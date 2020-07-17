РУС
В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров

В 2018 году в Украине разрабатывали

Директор Харьковского завода средств индивидуальной защиты Юрий Федоров утверждает, что летом 2018 года у него украли разработки "бронежилета мечты".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще летом 2018 года наша компания, и ваш покорный слуга в том числе, были в числе тех, кто создавал тот самый "Бронежилет мрії" для армии. Мы передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду, слушали критику, совершенствовались. Уже к концу 2018 года армия могла впервые получить свой собственный технический документ на бронежилет..." - написал он.

Вместо этого, по словам Федорова, закупили морально и технически устаревшие бронежилеты "Корсар".

"После полугодовой работы над бронежилетом МОУ у нас украли все наработки и выкинули из дальнейшего процесса разработки", - утверждает он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту х#йню п#зды получаешь. ВИДЕО

По словам Федорова, ситуацию не изменило и отстранение начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"На сегодняшний день благодаря "Технічному опису на дослідну партію Бронежилетів модульних" ТО А01XJ.29423-002:2019 мы до сих пор за бортом разработки, а компании ТЕМП-3000 и ее прокладкам в четвертый раз (первые три ТЕМП провалил) предложили принять участие в тестовой носке, к которой уже больше года допущены только сам ТЕМП и его 3 прокладки для красоты и видимости конкуренции", - утверждает Федоров.

Также на Цензор.НЕТ: Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

Напомним, летом 2019 года ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

5 ноября 2019 стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

Читайте также: ВСУ усовершенствуют общевойсковой бронежилет: новая плита и система быстрого сброса. ФОТО

11 ноября 2019 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Минобороны (9552) Бронежилет (132) ВСУ (6865)
+17
17.07.2020 19:02
+12
В 2018 году в украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 6675
17.07.2020 19:03
+6
ну,со свинарчуками провалились-надо срочно что то еще найти...
чего то залпом новости про броники появились,из разных источников-но в одну точку.
заворушились змеюки,хвашизм обнаружили
17.07.2020 19:13
17.07.2020 19:02
Хоть свинарчуков посадил?)))
17.07.2020 19:26
Намного раньше - К-95 с самого начала своими шутками подрывал боеспособность ВСУ.
17.07.2020 20:15
дєрьмецон зовсім зебільнувся
18.07.2020 06:59
В 2018 году в украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 6675
17.07.2020 19:03
Что за фигня, что за фигня... Лето, пятница, вечер!
17.07.2020 19:11
почему с маленькой буквы?!!!
17.07.2020 19:13
Ты не знаешь куда и кому этот вопрос задавать, что здесь это выложил? Есть на то "совет форумчан и претензий админу" - туда пиши.
17.07.2020 19:20
Прокладку из бронежилета в клоаку кой-кому...
17.07.2020 19:10
Зараз почнуться розборки.
17.07.2020 19:13
чего то залпом новости про броники появились,из разных источников-но в одну точку.
заворушились змеюки,хвашизм обнаружили
17.07.2020 19:13
tak etot gore direktor uzhe sebe srok naboltal, otdavatj na testi v brigadu, nu hotj nadejus ne pogibali soldati iz za etih testov.
17.07.2020 20:10
Вы не умеете пользоваться транслитераторами типа translit.net ?
17.07.2020 20:21
17.07.2020 20:52
Сам туда иди, хамло!
21.07.2020 23:50
17.07.2020 19:15
Это каких?
17.07.2020 19:39
свынярчуки и их патрон
17.07.2020 19:47
Редакция, исправьте ошибку в названии статьи. "Украина" пишется с большой буквы.... Не благодарите...
17.07.2020 19:17
зачем изобретать то, что в цивилизованных странах уже давно есть... достаточно купить патент у ведущих компаний в этой области(США, Израиль, Австрия...) и не смешить мир "Бронежилетами мрії"...хотя о чем я, так ведь денежку на "разработку и внедрение" никогда не получить...
17.07.2020 19:18
Если разработать хороший свой, то он будет дешевле.
17.07.2020 20:23
Еще не прошел испытаний, но уже "бронежилет мечты"?
От скромности наши конструкторы точно не умрут...
17.07.2020 19:25
И надо попросить "ту сторону" "просто перестать стрелять", пока мы тут "бронежилет мечты" разрабатываем.
17.07.2020 20:48
17.07.2020 19:26
В 2018 році Петя зрозумів що треба швидко накрасти грошенят на неякісних бронежилетах, а то вже через рік можуть подвинути від корита. Так і зробив.
17.07.2020 19:26
А що сидить генерал Марченко? Зелікі, що думаєте у людей пам'ять коротка?
17.07.2020 19:32
В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары"
Зато в 2020 достаточно пластиковой бутылки:
В 2018 году в Украине разрабатывали "бронежилет мечты", но вместо него закупили "Корсары", - директор Харьковского завода СИЗ Федоров - Цензор.НЕТ 8318
17.07.2020 19:32
передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду - v tjurmu merzavca, v tjurmu i bez razgovorov.
17.07.2020 20:08
Со свинарчуками,.зеленский и его дебильная команда полностью обосрались!!
17.07.2020 20:09
95 бригада сама найкраща. То мабуть там і є недоліки, раз забракували.
17.07.2020 20:16
"...передавали бронежилеты на тесты в 95 бригаду, слушали критику, совершенствовались."
17.07.2020 20:26
Весь прикол в том , что можно давно было создать бронежилет который не возьмет даже 12,7 , но вот какая штука не кто до сих пор не может придумать куда деть кинетическую энергию пули . По тому та же пуля 7,62 выстеленная с близкого расстояния если его не пробьет , создаст солдату заброневую травму и он от нее умрет гораздо быстрее , чем если пуля пройдет на вылет.
17.07.2020 20:35
І"рембо" на якого одіти той бронежилет)
18.07.2020 11:02
Разница в бронежилетах может быть в бронепластинах , они или керамические или железные , и именно их пуленепробиваемость и вес имеют значение , а все остальное это треп обиженного производителя. Я понимаю , что они создали бронежилет своей мечты , но вот какая штука 95-ка это десантура и то что подходит им , может не подходить обычной пехоте или артиллерии.
17.07.2020 20:28
Корсар то рідкісно незручне недорозуміння, будь який більш менш нормальний бронежилет на його фоні то прорив тільки він буде вже подороще.
18.07.2020 11:05
Я воевал с 14-го по 18 год , с начала 11 БТРО , а потом в морской пехоте ,и воевал как раз в корсаре , по тому мое мнение оновано , на личном боевом опыте , а вы в какой бригаде служили ?
18.07.2020 12:43
44 бригада, по вашому стальні плити це дуже добре? (говоримо про комплекцію для ЗСУ) регуліровки теж не самі зручні, елементи додаткового захисту поганенько збиті між собою від цього не рідко бронежилет провисає (зазор між тілом і бронею наприклад коли лежиш в пів оберту так як не всі бійці слідкують за хорошою підгонкою броні). Хороших бронежилетів не носив були тільки плитоноски того я не все спробував і це моя субєктивна думка, дивлячись обзор наприклад американського IOTV 4-ї генерації розумію що корсар далеко відстав від нормальної броні. З чим ви рівняли Корсар?
21.07.2020 18:20
44 это арт бригада , да еще и крупного калибра , то есть вы ближайшее место к нолю , на расстоянии 7-10 км и где ж это вы лежали в пол оборота или вы может когда то впереди пехоты шли ? Ясен перец , что когда ответка прилетала сидели по тем местам где окопались , но чего то я сильно сомневаюсь , что если вам прилетала ответка , вы там оставались долго.Тех богов войны , что я знаю , копались всегда со знанием дела и им броня нужна была , больше в боевое охранение ходить.
22.07.2020 00:21
На нулі був, ПТ дивізіон, повезло без поранень. Я не кажу що плитоноски рулять ні навіть навпаки, рівняйте Корсар з хорошими бронежилетами, да він захищає але ви носили якісні бронежилети? Пишучи коменти з моєю критикую я розумію що ви маєте добре розбиратись в екіпіровці? Я кажу що його треба покращувати
28.07.2020 16:54 Ответить
НЕ знаю як але не так. Меня конкретно в корсаре не устраивала его дебильная разгрузка , ну так я просто ее не цеплял , а поверх купил НАТОвскую и переделал под магазины АК ,, так что других претензий у меня не ю\было , за то про украинскую каску могу много материться . Принципиально даже не получал на складе , воевал в итальянке , так же могу много материться про таланы , потому что по сравнению с тем же бундесом это голимые лапти , а не обувь , но какого то хрена , про обувь которая для солдата важнее брони вы хрен хоть слово говорите.
28.07.2020 22:29 Ответить
Говоримо саме про броню, описати цю вічно поламану каску словами неможливо тільки відбірний мат, Талани хороші тільки своєю міцністю в остальному то пародія на LOWA.
Ваш варіант з хорошою розгрузкою і загалом екіпіровкою самий кращий в вашому випадку так як хороший бронік дорого стоїть, але ще раз повторюю мова про корсар і хороший бронежилет (берем натівські зразки) да ходити можна і я ходив так але йому далеко до хороших. Там я ходив Корсарі але мене не покидало бажання купити щось хороше (розгрузку не брав з вище описаних вами причин, розгузки які носив були не мої), на нулі ми рідко вибирались того не сильно парився за броню, будь в піхоті купив би щось американське.
28.07.2020 23:52 Ответить
Забыл добавить , если бы ты на ноле посидел в плитоноске и получил привет от АГСа или 82 мм в плече или бочину , те части тела которые Корсар закрывает кевларовой тканью ,то очень бы интересно тогда твое мнение послушать было , а на ноле 90% трехсотых это именно осколочные ранения мелких калибров.Просто одно дело когда осколок прилетает в руку или ногу и совсем другое кино когда в почку.
22.07.2020 01:03 Ответить
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
17.07.2020 20:39 Ответить
У 2017 році Сенегал закупив в України шість установок БМ-21 "Град" тоді як вУкраїні вони не виробляються і йде війна. шоб путінненапав.
17.07.2020 21:48 Ответить
У нас на базах хранение , танков , арты , БМок всех видов , еще на 5 ВСУ стоит . И БМ-21 ,, Град ,, это реактивный пакет установленный на бензиновом Урале , это в лучшем случае , а у нас уже хрен знает когда начали эти пакеты на КРАЗы ставить , только теперь они называются .......
18.07.2020 12:47 Ответить
 
 