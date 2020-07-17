РУС
"Экония" обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса

Владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к Президенту Украины, Генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.

Об этом И.Варагаш сообщила в интервью журналистам.

"Это третья попытка рейдеров отобрать бизнес, который я основала 20 лет назад, против меня фабрикуют дела, запугивают", - заявила владелица "Эконии". История рейдерства началась после приобретения имущественного комплекса обанкротившейся мебельной фабрики в г. Золотоноша Черкасской области: "О рейдерах, в частности, Анатолии Титове, я узнала после того как в 2008 г.. приобрела имущество фабрики - разрушенные здания на двух гектарах земли. За год мы построили там современное предприятие по производству детского питания и воды под брендом "Малятко".

В 2010 году А. Титов совершил первую попытку рейдерства - ночью на предприятие зашли вооруженные люди, но мы отстояли завод ", - рассказала И.Варагаш.


Позже появилось заявление в правоохранительные органы от гражданина Руслана Курилова, он утверждал, что якобы по приказу И.Варагаш, его похитили в 2012 году. В деле о "похищении", которое длится с 2017 года, владелицу предприятия допросили один раз в качестве свидетеля - этот статус не позволяет даже ознакомиться с материалами уголовного производства, однако полиция публично уже заявила о якобы причастности предпринимательницы. А 9 июля полиция ворвалась в офис "Эконии", в дом И.Варагаш, изъяла технику, повредила имущество, запугала сотрудников с целью выявить "доказательства" по делу о "похищении".
Владелица "Эконии" задается риторическими вопросами: "Какой смысл в так называемом" похищении "безработного Р.Курилова через четыре года после приобретения имущественного комплекса в Золотоноше? И что я могла бы даже теоретически требовать от него - Курилов никогда не имел отношения к этому имуществу, более того, был обвиняемым в уголовном производстве об убийстве. Может, на него давят, чтобы получить ложные обвинения против меня? "

Экония обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса 01
Экония обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса 02
Экония обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса 03
Экония обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса 04
Экония обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса 05

О заангажированности полиции, по мнению И.Варагаш, свидетельствует и факт, что уголовное дело против рейдеров "Эконии" вернули из Главного следственного управления Национальной полиции в Золотоношу и просто закрыли.


"За несколько дней последнего рейдерства мы получили убытки более чем 1,2 миллиона грн: приостановили отгрузку продукции и частично - финансово-хозяйственную деятельность, компания недополучит прибыль, а бюджет недосчитается налогов более чем на 4 млн грн", - рассказала И.Варагаш. Беспокоят репутационные риски, которые испытывает бизнес, и катастрофическое ухудшение инвестклимата в стране.


15 июля ситуацию вокруг компании рассмотрели на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время заседания, что дело находится на контроле в прокуратуре и в ближайшее время будет предоставлен ​​надлежащий ответ.
"Эконию" в борьбе с рейдерами поддержали международные партнеры, Союз предпринимателей Украины, объединения бизнесменов клуба "Ceo Club Ukraine", Украинская Бизнес Ассоциация, Ассоциация производителей детского питания, Федерация работодателей Украины и другие.

Справка: Ирина Варагаш с супругом создали семейный бизнес по производству воды "Малятко" в 1996 году. Компания получила название "Экония" в 2008, она занимает лидирующие позиции на рынке, экспортирует продукцию в страны Евросоюза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др.

+17
"Экония" обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса - Цензор.НЕТ 2067
17.07.2020 16:52 Ответить
+14
ЗЕмбабве...
17.07.2020 16:57 Ответить
+12
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 6962
17.07.2020 17:04 Ответить
17.07.2020 16:52 Ответить
Твоя вечеря? Як ти таке жереш?
17.07.2020 16:56 Ответить
Зімбабве ****...
17.07.2020 16:55 Ответить
17.07.2020 16:57 Ответить
Компания получила название "Экония" в 2008, она занимает лидирующие позиции на рынке, экспортирует продукцию в страны Евросоюза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др.
Это плохо . В цирке кризис .
17.07.2020 16:56 Ответить
Налоговая зе-няня уже в действии...
17.07.2020 16:58 Ответить
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 9448
17.07.2020 17:05 Ответить
Вона порохоботка. Всім відомо, що найвеличніший заборонив рейдерство своїм указом ще рік тому
"Зеленський заборонив рейдерство - новий указ"

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/22/7221622/
17.07.2020 17:04 Ответить
17.07.2020 17:04 Ответить
Повторюється 2015 рік! Скільки тоді сільгосппідприємств рейдери за підтримки прокуратури, поліції та судів віджали! Але тоді хоч батальон "Донбас" ставав на захист фермерів, а зараз?!
17.07.2020 17:05 Ответить
Доведут, что спалит предприятие и уедет за бугор.
17.07.2020 17:07 Ответить
"Еконія" звернулась до президента, генпрокурора та Верховної Ради з вимогою зупинити знищення бізнесу - Цензор.НЕТ 2327
18.07.2020 18:45 Ответить
Что за вода "Малятко", кто в курсе?Просто прогоняют через серебряные фильтра и дальше на деми-установку или хоть что-то делают?
17.07.2020 17:10 Ответить
На мебельной фабрике был артезиан скважина на ее основе и все производство, более детально не знаю, по сути заработок из никуя отсюда и рейдерство.
Рядом РМЗ, парфюмерная фабрика, ресторан и "анубис" (в последний путь) их никто захватывать не будет ибо надо арбайтен (по крайней мере о попытках неслыхал)

Более подробно о производстве воды увы незнаю!
17.07.2020 18:31 Ответить
А, ну как и предполагал. Рядом ЖК (сосед работает слесарем в тамошнем ЖЭКе или как сейчас называется). Та же вещь-скважину пробурили, поставили обратный осмос, и примерно 600-700 тысяч в месяц имеют из "ниоткуда".
17.07.2020 18:36 Ответить
Варагаш говорила, що за Зе голосувала?😁
17.07.2020 17:17 Ответить
Це не рейдери, а ЗЄінвестиційні няні.
17.07.2020 17:39 Ответить
Самі вибирають, самі ниють. За дурною головою ...
17.07.2020 17:58 Ответить
Не здивуюсь якщо виявится що це порох!Він же ж у всьому винуватий у буби!!!
17.07.2020 21:06 Ответить
Ага, говорили будут няни, а пришёл Аваков
18.07.2020 05:40 Ответить
 
 