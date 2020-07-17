РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5001 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 290 106

Бутусов о заявлении Тарана об отсутствии нужд армии в 120-мм минах: "Любой фронтовик сам может дать оценку этому лицемерию"

Бутусов о заявлении Тарана об отсутствии нужд армии в 120-мм минах:

Контракта на поставки 152-мм снарядов нет. Причем снарядов для 152-мм "Гиацинтов" даже в плане нет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.

"Министр обороны в боеприпасах не нуждается. Министр обороны Андрей Таран выступил сегодня в парламенте и сказал: "Что касается наличия (боеприпасов), я не могу с этой трибуны вам сказать, так как это информация под грифом, но в 120-мм боеприпасах ВСУ на данный момент не нуждаются, они укомплектованы 120-мм боеприпасами. Поэтому мы их не покупаем. 152-мм боеприпасы, осуществляем действительно закупку", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

"Это вообще прекрасно. Министр в 120-мм минах не нуждается, а кто же тогда нуждается? Наверное, сами минометчики и комбаты? Думаю, любой фронтовик сам может дать оценку этому лицемерию". - отметил он.

"А 152-мм снаряды - контракта даже на поставку нет, вместо этого ни к чему не обязывающая "закупка осуществляется". В июле. А когда же контракт будет заключен, чтобы мы узнали как он исполняется? Причем снарядов для 152-мм "Гиацинтов" даже в плане нет. Почему? Наверное, тоже армия "не нуждается", - акцентировал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

"Как же это удобно, когда секретность, когда отсутствует парламентский контроль и комитет по обороне вообще не владеет ситуацией, когда никого не беспокоит, а чем же воюет армия, как обеспечена боеприпасами? Там, где в докладах политиков начинается вранье, там заканчивается эффективность. Ну, а армия может теперь сама сделать вывод, насколько адекватные люди у нас руководят войной. В объективной информации Министерство обороны не нуждается", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

боеприпасы (2402) Минобороны (9552) оборона (5268) Бутусов Юрий (4410) Таран Андрей (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Таран , **** пропутинская, вали нах из Кабмина. Предатель Украины , старье недоразвитое.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:50 Ответить
+30
Весь кабмин должен валить с должностей и зебильный гавнокомандующий, и его моносброд из парламента.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:06 Ответить
+22
ЭТО МИНИСТР ОБОРОНЫ ????? Я офицер запаса и МНЕ СТЫДНО,как ЭТО ЧУЧЕЛО сегодня выступало в Раде !! ПРОБЛЕЯЛО себе под нос и свалило !!!! НОРМАЛЬНЫХ СЛОВ НЕТ---ВАЛИ НЕУЧ В ОТСТАВКУ !!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Земноводне підбирає на посади таких же слизьких і продажних.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:18 Ответить
отстрелялись ? положите мины на место...
показать весь комментарий
17.07.2020 19:23 Ответить
Может нет контрактов потому, что образцы двух производителей не прошли испытаний ? Мелькала в сети, не помню - может даже здесь на цензоре, такая информация. Даже копии протоколов испытаний приводились. Что-то изменилось с тех пор? Претензии были серьезные.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:10 Ответить
А чого ви чекали від міністра - тилової криси?
показать весь комментарий
18.07.2020 08:42 Ответить
Госизмена и предательство во время войны во все времена и во всех странах имеют одну оценку. У нас КАЗИНО.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:52 Ответить
Госизмена и предательство во время войны во все времена и во всех странах имеют одну оценку. У нас КАЗИНО.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 