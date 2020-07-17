Семь судей Окружного админсуда получили подозрения НАБУ и САП в создании преступной группировки

НАБУ предъявило подозрение главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам журналиста, все, кому предъявили подозрения, не будут задержаны на месте, поскольку являются спецсубъектами, но такое решение может санкционировать Высший совет правосудия, а затем - Антикоррупционный суд.

Сейчас в Окружном админсуде и в судебной администрации идут обыски.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений. Это весьма знаковое политическое событие, будем внимательно следить за развитием этой ситуации", - пишет Бутусов.

Читайте также: В Окружном админсуде Киева заявляют об обысках по "делам Майдана"

"Любопытно, что поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сейчас в отпуске, подозрение подписал замгенпрокурора Андрей Любович.

Посмотрим, посмеет ли Антикоррупционный суд нанести удар по своим коллегам - в том числе по непотопляемому Вовку, очень-очень богатому человеку", - подытожил главред Цензор.НЕТ.