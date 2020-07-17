РУС
3 710 96

Инвесторы ВИЭ вышли на митинг из-за угрозы рейдерства со стороны Коломойского

Инвесторы ВИЭ вышли на митинг из-за угрозы рейдерства со стороны Коломойского

Инвесторы в зеленую энергетику вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва законопроекта №3658 по поддержке отрасли и наличии 19 миллардов гривен долгов за произведенную зеленую электроэнергию.

Об этом сообщил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный, отметив, что значительную роль в проблемах зеленой энергетики играют депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому.

"Вчера сообщили, что будет комитет ВР рассматривать очередной поправочный спам, в количестве около 1300 поправок к законопроекту, о которых даже никто не планировал, что это произойдет. Вышли сотрудники возле наших офисов, около 500 человек ", - сказал Тынный.

По его словам, он видел выступление нардепа Игоря Палицы (группа "За будущее", близкая к Коломойскому "), где он прямо говорил, что либо государство, либо частные компании должны выкупать тех, кто не доволен новыми условиями на рынке зеленой энергетики.

"То есть, выглядит это следующим образом - в одностороннем порядке пытаются нас обанкротить, не только через долги, а через постоянные угрозы, персональное давление. Это абсолютно целенаправленная акция по уничтожению возобновляемой энергетики. А у кого именно сейчас в стране есть деньги? У тех, кто годами воровал из Укртранснафты, Энергоатома, Центрэнерго, государственных угольных шахт. Все они убыточны, они все не платят налоги, они все в тотальных убытках ", - подчеркнул Тынный.
По его словам, игроки рынка зеленой энергетики требуют от властей соблюдения условий компромисса, чтобы не допустить инвестиционных споров против государства Украина, поскольку инвесторы настроены решительно.

"Будем судиться, будем доказывать свою правоту, бороться будем ... Это большие затраты, это несколько лет судов. Однако выигрыш почти гарантирован, поскольку сделали все, чтобы это выглядело как исключительно политически мотивированная история, где друзьям все, а врагам з- плохие законы ", - резюмировал инвестор.

Напомним, голосование во втором чтении законопроекта №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.

Автор: 

Топ комментарии
+4
інвестор махметка?! розсмішили.
17.07.2020 15:46 Ответить
+4
С нового года ряд компании постмайданных политиков, близких к ним бизнесменов и олигарха Рината Ахметова запустили объекты альтернативной энергетики по "зеленому" тарифу от государства.
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
17.07.2020 15:55 Ответить
+3
Пропоную усім хто мітінгував скласти договори з купівлі електроенегії за "зеленим" тарифом.
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.
17.07.2020 16:45 Ответить
Олигархическую банду геть из Украины!
17.07.2020 15:43 Ответить
С нового года ряд компании постмайданных политиков, близких к ним бизнесменов и олигарха Рината Ахметова запустили объекты альтернативной энергетики по "зеленому" тарифу от государства.
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
17.07.2020 15:55 Ответить
И?
17.07.2020 15:59 Ответить
Не переймайся- попитай у дорослих про причинно-наслідовий звʼязок.
17.07.2020 16:01 Ответить
у тебя то его точно нет))))
17.07.2020 16:49 Ответить
теперь ты заплатишь им за построенные СЭС новой платёжкой за электроэнергию)).
17.07.2020 16:03 Ответить
https://censor.net/ua/user/451550. При чём тут Порошенко ? Клюев и Ахметов - главные владельцы.
17.07.2020 16:31 Ответить
а ***** просто так ...в долі ...ні ?
17.07.2020 16:43 Ответить
может и в доле, а может и нет. Тебе то что? У нас запрещено быть в доле?
17.07.2020 16:56 Ответить
Сначала вернешь все долги МВФ, оплатишь Зеленый тариф до 2030 года, а потом будешь что-то вякать.
17.07.2020 15:56 Ответить
Поки що скавчиш виключно ти. Хазяїн батогом перетягнув?
17.07.2020 15:59 Ответить
не ной *****, а плати вовремя за электроэнергию, а то отключат
17.07.2020 16:49 Ответить
Так ,але ви забули мабуть ,що минулого року Бєня привів до влади зелених ,а 73 % за в екстазі проголосувало і ви зараз думаєте ,що ЗЕ піде проти свого хозяїна?
17.07.2020 15:57 Ответить
ПАНДУ ГЕТЬ !
17.07.2020 16:41 Ответить
країні потрiбен пiнгвiн!
17.07.2020 18:05 Ответить
інвестор махметка?! розсмішили.
17.07.2020 15:46 Ответить
Если на 15% уменьшат стоимости зелёной энергии-это ничего. Переживут. Хуже то, что при Порошенко допустили такую аферу, чтобы порадовать Ахметку. Я бы сделал стоимость энергии на 40% дешевле.
17.07.2020 15:50 Ответить
Зедебил, при Порошенко вообще-то Зеленые тарифы снизили, и дали возможность простым людям ставить станции частные до 30 кВт под Зеленый тариф. А про интересны Олигархов - это ты Януковича благодори.
17.07.2020 15:53 Ответить
ха-ха, простым людям)). ты пробовал себе поставить такую станцию?
17.07.2020 15:57 Ответить
Пробовал. 30 кВт уже третий год стоит))) С прошлой осени онлайн мониторинг еще поставил, могу скрин выработки показать. Около 5000$ прибыли в год.
Пока ты веришь в бредни зедебилов, в Украине работает сотни фирм по установке частных СЭС под зеленый тариф, и каждый год тысячи новых малых станций частных пополняет статистику)))
17.07.2020 16:02 Ответить
Прокинься- ти мариш!)))
17.07.2020 16:05 Ответить
Лови зедебил. В строке поиска для тебя специально послание)))
Інвестори ВДЕ вийшли на мітинг через загрозу рейдерства з боку Коломойського - Цензор.НЕТ 7422
17.07.2020 16:31 Ответить
27 МВт в год выдал на гора? неплохо. сколько забашлял облэнерго за подключение?
17.07.2020 16:07 Ответить
Около 38 за год выходит в среднем)))) Но у меня панелей навешано с запасом, почти 34 кВт, плюс панели крутые, Райсен двусторонние. В сентябре мониторинг поставил - уже 36,24 в данный момент.
Не сколько не башлял. Только оплатил двунаправленный счетчик и его установку. Около 500 долларов вышло, не помню уже точно. Если что, 700 долларов на фирмах стоит услуга подключения, где за тебя все делают (это без стоимости счетчика, чисто услуга оформления под ключ).
показать весь комментарий
17.07.2020 16:21 Ответить
если шо, то с меня затребовали 2.5К у.е. ( проект был на 25 кВт ) хабара в облэнерго за подключение 3 года назад)). знакомый таки поставил, но что-то не хочет отвечать, заплатили ему за закачанную энергию или нет, ходит смурной.
17.07.2020 16:28 Ответить
Так это может за увеличение мощности требуют? Я когда участок под дом покупал, заранее знал что станцию ставить буду, и сразу 30 кВт завел. 4 года назад это еще копейки были.
Из-за карантина выплаты задерживали по регионам, типа форс мажор. По киевскому уже рассчитались.
Если задерживают без законных причин, то жалоба в нацкомисию все решает.
Зедебилы олигархов троллят, а народ побаиваются. В прошлом году пытались запретить установку панелей на земле - народ сразу собрался в организацию и подготовили обращение в суд европейский - сразу закон отменили.
17.07.2020 16:36 Ответить
Если что, есть в фейсбуке группа "Приватні сонячні електростанції (СЕС) України", там уже 15 000 владельцев СЭС, и там представители организации есть и чиновники из нац комиссии. Там любые проблемы помогают решать быстро, и с подключением, и выплатами.
С той группы нагнули Запорожский обленерго на 15 лямов, за то что не подключяли людей и выплаты задерживали.
17.07.2020 16:40 Ответить
И могу фирму посоветовать, которая станции ставит недорого и помогает с подключением.
17.07.2020 16:41 Ответить
3,14...ііі...ііі...іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
17.07.2020 16:46 Ответить
че сказать то хотел?
17.07.2020 16:48 Ответить
спасибо, конечно. но в моём регионе, рыго-гепо-доповском заповеднике не так всё однозначно)).
17.07.2020 16:48 Ответить
это где?
17.07.2020 16:50 Ответить
Харьков? Так там море станций в частном секторе)))
17.07.2020 16:51 Ответить
26 у меня только с Нового года этого)))
17.07.2020 16:23 Ответить
3,14здеть не мешки ворочать ...(російське прислів'я якщо що)
17.07.2020 16:45 Ответить
Ну так користуйся САМ своєю енергією, чого люди повинні вас хитрожопих годувати.
17.07.2020 16:48 Ответить
17.07.2020 16:48 Ответить
Тебя забыл спросить, что мне делать.
17.07.2020 16:57 Ответить
Ви дови***тесь що ваші панелі вам у дупу запхають.
17.07.2020 17:01 Ответить
соснешь ты у моих панелей)))
17.07.2020 17:02 Ответить
Сам будеш смоктати зебіл.
17.07.2020 17:05 Ответить
да хватит вякать. Или давай к делу, или перестань ныть. Я хочу прочитать новости о задержания дебила, который нападал на солнечные станции))))
17.07.2020 17:06 Ответить
дурень думками про дупу багатiє
17.07.2020 18:15 Ответить
Та то він рошенку відпрацьовує- "Тузік сладкій"!)))
17.07.2020 16:03 Ответить
Еще раз, при чем тут Порошенко и Рошен, если Зеленый тариф был принят еще в 2008 году?
17.07.2020 18:09 Ответить
Отмечается, что электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высокому "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями.

В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.

Палай далі!
17.07.2020 15:58 Ответить
Зедебил, если в статье говорится про запущенные объекты за 2019 год - это не значит, что их не ставили ранее))) Зеленый тариф в Украине работает еще с 2008 года:
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
17.07.2020 16:08 Ответить
Ти вже на орбіті?
17.07.2020 16:29 Ответить
это зедебил, который не знает что гуглит и что выкладывает, потому что в силу своего скудоумия не может разобраться в теме, но вякать любит
17.07.2020 16:42 Ответить
Этот тариф в 10 раз превышает

==
Голословній трьоп.
17.07.2020 18:17 Ответить
Этот зедебил не в теме. Просто как типичный зедебил, ему надо хоть что-то гавкать на Пороха
17.07.2020 18:43 Ответить
Не важно на сколько будет снижение. Главное законодательно определить график и сроки полного закрытия этой афёры
17.07.2020 15:54 Ответить
Уже определено законодательством - будешь нам платить до 2030 года. Или будешь платить еще больше, и все сразу, через арбитраж и под давлением МВФ.
17.07.2020 15:55 Ответить
В 2030г. будет честный рынок электроэнергии? Как в США? НЕТ! Я про это
17.07.2020 15:58 Ответить
а сейчас он чем не честный? Повышенные Зеленые тарифы - это мировая практика. В той же Германии на старте тариф вообще был 0.7 евро (если в евро перевести). По мере того как станций больше становится тариф снижают.
После 2030 года посмотрим. Скорее всего снизят тариф до уровня меньше чем платит население. Вопрос только в том, сколько население платить будет)))
17.07.2020 16:44 Ответить
Не стоит обобщать - "мировая практика". Не всё население Земли является адептами церкви глобального потепления. Большинство до сих пор считает, что продукт не может иметь преференции только из-за особого способа его изготовления
17.07.2020 16:53 Ответить
Это инвестиции называется.
17.07.2020 17:02 Ответить
будешь нам платить до 2030 года



Петро Олексійович- перелогіньтесь!
17.07.2020 16:04 Ответить
якби у нас була країна то держава не повелася б на зелене лайно ...якщо у нас є держава то цей зелений цирк потрібно закрити вже сьгодні ...у нас є територія яку вже продали а держави у нас і не було ...збіговисько злодіїв мародерів
17.07.2020 16:49 Ответить
ну попробуй закрыть. Сражу побежишь на отсос Путину, когда от поддержки Украины откажется весь запад включая МВФ, и поставят твою краину на долги.
17.07.2020 16:58 Ответить
у сороса йух кращий за #уйловський ...чи тобі клітор кристаліни більше до вподоби ?
17.07.2020 17:01 Ответить
тебе выбирать
17.07.2020 17:04 Ответить
ти вже свій вибір зробив ... а я от ніяк не наважуся ...рахую що пішли вони всі найух разом і йухло і крісталіна з "соросом"
17.07.2020 17:29 Ответить
так не бывает. Украины без поддержки Запада уже бы не было как таковой. Были бы только народные республики под контролем Путина.
А дебилам которые верят в то, что без поддержки Запада Украина может воевать с РФ - я советую посмотреть то, что РФ сделала с Алеппо, и вспомнить о том, что у РФ огромное количество техники, бомб, ракет, и ЯО. Без прямого столкновения живыми силами, РФ способна уничтожить все крупные населенные пункты Украины дистанционно, со своей территории.
17.07.2020 17:55 Ответить
передавай привіт Кучмі з Кравчуком (це я про херантів і "ЯО")...
PS: доречі "запад" знищує населення України через коррумповане "українське" керівництво не меньше "дистанционно" але ще більш цивілізовано ... землю вкрали тепер цей "процес" піде ще швидше і ще більш цивілізовано ...у Аргентині доречі (аграрній "супердержаві" як наша) більшість населення вже живе у проголодь чого й нам "запад" бажає , тому й не бачу різниці між парашею та "западом" ...їм тільки територія України важлива ..."западу" без рабів ... параші територія з рабами
18.07.2020 09:00 Ответить
Эстония живет в проголодь? Что ты городишь ?
18.07.2020 12:31 Ответить
спробуй ще раз прочитати і знайди слово "Эстония" ...
18.07.2020 15:58 Ответить
зачем мне искать? Эстония тоже была как Украина в СССР, но вступила в ЕС и НАТО выбрав Запад. Повторяю вопрос: Эстония живет в проголодь?
18.07.2020 18:50 Ответить
... Эстония ...живёт в Великобритании ...а в Эстонии живут и работают белорусы украинцы ... повторюсь я про Эстонию писал ?
18.07.2020 21:06 Ответить
все ведь очень просто - либо Украина соблюдает собственные законы и международное право, либо сосет у Путина
17.07.2020 17:09 Ответить
ти ще про "будапештський" меморандум тут згадай ...міжнародні херанти роблять тільки те що їм вигідно ... от на днях один поважний генерал сказав що їм немає що захищати в Україні ...і він правий ...правда вони років 27 назад зовсім інше з крадчуком - чучмою "терли" ...колись Кайзер казав що договір з Росією не вартий паперу на якому він написаний ...зараз можна сміливо казати що договори зі всіма світовими державами не варті навіть "стрічки" у "пейсбуці" ...
17.07.2020 17:36 Ответить
я не собираюсь с тобой спорить про плохой или хороший Запад. В любом случае тебе надо выбирать, или поддержка плохого Запада, или слив Украины под Россию.
17.07.2020 17:51 Ответить
Я выбираю дядюшку Сэма.
17.07.2020 18:29 Ответить
Боже, храни Аммерику!
17.07.2020 18:42 Ответить
Так говорили что договорились с инвесторами. Ааааа то было вранье зедебилов, договорились не с инвесторами а с общественными организациями ручными))))
17.07.2020 15:54 Ответить
Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги... поэтому у ахметовских ДТЭК, 10-ти из 15 ТЭС в стране, свежепостроенных СЭС и 3 облэнерго всё в порядке.
17.07.2020 15:55 Ответить
да не надо митингов. В арбитражный суд сразу на команду зедебилов.
17.07.2020 15:57 Ответить
То ти так Петра Олексійовича вже охрестив? А він знає?
17.07.2020 16:02 Ответить
А Петр тут при чем? Это не он законы нарушает в отношении инвесторов.
17.07.2020 16:45 Ответить
сговор, заведомо невыгодные условия, расторжение, свыню за ратыцю и на бойню, по дороге не забыть на рыжего наступить
17.07.2020 17:00 Ответить
какой сговор? Какие невыгодные условия? Порошенко снизил Зеленые тарифы до адекватных цен, и дал право каждому гражданину поставить себе станцию под Зеленый тариф.
17.07.2020 17:05 Ответить
из-за дисбаланса, создание свыньой и рыжым потенциальных чернобылей

эвропейцев это озаботит
17.07.2020 17:12 Ответить
а не зедебил, что Зеленый тариф в Украине работает еще с 2008 года, когда никто еще даже не подозревал о том, что Порох будет президентом? А ничего петушина зедебильная, что как раз Порох и привел в порядок Зеленый тариф под европейские нормы, снизив тарифы олигархам, и дав тебе право тоже ставить солнечную станцию?
17.07.2020 17:49 Ответить
у вас, секты "свидетелей шыкаладнага глаза", все как на параше черное это белое, рабство это свобода и тд.
17.07.2020 18:00 Ответить
это все чем ты смог ответить на мои неоспоримые факты?
17.07.2020 18:05 Ответить
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
"Пётр Алексе́евич https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019."
2008 год и 2014. Что то у тебя зедебил не сходится))))
17.07.2020 18:08 Ответить
и шо мешало свыне провести нужные для себя изменения к старому закону
17.07.2020 18:19 Ответить
Какие нужные для себя, какие к старому закону, зедебил? По старому закону до Порошенка от 2008 года, станции ставили только олигархи и приближенные к власти, и по таким тарифам, что нынешние тебе копейками покажутся. 0.46 евро за 1 кВт фиксировали им в 2010 году, не хочешь, зедебил?
Порошенко в 2014 году под требования ЕС и МВФ снизил до 0,20 евро для простых людей, 0,17 для промышленных (ахметова и ко) и прописали в Законе порядок подключения для простых людей, и приняли постепенное уменьшение тарифа до 2030 года. Сейчас он уже 0.16 евро для маленьких частных станций и 0,13 для промышленных. А был до Пороха повторюсь, почти под 0.50 евро

Порошенко "для себя", в разы уменьшил Зеленый тариф, при чем сделал его доступным простым людям, и дал им тариф выше чем олигархам?))))
17.07.2020 18:41 Ответить
слушайте дальше сказки про страшного Пороха от Зе команды, вместо того чтобы изучать реальные факты и цыфры
17.07.2020 18:56 Ответить
изо дня в день скулишь, подавай уже
17.07.2020 16:26 Ответить
Мне то чего скулить зедебил? Ты мне исправно платишь деньги - плати дальше. Это ты скулишь, что тебя обворовывают)))
17.07.2020 16:46 Ответить
вот вишь, процесс пошел
сознанка царица доказательств
вор , а не инвестор
17.07.2020 16:56 Ответить
Где я сознался в том, что я вор?
17.07.2020 16:58 Ответить
Пропоную усім хто мітінгував скласти договори з купівлі електроенегії за "зеленим" тарифом.
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.
17.07.2020 16:45 Ответить
я думаю они тебя услышат, и будут уважать твое мнение
17.07.2020 16:47 Ответить
 
 