На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

На День Независимости Украины планируется беспартийно шествие ветеранов войны, а в День памяти защитников Украины 29 августа необходимо на государственном уровне достойно почтить погибших, отмечает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

"Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникла спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю кампанию. Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Куницын отметил, что с министром по делам ветераном Сергеем Бессарабом проговаривал, чтобы на государственном уровне в День памяти защитников Украины 29 августа, который установил своим указом президент Владимир Зеленский, достойно почтить погибших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У нас единственное место в Украине и в Киеве, где сегодня заканчивается формирование Стены памяти, – это Михайловский собор. Есть ведомственные: в Минобороны, в МВД, у пограничников свои. Но цельного подхода, единого места, куда бы могли прийти семьи погибших, воевавшие, нет. И коль президент этот День памяти установил, мы сегодня, например, отрабатываем то, чтобы по всей Украине произошли такие молебны, чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания", - рассказал он.