После празднования свадьбы в одном из кафе Кропивницкого зафиксирована вспышка сальмонеллеза: заболели 6 человек

По результатам эпидемиологического расследования случая заболевания людей после празднования свадьбы в одном из кафе в городе Кропивницкий установлено, что возбудителем, который вызвал острое пищевое отравление является сальмонелла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кировоградского лаборатнорного областного центра.

По состоянию на 17.07.2020р. лабораторно подтвержден диагноз "Сальмонеллез" у шести больных, а также выделено аналогичный возбудитель у троих сотрудников кафе, в котором проводился свадебный банкет.

По результатам исследований готовых блюд, которые остались после празднования свадьбы, в 2-х образцах (рулет печеночный и рулет мясной с курицей и черносливом) обнаружен возбудитель Salmonella.

"Поэтому, можно сделать предварительный вывод, что инфицирование гостей состоялось пищевым путем непосредственно в кафе, а обстоятельствами, которые способствовали возникновению вспышки являются обнаруженные нарушения санитарно-гигиенического режима, несоблюдение технологического процесса приготовления блюд и нарушение периодичности прохождения медицинского осмотра работниками кафе", - отметили в лабораторном центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус обнаружили у работника детсада в Кропивницком