РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости
47 225 111

Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко

Если окажется, что гостиница

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на примере гостиницы "Днепр" пояснил, как в Украине работает защита от российского капитала.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющих российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, четко ограничивающим, кто может подписать договор с государством", - написал он.

Фонд госимущества уже направил в разные органы запросы, чтобы выяснить происхождение средств на покупку гостиницы "Днепр".

Читайте на Цензор.НЕТ: За покупателем отеля "Днепр" стоят россияне, - журналист Николов

"Если вдруг выяснится, что победитель аукциона - россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества НЕ заключит с ним договор купли продажи", - заверил Сенниченко.

В таком случае победителем аукциона признают участника, показавшего второй результат.

"Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается. В конкретном случае с гостиницей "Днепр": если окажется, что к его покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но больше 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останутся в государственной казне. Неплохое наказание за дерзость", - добавил Сенниченко.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Холодов проиграл пари и должен передать фонду "Вернись живым" 100 тысяч грн, - глава ФГИ Сенниченко

В дальнейшем Фонд госимущества предлагает увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта. Эту инициативу должен поддержать Кабмин.

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.

Если окажется, что гостиница Днепр куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко 01
Если окажется, что гостиница Днепр куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко 02
Если окажется, что гостиница Днепр куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко 03

Автор: 

приватизация (1043) россия (96970) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Приватизировали гостиницу "Днепр".
Зеленский отреагировал мгновенно, хотя о гибели наших ребят на передке молчал сутки. Но суть в другом: инсайдеры утверждают, что конечным бенефициаром киевского отеля стала группа Бабакова-Гинера - бывших членов Лужниковской ОПГ, а ныне доверенных лиц ботоксного карлика. Цель проста - отмывание грязных российских денег через игральный бизнес (в отеле планируется открыть крупнейшее в Украине казино), услужливо "протянутый" нашими депутатами за день до этой "приватизации". Кто в доле из наших ЗЕленых?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:02 Ответить
+21
Если окажется, что гостиницу "Днепр" купили россияне или за российские деньги, с ними не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко - Цензор.НЕТ 9201
показать весь комментарий
17.07.2020 19:59 Ответить
+14
ой шо це творится!
получается бедосик незаконно раду распустил в 2019 году?

Если окажется, что гостиницу "Днепр" купили россияне или за российские деньги, с ними не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко - Цензор.НЕТ 5292
показать весь комментарий
17.07.2020 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Следственный комитет РАБссии и Александр Бастрыкин в частности, вынесли вердикт по Липецкой фабрике Порошенко еще а марте 2015 года,а Бассманое сраное правосудине решило..фабрика принадлежит повару Путлера,Пригожину...Бараны пля...сами себя сдаете...
показать весь комментарий
17.07.2020 21:20 Ответить
1.Гостиницу купило ГРУ России,те, кто немного интересовался историей,спецоперациями, деталями, поведением Росии, знают почему так, кто не понимает и надо им все разжевать и доказательств , тем ничего не смогу доказать.
2.Вследствии того, что тут, в покупке, присутствует ГРУ достоверно расследовать чего -либо не удастся
показать весь комментарий
17.07.2020 22:37 Ответить
Ну какие сейчас еще деньги могут приходить в Украину, страну зелено-болотных жаб-айкосов? Только российские.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:46 Ответить
Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, А деньги пойдут на укрепление украинской армии.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:55 Ответить
завтра принесут справку что укрбанк их кредидует на 1 лярд и что ???
показать весь комментарий
18.07.2020 00:58 Ответить
А до продажи не додумались проверить? баранье, или нет хуже...предатели у власти.
показать весь комментарий
18.07.2020 02:35 Ответить
Вот тебе и росияне опять хотят на...бать нас! Надо доработать закон и запретить размешать казино в тех гостиницах где росийские уши! Иниче они через аренду зайдут в этот бизнес. Надо запретить связыватся с росиянами иначи санкции, отбор лицензии, и штрафы.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:49 Ответить
а ты не ошибся
Ведь это деньги поцЗедента
-Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"
показать весь комментарий
18.07.2020 09:49 Ответить
Если окажется, что остинница "Днепр" куплена за россиские деньги,
гостинницу переменуют в "Енисей". Или "Москва-река". А то путин нападёт.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:24 Ответить
И продадут покупателю который проиграл конкурс в 10 раз дешевле! Бинго!!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 11:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 