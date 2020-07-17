В законодательстве по участникам боевых действий и семьям погибших происходит броуновское движение: постановления противоречат друг другу, - Куницын

Проекты законов, касающиеся участников боевых действий, семей погибших, пропавших без вести, инвалидов войны должны проходить определенную экспертную оценку ветеранского сообщества для того, чтобы не было недоразумений, считает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

"В законодательстве, касающемся этих категорий людей, происходит броуновское движение, законы и постановления противоречат один другому. Наша задача – стать таким своеобразным фильтром. Когда я президенту презентовал Совет, главой которого он меня назначил, я сказал, что главная задача – чтобы проекты законов и законодательных актов, касающихся участников боевых действий, семей погибших, пропавших без вести, инвалидов войны, проходили некую нашу экспертную оценку для того, чтобы не было недоразумений", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В качестве примера Куницын привел закон, которым не так давно Верховная Рада приравняла медиков, которые умирают от коронавируса, к семьям погибших на войне.

"Это вызвало бурную реакцию у семей погибших. Потому как у нас сегодня коронавирус – проблема, да, но, например, у нас гибнут шахтеры, у нас гибнут полицейские, у нас гибнут люди в авариях и т.д. Понятно, что коронавирус сегодня всемирная проблема, но даже если бы мы хотели дать этим людям льготы такие же, как семьям погибших на войне, нельзя этих людей в законе уравнивать, потому что это всё-таки не одно и то же", - указал он.

Куницын убежден, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы после экспертной оценки вышли даже на те же льготы семьям умерших от COVID-19 медиков, что и семьям погибших военных, но не приравнивали их в законе.