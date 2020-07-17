Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка

Возросло количество лиц, прибывающих с территории России на Донбасс для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Кроме того, по данным украинской разведки, количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов, возросло.

Вместе с тем, до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка