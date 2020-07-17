"Слуга народа" Холодов ответил главе ФГИ Сенниченко: Я с вами пари не заключал, план приватизации на 2020 год провален
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов ответил главе ФГИ Дмитрию Сенниченко о проигранном споре по поводу цены приватизации гостиницы "Днепр".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.
"Обнаружил только что, что глава ФГИ Дмитрий Сенниченко вчера написал мне публичное обращение. Отвечаю.
Во-первых, я с вами пари не заключал. Я публично говорил, что не участвую в мошеннических схемах. Во-вторых, а давайте-ка посмотрим на ситуацию с приватизацией по-честному", - написал Холодов..
Нардеп отмечает, что план приватизации на 2020 год провален, из 530 переданных в прошлом году объектов проведен один аукцион по продаже отеля "Днепр", "и то – по прямой публичной команде Президента Владимира Зеленского".
По словам депутата, аудиторы дали разгромный отчет о проверке отеля, а ГБР открыло уголовное производство из-за махинаций с прошлогодней отчетностью "Днепра", на основании которой ФГИ занизил стартовую стоимость в 3 раза.
"Независимую оценку отеля ФГИ не проводил, сколько реально стоил актив – не известно. Вы выставили недвижимость в самом центре Киева по цене около $240 за квадрат, продали по $3,2 тыс. за квадрат и радуетесь.И если бы не принятый закон об игорном бизнесе – цена была бы еще меньше. Аукцион выиграла непубличная компания, неизвестно, откуда у нее взялся миллиард гривен. Вероятный реальный покупатель – российский игорный магнат. Покупателю еще нужно будет доказать, что деньги у него легальные", - подчеркнул Холодов.
"До крупной приватизации вы не дошли. Не подготовили даже документы, не говоря об аукционах. Пока работаете как отдел кадров – меняете директоров", - добавил представитель фракции СН.
Также Хододов заявил, что с января 2020 года вся его депутатская зарплата направляется на благотворительность.
"Проводить приватизацию – это ваша работа, а не подвиг или какое-то великое достижение. До конца года должен быть продан киевский завод "Большевик". Не забывайте заниматься этим вопросом в перерывах между срачами в Фейсбуке", - обратился депутат к главе ФГИ.
Напоминаем, ранее председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что "слуга народа" Холодов заключил с ним пари на приватизацию отеля "Днепр". Холодов проиграл и должен отдать 100 тыс грн на благотворительность.
А этот зеленый товпришЧ...взял и макнул осла мордой в лужу...
По факту купили более чем в 4 раза дороже "справедливой" цены этого мудака и более чем в 12 раз дороже стартовой.
Про кацапство пока слухи, не более, но есть второй покупатель, которому уйдет этот обьект на 111 грн дешевле, если с первым не будет заключен договор.