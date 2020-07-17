РУС
В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями, - глава Госгеокадастра Лещенко

В Украине создадут условный земельный

Почти 700 000 гектаров земель вывели из государственной в частную собственность с 2013 по 2020 годы. Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения воспользовались 445 500 украинцев.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, почти каждый сотый украинец получил землю в рамках бесплатной приватизации для ведения сельского хозяйства. Сейчас в Госгеокадастре происходит создание единой базы из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые с 2013 года получили в режиме бесплатной приватизации земельных участков до 2 га.

Также, отмечает Лещенко, начался аудит безвозмездно переданных земель в частную собственность. Динамика показывает, что начиная с 2013 года, каждый следующий год объемы бесплатной приватизации увеличивались. Рекордным стал 2017 год. Тогда приватизировали 144 000 гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Лещенко главой Госгеокадастра, - нардеп Гончаренко

Председатель Госгеокадастра отмечает, что за 7 лет из государственной собственности через схемы вывели десятки тысяч гектаров земель. Многие люди злоупотребляли правом приватизации и использовали двойную и тройную приватизацию по фальшивым документам.

Аудит земельных участков раскроет схемы и вернет незаконно отобранные земли государству - подчеркнул Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко

Больше информации на телеграмм-канале https://t.me/LeshchenkoR

земля (1957) Госгеокадастр (173) Лещенко Роман (68)
+5
"В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями" Источник: https://censor.net/n3208807

Воно що, у бубочки порошку затирило? Чи вони насправді вважають "Форбс" переліком злочинців? Інакше трактувати цю фразу я, навіть задіявши всю свою уяву, не можу!
17.07.2020 18:29 Ответить
+4
Интересно будет почитать про рошена-латифундиста!
17.07.2020 18:26 Ответить
+4
Да не может быть,самозахват киевской земли потрохом там тоже будет видно?
17.07.2020 18:31 Ответить
Читай "латифундист". Там давно все и про всех.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:41 Ответить
В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями, - глава Госгеокадастра Лещенко - Цензор.НЕТ 5798
17.07.2020 18:42 Ответить
CANABIA. Тому наркоша і писав Канадія.
17.07.2020 19:19 Ответить
И законных владельцев не забудьте указать.
Некоторые особо рьяные противники рынка земли окажутся владельцами неслабых наделов земли.
17.07.2020 18:34 Ответить
З 2013..
Зрозуміло..
До того було все нормальок??
🤑
17.07.2020 18:38 Ответить
А слабо просто прочитать статистику?
17.07.2020 18:43 Ответить
какая-нибудь рада не пропустит, отправит на доработки...
17.07.2020 18:56 Ответить
Ну одни статисты кругом,у степашки-коронашки,у ляща-земля...
17.07.2020 19:01 Ответить
Нахрен нам это "обнародование"????, лучше бы всё назад забрали и посадили преступников.разокрали, распродали всю страну и кулаками машут, тьфу!!!!
17.07.2020 19:13 Ответить
Это днище! Тратить деньги на создание реестров стыренного?!
17.07.2020 19:25 Ответить
обнародуют все данные о незаконном завладении землями, сказал а, говори б неужели кто то их остановит?
17.07.2020 20:04 Ответить
огласите весь список латифундистов
17.07.2020 20:24 Ответить
 
 