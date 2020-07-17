РУС
"Берут взятки 10 лет подряд": Палица заявил, что правительство Шмыгаля оставило "старые схемы ГАСИ"

По словам нардепа, в ГАСИ отныне начали брать взятки и за промышленные объекты.


Народный депутат от "За будущее" Игорь Палица заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) продолжает работать по старым схемам даже при новой власти. Старым менеджерам, которые брали взятки 10 лет подряд и "носили" кураторам удалось остаться.

Об этом Палица сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Вернулись все старые схемы ГАСИ. Ваша команда оставила старых менеджеров, которые сидели в этой ГАСИ 10 лет подряд. Которые обложили данью всех строителей в этой стране", - заявил Палица.

Он также отметил, что изменения, которые готовит правительство Дениса Шмыгаля, а именно - разделение ГАСИ на три части: для регистрации строительных объектов, технического регулирования и контроля - "профанация". "Будет брать каждый, кто будет руководить одной из трех частей", - сказал Палица. 

Во времена Януковича, когда ГАСИ возглавлял Александр Рыбак, они брали $1 с квадратного метра с застройщиков за сдачу объектов, разрешение на строительство, а потом за сдачу в эксплуатацию, подчеркнул нардеп. Потом пришел следующий президент, другие руководители, но "той самой банде, которая сидит в ГАСИ, удалось сохранить свои позиции и брать уже $2".

"Четыре дня назад я услышал, что ГАСИ не вводит в эксплуатацию построенные свинофермы, элеваторы (лифты, - ред.), требуя за это $4 за квадратный метр. Никогда раньше не позволяли себе брать за промышленные объекты, брали только за коммерческие", - рассказал Палица.

По его информации, в Одессе ГАСИ требует $6 за квадратный метр, а нынешняя власть запретила на местах ГАСИ областным решать вопрос. "И сидит та самая банда, только сегодня она "носит" своим новым кураторам",- говорит нардеп.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, кому передаются деньги дальше, Палица ответил: "Если за это отвечает премьер-министр, наверное, ему. Если отвечает кто-то другой, наверное, кому-то другому... Возможно, тот, кого он поставил смотреть за этим вопросом".

Нардеп Александр Дубинский вмешался, заявив, что деньги действительно "несут" Денису Шмыгалю. "Не то, что, возможно, Шмыгаль, а - Шмыгаль. Потому что именно он автор реформы ГАСИ", - сказал он.

Напомним, 27 мая Кабмин принял постановление, которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия вместо скандальной ГАСИ. Планируется, что она начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%.

Палица Игорь (66) ГАСИ (103)
+4
Как же вы все красиво трындите до той поры , когда к корыту власти дорываетесь...
В ГАСИ при Януковоще брали мзду лишь за закрытие декларации о производстве работ. При Свыночолом начали драть и за то и за регистрацию декларации о начале работ. А ныне, уже полтора года ситуация один в один, как при Свыночолом.

ПыСы: соевые дегенераты, мне плевать и на вашу святую свыню и на ваше ото бубочка. Не пишите мне, неуты, я брезгую.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:28 Ответить
+3
Ну и нахрена рвать по живому шаблоны педрососов?
Для них или ты "элита" 24% или "зебил" 73%...все остальные кацапы.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:46 Ответить
+1
А только ли там ?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:04 Ответить
А только ли там ?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:04 Ответить
"Берут взятки 10 лет подряд": Палица заявил, что правительство Шмыгаля оставило "старые схемы ГАСИ" - Цензор.НЕТ 7639
показать весь комментарий
17.07.2020 16:09 Ответить
мусора в малиновых шапках одобряют
показать весь комментарий
17.07.2020 16:10 Ответить
Молодці, що замінили старих людей корупціонерів на нових.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:17 Ответить
Если государственный институт приносит обществу больше зла, чем пользы - зачем он вообще нужен?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:22 Ответить
цей палиця хай про себе розповідає
показать весь комментарий
17.07.2020 16:24 Ответить
Нет, не так. В Украине есть три группы избирателей: проукраинские, пророссийские и прокакаяразница. Дело не в элитарности, дело в ментальности, сынок.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:40 Ответить
А сынки это "элита", "зебилы" или нормальные люди, живущие одну жизнь и клавшие как на элиту так и на зебилов со всеми другими подклассами ?
Так же как ты, делили людей такие же гандоны как ты, в даааалёком 1920 году, забившие моего деда до полусмерти при раскуркуливании...а теперь прикинь, если это было с моим дедом в начале прошлого века, то сколько мне может быть лет...унылый ты сперматозоид.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:56 Ответить
Бобик, ты перевозбудился. Поешь шаурмы и все пройдет.
показать весь комментарий
17.07.2020 17:37 Ответить
Зачем изобретать велосипед, если есть готовые схемы?
показать весь комментарий
17.07.2020 17:50 Ответить
шмыгаль должен же себе вернуть потерянное в частном бизнесе!!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:14 Ответить
Ну якщо ти знаєш,що носять і беруть і ти такий чесний - заяви! У нас є НАБУ,САП,ДБР, а то це просто виходить п-----ж! Або ти в схемі!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:18 Ответить
 
 