Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка
Возросло количество лиц, прибывающих с территории России на Донбасс для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.
Кроме того, по данным украинской разведки, количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, возросло.
Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирусом.
