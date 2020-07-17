В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями, - глава Госгеокадастра Лещенко
Почти 700 000 гектаров земель вывели из государственной в частную собственность с 2013 по 2020 годы. Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения воспользовались 445 500 украинцев.
Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, почти каждый сотый украинец получил землю в рамках бесплатной приватизации для ведения сельского хозяйства. Сейчас в Госгеокадастре происходит создание единой базы из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые с 2013 года получили в режиме бесплатной приватизации земельных участков до 2 га.
Также, отмечает Лещенко, начался аудит безвозмездно переданных земель в частную собственность. Динамика показывает, что начиная с 2013 года, каждый следующий год объемы бесплатной приватизации увеличивались. Рекордным стал 2017 год. Тогда приватизировали 144 000 гектаров.
Председатель Госгеокадастра отмечает, что за 7 лет из государственной собственности через схемы вывели десятки тысяч гектаров земель. Многие люди злоупотребляли правом приватизации и использовали двойную и тройную приватизацию по фальшивым документам.
Аудит земельных участков раскроет схемы и вернет незаконно отобранные земли государству - подчеркнул Лещенко.
Больше информации на телеграмм-канале https://t.me/LeshchenkoR
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воно що, у бубочки порошку затирило? Чи вони насправді вважають "Форбс" переліком злочинців? Інакше трактувати цю фразу я, навіть задіявши всю свою уяву, не можу!
Некоторые особо рьяные противники рынка земли окажутся владельцами неслабых наделов земли.
Зрозуміло..
До того було все нормальок??
🤑