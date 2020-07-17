Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, Новотошковского и Луганского, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 17 июля незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", против наших защитников агрессор применил минометы 82 калибра. Позже, противник проявил огневую активность и у Луганского, использовав при этом противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Итоги за прошлые сутки

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник осуществлял обстрелы по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, минометов 120 и 82 калибра, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Враждебная огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Водяное, Старогнатовка, Марьинка, Опытное, Гнутово, Причепиловка, Авдеевка, Новозвановка и Орехово.

За минувшие сутки трое украинских защитников из состава Объединенных сил получили ранения, еще один военнослужащий - боевое травмирования.

16 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 27 преступлений, среди которых 2 грабежа, 10 краж и 12 фактов незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 75 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 777 транспортных средств, 5 043 человека.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 527 человек. В обратном направлении - 479 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционировали.