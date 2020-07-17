Институт Корецкого считает, что Антикоррупционный суд не имеет права рассматривать дело Бахматюка

НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда Киева об отмене постановления о возобновлении уголовного производства против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка

Об этом говорится в заключении Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

В частности, речь идет о научно-правовой экспертизе относительно толкования уголовного процессуального законодательства Украины, проведенной в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической экспертизе" на запрос Адвокатского объединения "Юридическая компания "КАПИТАЛ"".

Эксперту института им. Корецкого были заданы два вопроса. Первый касался того, имеет ли полномочия Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к.

"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к согласно ч.3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к, то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда".

Более того, эксперт института М. И. Серый отметил, что "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к".

