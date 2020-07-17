В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров

Директор Харьковского завода средств индивидуальной защиты Юрий Федоров утверждает, что летом 2018 года у него украли разработки "бронежилета мечты".

Об этом он написал в Фейсбуке

"Еще летом 2018 года наша компания, и ваш покорный слуга в том числе, были в числе тех, кто создавал тот самый "Бронежилет мрії" для армии. Мы передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду, слушали критику, совершенствовались. Уже к концу 2018 года армия могла впервые получить свой собственный технический документ на бронежилет..." - написал он.

Вместо этого, по словам Федорова, закупили морально и технически устаревшие бронежилеты "Корсар".

"После полугодовой работы над бронежилетом МОУ у нас украли все наработки и выкинули из дальнейшего процесса разработки", - утверждает он.

По словам Федорова, ситуацию не изменило и отстранение начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"На сегодняшний день благодаря "Технічному опису на дослідну партію Бронежилетів модульних" ТО А01XJ.29423-002:2019 мы до сих пор за бортом разработки, а компании ТЕМП-3000 и ее прокладкам в четвертый раз (первые три ТЕМП провалил) предложили принять участие в тестовой носке, к которой уже больше года допущены только сам ТЕМП и его 3 прокладки для красоты и видимости конкуренции", - утверждает Федоров.

Напомним, летом 2019 года ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября 2019 стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

11 ноября 2019 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.