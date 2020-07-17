Бутусов о заявлении Тарана об отсутствии нужд армии в 120-мм минах: "Любой фронтовик сам может дать оценку этому лицемерию"

Контракта на поставки 152-мм снарядов нет. Причем снарядов для 152-мм "Гиацинтов" даже в плане нет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ.

"Министр обороны в боеприпасах не нуждается. Министр обороны Андрей Таран выступил сегодня в парламенте и сказал: "Что касается наличия (боеприпасов), я не могу с этой трибуны вам сказать, так как это информация под грифом, но в 120-мм боеприпасах ВСУ на данный момент не нуждаются, они укомплектованы 120-мм боеприпасами. Поэтому мы их не покупаем. 152-мм боеприпасы, осуществляем действительно закупку", - рассказал журналист.

"Это вообще прекрасно. Министр в 120-мм минах не нуждается, а кто же тогда нуждается? Наверное, сами минометчики и комбаты? Думаю, любой фронтовик сам может дать оценку этому лицемерию". - отметил он.

"А 152-мм снаряды - контракта даже на поставку нет, вместо этого ни к чему не обязывающая "закупка осуществляется". В июле. А когда же контракт будет заключен, чтобы мы узнали как он исполняется? Причем снарядов для 152-мм "Гиацинтов" даже в плане нет. Почему? Наверное, тоже армия "не нуждается", - акцентировал Бутусов.

"Как же это удобно, когда секретность, когда отсутствует парламентский контроль и комитет по обороне вообще не владеет ситуацией, когда никого не беспокоит, а чем же воюет армия, как обеспечена боеприпасами? Там, где в докладах политиков начинается вранье, там заканчивается эффективность. Ну, а армия может теперь сама сделать вывод, насколько адекватные люди у нас руководят войной. В объективной информации Министерство обороны не нуждается", - резюмировал Бутусов.