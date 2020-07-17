РУС
Семь судей Окружного админсуда получили подозрения НАБУ и САП в создании преступной группировки

НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам журналиста, все, кому предъявили подозрения, не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может санкционировать Высший совет правосудия, а затем - Антикоррупционный суд.

Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации", - пишет Бутусов.

Читайте также: В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по "делам Майдана"

"Любопытно, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович.

Посмотрим, посмеет ли Антикоррупционный суд нанести удар по своим коллегам - в том числе по непотопляемому Вовку, очень-очень богатому человеку", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

НАБУ (4549) Бутусов Юрий (4410) Вовк Павел (260) Холоднюк Зеновий (25) Аблов Евгений (22) Окружной админсуд Киева (399)
Топ комментарии
+48
не.. то другой Вовк из Админ суда.. тоже редкостный пацюк!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:56 Ответить
+35
что характерно, то все подозреваемые это кореша Богдана и Смирнова из Офиса Перзедента (который дружбан Портнова)..
прямо революция какая-то!!! .. молодец Сытник, копай дальше!
показать весь комментарий
17.07.2020 16:55 Ответить
+31
по сути, группа Каломойского, Ахметова, Фирташа и тд. этот тоже преступная организация со своими судьями, прокурорами.. Мы сейчас разгребаем завалы эпохи Леньки Кучмы..
показать весь комментарий
17.07.2020 17:03 Ответить
Напомни, кто утверждал начальника НАБУ. Неужели сывочолый супердипломат-мародер?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:27 Ответить
Пітрасів хіба зрозумієш?https://www.youtube.com/watch?v=BJIaAZhot8Q
показать весь комментарий
19.07.2020 00:53 Ответить
Вангую!
Метушня НАБУ з ЦАПом в бік суддівських виявиться черговою серією мильної опери "Бої нанайських хлопчиків по-українськи".
показать весь комментарий
18.07.2020 12:53 Ответить
Вовков развелось пестец какой-то...
Один - в окружном суде, другой - в печерском, третий - НКРЕКУ рулил во времена шоколадного, четвертый - в МО Украины свои "откаты" мутит...

Кто всю эту стаю отстреливать будет?!
показать весь комментарий
18.07.2020 14:24 Ответить
ось вам і судова недоторканність!
показать весь комментарий
18.07.2020 21:15 Ответить
та незалежність.
показать весь комментарий
18.07.2020 21:16 Ответить
Холостой выстрел! Как обычно. Народ встрепенулся. Ура! И забыл!
показать весь комментарий
18.07.2020 23:25 Ответить
Невже очищення?
показать весь комментарий
19.07.2020 21:10 Ответить
