На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят назначение главы НБУ, "пьяные" ДТП, уличную преступность и ситуацию на Донбассе

Сегодня, 17 июля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят: почему в Украине растет количество "пьяных" ДТП? Что провоцирует появление уличной преступности? Почему террористы "ДНР" арестовали гражданку Испании, родилась в Донецке и как она оказалась на свободе? К чему приведет новое обострение на Донбассе? Запустит ли новый председатель Национального банка печатный станок? Как проводить летний отпуск во время пандемии?

Гости студии:

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Александр Устинов, народный депутат, "Голоса", член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020 гг.), заместитель председателя Совета Нацбанка Украины (2016 - 2019 гг.);

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, Главный санитарный врач Украины;

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000);

Анна Маляр, юрист-криминолог;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Наталья Королевская, народный депутат ОПЗЖ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Гога Цхакая, глава Налоговой службы Грузии (2009 - 2011), советник в "Офисе простых решений и результатов";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

