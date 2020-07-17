В Украине создадут условный земельный "Форбс", где обнародуют все данные о незаконном завладении землями, - глава Госгеокадастра Лещенко

Почти 700 000 гектаров земель вывели из государственной в частную собственность с 2013 по 2020 годы. Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения воспользовались 445 500 украинцев.

Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, почти каждый сотый украинец получил землю в рамках бесплатной приватизации для ведения сельского хозяйства. Сейчас в Госгеокадастре происходит создание единой базы из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые с 2013 года получили в режиме бесплатной приватизации земельных участков до 2 га.

Также, отмечает Лещенко, начался аудит безвозмездно переданных земель в частную собственность. Динамика показывает, что начиная с 2013 года, каждый следующий год объемы бесплатной приватизации увеличивались. Рекордным стал 2017 год. Тогда приватизировали 144 000 гектаров.

Председатель Госгеокадастра отмечает, что за 7 лет из государственной собственности через схемы вывели десятки тысяч гектаров земель. Многие люди злоупотребляли правом приватизации и использовали двойную и тройную приватизацию по фальшивым документам.

Аудит земельных участков раскроет схемы и вернет незаконно отобранные земли государству - подчеркнул Лещенко.

