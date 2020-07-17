Законопроект Бужанского о языке не будут осенью выносить на рассмотрение Рады, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект "слуги народа" Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будет рассматриваться в парламенте осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Поскольку, к осени, он (проект закона Бужанского. - ред.) потеряет свой смысл. С первого сентября 2020 русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала замглавы фракции.

Кравчук считает ошибкой вынесение на повестку дня этого законопроекта, в частности потому, что "шансов пройти у этого закона не было".

"Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это был лишний раз для наших оппонентов с одной и с другой стороны подразнить общество. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики) рекомендовали его отклонить", – отметила нардеп.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

