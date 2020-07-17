"Экония" обратилась к Президенту, Генпрокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса

Владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к Президенту Украины, Генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.

Об этом И.Варагаш сообщила в интервью журналистам.

"Это третья попытка рейдеров отобрать бизнес, который я основала 20 лет назад, против меня фабрикуют дела, запугивают", - заявила владелица "Эконии". История рейдерства началась после приобретения имущественного комплекса обанкротившейся мебельной фабрики в г. Золотоноша Черкасской области: "О рейдерах, в частности, Анатолии Титове, я узнала после того как в 2008 г.. приобрела имущество фабрики - разрушенные здания на двух гектарах земли. За год мы построили там современное предприятие по производству детского питания и воды под брендом "Малятко".

В 2010 году А. Титов совершил первую попытку рейдерства - ночью на предприятие зашли вооруженные люди, но мы отстояли завод ", - рассказала И.Варагаш.



Позже появилось заявление в правоохранительные органы от гражданина Руслана Курилова, он утверждал, что якобы по приказу И.Варагаш, его похитили в 2012 году. В деле о "похищении", которое длится с 2017 года, владелицу предприятия допросили один раз в качестве свидетеля - этот статус не позволяет даже ознакомиться с материалами уголовного производства, однако полиция публично уже заявила о якобы причастности предпринимательницы. А 9 июля полиция ворвалась в офис "Эконии", в дом И.Варагаш, изъяла технику, повредила имущество, запугала сотрудников с целью выявить "доказательства" по делу о "похищении".

Владелица "Эконии" задается риторическими вопросами: "Какой смысл в так называемом" похищении "безработного Р.Курилова через четыре года после приобретения имущественного комплекса в Золотоноше? И что я могла бы даже теоретически требовать от него - Курилов никогда не имел отношения к этому имуществу, более того, был обвиняемым в уголовном производстве об убийстве. Может, на него давят, чтобы получить ложные обвинения против меня? "













О заангажированности полиции, по мнению И.Варагаш, свидетельствует и факт, что уголовное дело против рейдеров "Эконии" вернули из Главного следственного управления Национальной полиции в Золотоношу и просто закрыли.



"За несколько дней последнего рейдерства мы получили убытки более чем 1,2 миллиона грн: приостановили отгрузку продукции и частично - финансово-хозяйственную деятельность, компания недополучит прибыль, а бюджет недосчитается налогов более чем на 4 млн грн", - рассказала И.Варагаш. Беспокоят репутационные риски, которые испытывает бизнес, и катастрофическое ухудшение инвестклимата в стране.



15 июля ситуацию вокруг компании рассмотрели на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время заседания, что дело находится на контроле в прокуратуре и в ближайшее время будет предоставлен ​​надлежащий ответ.

"Эконию" в борьбе с рейдерами поддержали международные партнеры, Союз предпринимателей Украины, объединения бизнесменов клуба "Ceo Club Ukraine", Украинская Бизнес Ассоциация, Ассоциация производителей детского питания, Федерация работодателей Украины и другие.

Справка: Ирина Варагаш с супругом создали семейный бизнес по производству воды "Малятко" в 1996 году. Компания получила название "Экония" в 2008, она занимает лидирующие позиции на рынке, экспортирует продукцию в страны Евросоюза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др.



