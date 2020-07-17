На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят назначение главы НБУ, "пьяные" ДТП, уличную преступность и ситуацию на Донбассе
Сегодня, 17 июля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят: почему в Украине растет количество "пьяных" ДТП? Что провоцирует появление уличной преступности? Почему террористы "ДНР" арестовали гражданку Испании, родилась в Донецке и как она оказалась на свободе? К чему приведет новое обострение на Донбассе? Запустит ли новый председатель Национального банка печатный станок? Как проводить летний отпуск во время пандемии?
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Александр Устинов, народный депутат, "Голоса", член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;
Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020 гг.), заместитель председателя Совета Нацбанка Украины (2016 - 2019 гг.);
Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины, Главный санитарный врач Украины;
Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.
Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000);
Анна Маляр, юрист-криминолог;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Наталья Королевская, народный депутат ОПЗЖ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Гога Цхакая, глава Налоговой службы Грузии (2009 - 2011), советник в "Офисе простых решений и результатов";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/db8e34f2-c24b-4081-b834-2e3de28dcbc5 Смолий задекларировал 19 офисов в разных областях. Для понимания масштаба, Dubinsky.pro собрал данные о них:офис на 452,8 кв.м. в Ивано-Франковске за 257,3 тыс. грн;офис на 2355 кв.м. в Тернополе за 81,6 тыс. грн;офис на 790,4 кв.м. в Черкассах за 242,4 тыс. грн;офис на 995,7 кв.м. в Черновцах за 344,4 тыс. грн;офис на 175,9 кв.м. во Львове за 279,9 тыс. грн;офис на 557,1 кв.м. во Львове без указания цены;офис на 27 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 1422,4 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 1404,4 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 2439,6 кв.м. во Львове без указания цены;офис на 143,6 кв.м. во Львове, без указания цены;офис на 283,4 кв.м. во Львове за 871,2 тыс. грн;офис на 351,1 кв.м. в Киеве за 264 тыс. грн;офис на 606,6 кв.м. в Киев, без указания цены;офис на 486,7 кв.м. в Киеве, без указания цены;офис на 85,9 кв.м. в Киеве за 65,2 тыс. грн;офис на 296 кв.м. в Киеве за 213,7 тыс. грн;офис на 714,4 кв.м. в Киеве за 484,2 тыс. грн;офис на 833,9 кв.м. в Киеве за 484,8 тыс. грн.
Также https://dubinsky.pro/smoliy-zaklyuchal-fiktivnye-dogovory-arendy-nedvizhimosti-dlya-polucheniya-prestupnyh-deneg бывший нацбанковец сообщил о владении/совладении 13 земельными участками в разных регионах Украины:земельный участок на 106 кв.м. в Ивано-Франковске с 2015 года без указания цены;земельный участок на 119 кв.м. в Ивано-Франковске за 381,8 тыс. грн;земельный участок на 134 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 12 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 946 кв.м. во Львове без указания цены;земельный участок на 6767 во Львове за 7,8 млн грн;земельный участок на 2303 кв.м. в Тернополе без указания цены;земельный участок на 374 кв.м. в Черкассах за 247,9 тыс. грн;земельный участок на 47 тыс. кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 3118 в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 6838 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 970 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;земельный участок на 600 кв.м. в Подгородном (Тернопольская область), без указания цены.
Также https://dubinsky.pro/news/smoliy-na-tret-podnyal-sebe-zarplatu-v-nacbanke-takzhe-vsem-svoim-zampredam-nevziraya-na-plohie Смолию с семьей принадлежит солидный список другой недвижимости:квартира на 223,1 в Киеве, без указания цены;квартира на 130 кв.м. в Киеве, без указания цены;жилой дом на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;апартаменты на 177,6 кв.м. в Севастополе, без указания цены;физкультурно-оздоровительный комплекс на 1157 за 792,5 тыс. грн;дом семейного отдыха на 276,9 кв.м. в Гуровщине (Киевская область), без указания цены;медицинское учреждение во Львове, без указания ценыгараж на 35,3 кв.м. в Киеве, без указания цены;гараж на 22,7 кв.м. в Севастополе, без указания цены.
Еще бывший руководитель НБУ сообщил о 4 автомобилях и прочих транспортных средствах:автомобиль Volkswagen Multivan 2012 г.в. за 400 тыс. грн;автомобиль Toyota LC100 2006 г.в. за 375 тыс. грн;автомобиль Mitshubishi Colt 2002 г.в. 125 тыс. грн;автомобиль Mercedes ML230 2007 г.в. за 400 тыс. грн;гидроцикл 2009 г.в. за 200 тыс. грн;прицеп Верда 2011 г.в. за 12 тыс. грн.
Кроме того, ему принадлежит гольфкар, квадроцикл и элитные часы (Patek Philippe, Breguet)
Яков Смолий с близкими владеет корпоративными правами в 11 компаниях.
После введения карантинных ограничений https://dubinsky.pro/smoliy-kryshuet-korrupciyu-v-nbu зарплата в Национальном банке стала для Смолия небольшой статей доходов. https://dubinsky.pro/news/smoliy-zarabotal-v-proshlom-godu-225-mln-grn Намного больше он заработал , как акционер, арендодатель и вкладчик. Всего получил за полгода 2020-го более 9 млн грн:дивиденды - 3,5 млн грн;доход от аренды недвижимости - 2,7 млн грн;проценты - 2,6 млн грн;зарплата в Нацбанке - 212,2 тыс. грн;инвестиционный доход - 43,8 тыс. грн.
На https://dubinsky.pro/smoliy-exchange банковских счетах бывший нацбанковец задекларировал:$3,8 млн14,6 млн грн€3,8 тыс.
ЯК РЕШТА ПІ..РАСІВ
що крали й дерибанили бюджет...
А потім "-змились" в Лондон і богзна куди..
Їх висвятив Барига.. зробив із них
безсрібників і патріотів..
