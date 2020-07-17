"Берут взятки 10 лет подряд": Палица заявил, что правительство Шмыгаля оставило "старые схемы ГАСИ"

По словам нардепа, в ГАСИ отныне начали брать взятки и за промышленные объекты.



Народный депутат от "За будущее" Игорь Палица заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) продолжает работать по старым схемам даже при новой власти. Старым менеджерам, которые брали взятки 10 лет подряд и "носили" кураторам удалось остаться.

Об этом Палица сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Вернулись все старые схемы ГАСИ. Ваша команда оставила старых менеджеров, которые сидели в этой ГАСИ 10 лет подряд. Которые обложили данью всех строителей в этой стране", - заявил Палица.

Он также отметил, что изменения, которые готовит правительство Дениса Шмыгаля, а именно - разделение ГАСИ на три части: для регистрации строительных объектов, технического регулирования и контроля - "профанация". "Будет брать каждый, кто будет руководить одной из трех частей", - сказал Палица.

Во времена Януковича, когда ГАСИ возглавлял Александр Рыбак, они брали $1 с квадратного метра с застройщиков за сдачу объектов, разрешение на строительство, а потом за сдачу в эксплуатацию, подчеркнул нардеп. Потом пришел следующий президент, другие руководители, но "той самой банде, которая сидит в ГАСИ, удалось сохранить свои позиции и брать уже $2".

"Четыре дня назад я услышал, что ГАСИ не вводит в эксплуатацию построенные свинофермы, элеваторы (лифты, - ред.), требуя за это $4 за квадратный метр. Никогда раньше не позволяли себе брать за промышленные объекты, брали только за коммерческие", - рассказал Палица.

По его информации, в Одессе ГАСИ требует $6 за квадратный метр, а нынешняя власть запретила на местах ГАСИ областным решать вопрос. "И сидит та самая банда, только сегодня она "носит" своим новым кураторам",- говорит нардеп.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, кому передаются деньги дальше, Палица ответил: "Если за это отвечает премьер-министр, наверное, ему. Если отвечает кто-то другой, наверное, кому-то другому... Возможно, тот, кого он поставил смотреть за этим вопросом".

Нардеп Александр Дубинский вмешался, заявив, что деньги действительно "несут" Денису Шмыгалю. "Не то, что, возможно, Шмыгаль, а - Шмыгаль. Потому что именно он автор реформы ГАСИ", - сказал он.

Напомним, 27 мая Кабмин принял постановление, которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия вместо скандальной ГАСИ. Планируется, что она начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%.