нужно добавлять 3000 гр , Новомосковск , Никополь + 2500
без добавок не сдашь никогда , комп валит по любому , заплатил - пожалуста , получай права , если бланки в наличии имеются
за другие города не знаю , форумчане отпишитесь как у вас
показать весь комментарий
17.07.2020 17:52 Ответить
Привет.я из Запорожья таже хрень.комп валит по любому как бы ты не учился.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:31 Ответить
тести ПДР, написані так само по-дебільному як і дана стаття з поясненнями... Складається враження, що саме заплутати, щоб провалити (та заплатити)- це і є справжнє завдання розробників.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:29 Ответить
короче, просто купить станет дороже...
показать весь комментарий
17.07.2020 19:12 Ответить
https://politics.comments.ua/news/scandal/peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-za-devyat-dney-656519.html Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
показать весь комментарий
17.07.2020 22:21 Ответить
Щас на дорогу лізуть абсолютно всі- сліпі,глухі, без рук-ніг, дурні, алкани, наркани,
альцгеймери, паркінсони і навіть всяке шизо!!!
Звідси і 139000 загиблих на дорогах за останні 25 років!!!
Просто всяка срань, яка преться на дорогу, не розуміє, що дорога не пробачає, вона Другий суддя після Бога!!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 11:06 Ответить
 
 