Инвесторы ВИЭ вышли на митинг из-за угрозы рейдерства со стороны Коломойского
Инвесторы в зеленую энергетику вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва законопроекта №3658 по поддержке отрасли и наличии 19 миллардов гривен долгов за произведенную зеленую электроэнергию.
Об этом сообщил инвестор и соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игорь Тынный, отметив, что значительную роль в проблемах зеленой энергетики играют депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому.
"Вчера сообщили, что будет комитет ВР рассматривать очередной поправочный спам, в количестве около 1300 поправок к законопроекту, о которых даже никто не планировал, что это произойдет. Вышли сотрудники возле наших офисов, около 500 человек ", - сказал Тынный.
По его словам, он видел выступление нардепа Игоря Палицы (группа "За будущее", близкая к Коломойскому "), где он прямо говорил, что либо государство, либо частные компании должны выкупать тех, кто не доволен новыми условиями на рынке зеленой энергетики.
"То есть, выглядит это следующим образом - в одностороннем порядке пытаются нас обанкротить, не только через долги, а через постоянные угрозы, персональное давление. Это абсолютно целенаправленная акция по уничтожению возобновляемой энергетики. А у кого именно сейчас в стране есть деньги? У тех, кто годами воровал из Укртранснафты, Энергоатома, Центрэнерго, государственных угольных шахт. Все они убыточны, они все не платят налоги, они все в тотальных убытках ", - подчеркнул Тынный.
По его словам, игроки рынка зеленой энергетики требуют от властей соблюдения условий компромисса, чтобы не допустить инвестиционных споров против государства Украина, поскольку инвесторы настроены решительно.
"Будем судиться, будем доказывать свою правоту, бороться будем ... Это большие затраты, это несколько лет судов. Однако выигрыш почти гарантирован, поскольку сделали все, чтобы это выглядело как исключительно политически мотивированная история, где друзьям все, а врагам з- плохие законы ", - резюмировал инвестор.
Напомним, голосование во втором чтении законопроекта №3658 перенесли с 17 на 21 июля. Проект закона предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международным инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.
В свою очередь представители близкой к олигарху Игорю Коломойскому депутатской фракции "За Будущее" предлагают поправки по снижению тарифа на 40-50%.
По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов и заставить их отдать свои активы.
Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.
В начале июля Конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.
Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
Пока ты веришь в бредни зедебилов, в Украине работает сотни фирм по установке частных СЭС под зеленый тариф, и каждый год тысячи новых малых станций частных пополняет статистику)))
Не сколько не башлял. Только оплатил двунаправленный счетчик и его установку. Около 500 долларов вышло, не помню уже точно. Если что, 700 долларов на фирмах стоит услуга подключения, где за тебя все делают (это без стоимости счетчика, чисто услуга оформления под ключ).
Из-за карантина выплаты задерживали по регионам, типа форс мажор. По киевскому уже рассчитались.
Если задерживают без законных причин, то жалоба в нацкомисию все решает.
Зедебилы олигархов троллят, а народ побаиваются. В прошлом году пытались запретить установку панелей на земле - народ сразу собрался в организацию и подготовили обращение в суд европейский - сразу закон отменили.
С той группы нагнули Запорожский обленерго на 15 лямов, за то что не подключяли людей и выплаты задерживали.
Палай далі!
"Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» був прийнятий 25 вересня 2008 року. Закон передбачає обов'язкове придбання постачальниками електроенергії (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 енергоринком ) від наступних джерел:"
Голословній трьоп.
После 2030 года посмотрим. Скорее всего снизят тариф до уровня меньше чем платит население. Вопрос только в том, сколько население платить будет)))
Петро Олексійович- перелогіньтесь!
А дебилам которые верят в то, что без поддержки Запада Украина может воевать с РФ - я советую посмотреть то, что РФ сделала с Алеппо, и вспомнить о том, что у РФ огромное количество техники, бомб, ракет, и ЯО. Без прямого столкновения живыми силами, РФ способна уничтожить все крупные населенные пункты Украины дистанционно, со своей территории.
PS: доречі "запад" знищує населення України через коррумповане "українське" керівництво не меньше "дистанционно" але ще більш цивілізовано ... землю вкрали тепер цей "процес" піде ще швидше і ще більш цивілізовано ...у Аргентині доречі (аграрній "супердержаві" як наша) більшість населення вже живе у проголодь чого й нам "запад" бажає , тому й не бачу різниці між парашею та "западом" ...їм тільки територія України важлива ..."западу" без рабів ... параші територія з рабами
эвропейцев это озаботит
"Пётр Алексе́евич https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019."
2008 год и 2014. Что то у тебя зедебил не сходится))))
Порошенко в 2014 году под требования ЕС и МВФ снизил до 0,20 евро для простых людей, 0,17 для промышленных (ахметова и ко) и прописали в Законе порядок подключения для простых людей, и приняли постепенное уменьшение тарифа до 2030 года. Сейчас он уже 0.16 евро для маленьких частных станций и 0,13 для промышленных. А был до Пороха повторюсь, почти под 0.50 евро
Порошенко "для себя", в разы уменьшил Зеленый тариф, при чем сделал его доступным простым людям, и дал им тариф выше чем олигархам?))))
сознанка царица доказательств
вор , а не инвестор
Враховуючи плату за транспортування і послуги енергорозподільчої компанії, налоги я так думаю гривень по 10 за кілловатт вийде.