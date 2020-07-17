Инвесторы ВИЭ вышли на митинг из-за угрозы рейдерства со стороны Коломойского

Инвесторы в зеленую энергетику вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва законопроекта №3658 по поддержке отрасли и наличии 19 миллардов гривен долгов за произведенную зеленую электроэнергию.

Об этом сообщил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный, отметив, что значительную роль в проблемах зеленой энергетики играют депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому.

"Вчера сообщили, что будет комитет ВР рассматривать очередной поправочный спам, в количестве около 1300 поправок к законопроекту, о которых даже никто не планировал, что это произойдет. Вышли сотрудники возле наших офисов, около 500 человек ", - сказал Тынный.

По его словам, он видел выступление нардепа Игоря Палицы (группа "За будущее", близкая к Коломойскому "), где он прямо говорил, что либо государство, либо частные компании должны выкупать тех, кто не доволен новыми условиями на рынке зеленой энергетики.

"То есть, выглядит это следующим образом - в одностороннем порядке пытаются нас обанкротить, не только через долги, а через постоянные угрозы, персональное давление. Это абсолютно целенаправленная акция по уничтожению возобновляемой энергетики. А у кого именно сейчас в стране есть деньги? У тех, кто годами воровал из Укртранснафты, Энергоатома, Центрэнерго, государственных угольных шахт. Все они убыточны, они все не платят налоги, они все в тотальных убытках ", - подчеркнул Тынный.

По его словам, игроки рынка зеленой энергетики требуют от властей соблюдения условий компромисса, чтобы не допустить инвестиционных споров против государства Украина, поскольку инвесторы настроены решительно.

"Будем судиться, будем доказывать свою правоту, бороться будем ... Это большие затраты, это несколько лет судов. Однако выигрыш почти гарантирован, поскольку сделали все, чтобы это выглядело как исключительно политически мотивированная история, где друзьям все, а врагам з- плохие законы ", - резюмировал инвестор.

Напомним, голосование во втором чтении законопроекта №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.