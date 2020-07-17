РУС
Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка

Возросло количество лиц, прибывающих с территории России на Донбасс для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Кроме того, по данным украинской разведки, количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, возросло.

Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирусом.

карантин (16729) Минобороны (9552) разведка (4223) Донбасс (26963) наемники рф (2098) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Будем жить, робята! Пока на карантине!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:17 Ответить
...есть прекрасные места для обсервации
показать весь комментарий
17.07.2020 15:17 Ответить
Эйч энд эм. Донбасс эдишн.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:02 Ответить
Неякісне добриво.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:18 Ответить
тріпер приїхав
показать весь комментарий
17.07.2020 15:29 Ответить
У газенваген, та нарасію!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:30 Ответить
 
 