С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения

С сегодняшнего дня, 17 июля, вступили в силу новые правила получения водительских прав. В частности, расширен перечень необходимых документов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 № 408. Он утверждает сразу две новые Инструкции: "О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя", которая совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение; "Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото- и видеотехники), сохранения полученной с помощью них информации и доступ к ней", которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

Основные нововведения:

- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев;

- подтвердить навыки управления транспортным средством можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

- экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное;

- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом - не более часа;

- возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.);

- фото-, видеофиксация происходит с начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения;

- результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать;

- установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.);

- возможно исключение имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена. И обновления ее в случае предоставления новой медицинской справки, если пригодность к управлению восстановлена.

В ведомстве напомнили, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков управления транспортными средствами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

Относительно получения или обмена водительского удостоверения можно обращаться по телефону контакт-центра: (044) 290-19-88 или в сообщениях на официальном Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД. Новости - на сайте hsc.gov.ua .