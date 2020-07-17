РУС
На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

На День Независимости Украины планируется беспартийно шествие ветеранов войны, а в День памяти защитников Украины 29 августа необходимо на государственном уровне достойно почтить погибших, отмечает глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Сергей Куницын.

"Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникла спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю кампанию. Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Куницын отметил, что с министром по делам ветераном Сергеем Бессарабом проговаривал, чтобы на государственном уровне в День памяти защитников Украины 29 августа, который установил своим указом президент Владимир Зеленский, достойно почтить погибших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У нас единственное место в Украине и в Киеве, где сегодня заканчивается формирование Стены памяти, – это Михайловский собор. Есть ведомственные: в Минобороны, в МВД, у пограничников свои. Но цельного подхода, единого места, куда бы могли прийти семьи погибших, воевавшие, нет. И коль президент этот День памяти установил, мы сегодня, например, отрабатываем то, чтобы по всей Украине произошли такие молебны, чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания", - рассказал он.

парад защитников будет 24 августа! но на нем не будет зеленого ******** и его своры мародеров. "активное меньшенство", как и в прошлом году, будет почитать своих Героев!
17.07.2020 16:12 Ответить
А парада опять не будет чтобы не злить *****?
17.07.2020 16:07 Ответить
"Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникла спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести."

Источник: https://censor.net/n3208764

В прошлом году обделались со своим Бадоевым, Таней Либерман и репершей, теперь решили подмять под себя шествие ветеранов.
17.07.2020 16:12 Ответить
А парада опять не будет чтобы не злить *****?
17.07.2020 16:07 Ответить
Бубочка снова забежит в Одессу? Или снизойдет до оказания чести ветеранам?
17.07.2020 16:11 Ответить
парад защитников будет 24 августа! но на нем не будет зеленого ******** и его своры мародеров. "активное меньшенство", как и в прошлом году, будет почитать своих Героев!
17.07.2020 16:12 Ответить
"Планируется Шествие ветеранов на День независимости 24 августа. В прошлом году оно возникла спонтанно. В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести."

Источник: https://censor.net/n3208764

В прошлом году обделались со своим Бадоевым, Таней Либерман и репершей, теперь решили подмять под себя шествие ветеранов.
17.07.2020 16:12 Ответить
Какой войны ? 2014 - ... ? Надеюсь .
17.07.2020 16:13 Ответить
Параду ж не буде.
Хоч самі вийдуть.
17.07.2020 16:15 Ответить
Лизка рассказала?
17.07.2020 16:20 Ответить
Второй парад ВСУ без "верховного головнокомандувача".
17.07.2020 16:33 Ответить
А він у нас є головнокомандувач?
17.07.2020 18:21 Ответить
Президент страны является Верховным Главнокомандующим ВСУ.
18.07.2020 01:25 Ответить
Президент да, является. А ********** нет.
12.08.2020 22:55 Ответить
 
 