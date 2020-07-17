Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук

РУС
Законопроект "слуги народа" Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будет рассматриваться в парламенте осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Поскольку, к осени, он (проект закона Бужанского. - ред.) потеряет свой смысл. С первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала замглавы фракции.

Кравчук считает ошибкой вынесение на повестку дня этого законопроекта, в частности потому, что "шансов пройти у этого закона не было".

"Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это был лишний раз для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики) рекомендовали его отклонить", – отметила нардеп.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

+35
А самого Бужанського не будете виносити?
17.07.2020 17:24 Ответить
+29
Слово "Слуги народу" нічого не вартує, доведено життям. Будемо спостерігати
17.07.2020 17:30 Ответить
+25
https://twitter.com/AndriyParubiy
https://twitter.com/AndriyParubiy

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1513 Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·https://twitter.com/AndriyParubiy/status/1284108267141115904 1 ч

Вітаю! Дякую усім, хто долучився до захисту Закону про мову! Ми не дали їм поставити на голосування антиукраїнську мерзоту Бужанського! У цьому бою ми перемогли! Ми стали сильнішими і вони нас ніколи не здолають.
Там, де мова - там Україна!
Перемагаємо!
Слава Україні!

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4005
17.07.2020 17:40 Ответить
курва,а ведь в случае заварухи будут их валить не задумываясь ни на йоту - они же "не люди"(с)
17.07.2020 19:30 Ответить
Звільнити негайно цю тварину і всіх його начальників. Попередити - хто підійме руку на жінку - на юх без всяких компенсацій і пенсій. Сволота. Тобі палицю, зброю і одностій дав народ щоб його захищати, а не бив. Повторюєте шлях курпівнів, які себе назвали беркутом?
18.07.2020 13:23 Ответить
А може самого Бужанського варто винести з Ради? Бо він якусь ще херню внесене, як законопроект.
17.07.2020 17:59 Ответить
Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3625
17.07.2020 18:06 Ответить
Кто этот Бужанский? Бессмертный что-ли, или просто наркота его взбодрила?
17.07.2020 18:51 Ответить
метан с тестом от "Балканфарм" его бодрит,походу..
17.07.2020 19:31 Ответить
Виявляєтся, що і ще дехто сциться народного гніву.
17.07.2020 20:29 Ответить
дожили! біомусор б'є жінку - вчительку, за українську мову в Українi!!!

/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko

Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6941
17.07.2020 20:46 Ответить
рускочелюстным дебилам полагается страдать
17.07.2020 20:56 Ответить
Ещё один рукамахатель "чичиков", нашёлся и где сейчас, разводитель котят?
Добрый совет тебе кравчук: Живи на первом этаже! =)
17.07.2020 22:27 Ответить
