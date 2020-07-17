Прокуратура обратилась к Нацполиции по "коррупционной схеме" с серной кислотой при участии Минэкономики

Прокуратура Киева обратилась к Нацполицию о коррупции в госпредприятии "Восточный ГОК".

Об этом сообщается в ответе прокуратуры Киева на обращение народного депутата Сергея Магеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Сообщаю, что указанное обращение согласно ст.16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", ст. ст. 2, 23 Закона Украины "О Национальной полиции" направлено для рассмотрения по принадлежности в главное управление Национальной полиции Украины в г.Киеве", - отмечается в ответе прокуратуры.Киев.

Ранее депутат Сергей Магера обратился в прокуратуру относительно нарушений на госпредприятии "Восточный ГОК", которое продает свою продукцию – серную кислоту - исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн. Депутат отмечал, что Минэкономики на нарушения не реагирует.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стал якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет - купить серную кислоту через квоты на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важной для них сырьем, а также создание условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.

