Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на примере гостиницы "Днепр" пояснил, как в Украине работает защита от российского капитала.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющих российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, четко ограничивающим, кто может подписать договор с государством", - написал он.

Фонд госимущества уже направил в разные органы запросы, чтобы выяснить происхождение средств на покупку гостиницы "Днепр".

"Если вдруг выяснится, что победитель аукциона - россиянин, или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества НЕ заключит с ним договор купли продажи", - заверил Сенниченко.

В таком случае победителем аукциона признают участника, показавшего второй результат.

"Независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается. В конкретном случае с гостиницей "Днепр": если окажется, что к его покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но больше 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останутся в государственной казне. Неплохое наказание за дерзость", - добавил Сенниченко.

В дальнейшем Фонд госимущества предлагает увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта. Эту инициативу должен поддержать Кабмин.

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.





