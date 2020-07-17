РУС
После празднования свадьбы в одном из кафе Кропивницкого зафиксирована вспышка сальмонеллеза: заболели 6 человек

По результатам эпидемиологического расследования случая заболевания людей после празднования свадьбы в одном из кафе в городе Кропивницкий установлено, что возбудителем, который вызвал острое пищевое отравление является сальмонелла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградского лаборатнорного областного центра.

По состоянию на 17.07.2020р. лабораторно подтвержден диагноз "Сальмонеллез" у шести больных, а также выделено аналогичный возбудитель у троих сотрудников кафе, в котором проводился свадебный банкет.

По результатам исследований готовых блюд, которые остались после празднования свадьбы, в 2-х образцах (рулет печеночный и рулет мясной с курицей и черносливом) обнаружен возбудитель Salmonella.

"Поэтому, можно сделать предварительный вывод, что инфицирование гостей состоялось пищевым путем непосредственно в кафе, а обстоятельствами, которые способствовали возникновению вспышки являются обнаруженные нарушения санитарно-гигиенического режима, несоблюдение технологического процесса приготовления блюд и нарушение периодичности прохождения медицинского осмотра работниками кафе", - отметили в лабораторном центре.

Кропивницький (555) отравление (1586) свадьба (156)
Не страшно . Очереди к унитазам нет .
17.07.2020 16:11 Ответить
Просто-добігти не встигають..
))
17.07.2020 16:26 Ответить
Не может быть! Как это? Смотрите, Ковид на вас обидется и покарает пневмонией.... Помним - ходим в масках, антисептикуемся, дистанцируемся , короче поклоняемся Ковиду а не какой то палочке.....
17.07.2020 16:16 Ответить
От і цікаво- хто кого переможе, Covid чи срачка??
🤔
17.07.2020 16:24 Ответить
И так очень часто. Заведение позиционирует себя высоко, корчит из себя чуть ли обладателя мишелиновской звезды, а на кухне йб...ый Бангладеш.
17.07.2020 16:26 Ответить
Шо они себе думают? У всех короновирус, а у них - сальмонелез...
17.07.2020 18:47 Ответить
слава Богу, что не ковид...
18.07.2020 07:55 Ответить
 
 