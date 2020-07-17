РУС
2024 17

Институт Корецкого считает, что Антикоррупционный суд не имеет права рассматривать дело Бахматюка

НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда Киева об отмене постановления о возобновлении уголовного производства против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка

Об этом говорится в заключении Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

В частности, речь идет о научно-правовой экспертизе относительно толкования уголовного процессуального законодательства Украины, проведенной в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической экспертизе" на запрос Адвокатского объединения "Юридическая компания "КАПИТАЛ"".

Эксперту института им. Корецкого были заданы два вопроса. Первый касался того, имеет ли полномочия Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к.

"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к согласно ч.3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к, то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда".

Более того, эксперт института М. И. Серый отметил, что "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к".

НАБУ (4549) юстиция (758) САП (2295) Бахматюк Олег (164) Антикоррупционный суд (1261)
+7
А какое право имеет институт трактовать законы? Перечитал конституцию и не нашел ответ. Может кто-то укажет статью?!
17.07.2020 20:04 Ответить
+4
Если бы увидеть, сколько заплатили этому институ....
17.07.2020 20:09 Ответить
+3
Да это вообще полный маразм. Столько лет ломали копья и под давлением западных партнеров создавали независимые антикорупционные органы, чтобы какой-то рядовой, давно купленый с потрохами, районный суд мог блокировать любое возбужденное этими органами дело, еще на стадии расследования... Это просто прямое и нахальное издевательство над здравым смыслом и юридической системой государства...
17.07.2020 20:14 Ответить
А какое право имеет институт трактовать законы? Перечитал конституцию и не нашел ответ. Может кто-то укажет статью?!
17.07.2020 20:04 Ответить
Если бы увидеть, сколько заплатили этому институ....
17.07.2020 20:09 Ответить
А заодно ще дешевому сайту який це піарить і тре коментарі
17.07.2020 21:14 Ответить
Да это вообще полный маразм. Столько лет ломали копья и под давлением западных партнеров создавали независимые антикорупционные органы, чтобы какой-то рядовой, давно купленый с потрохами, районный суд мог блокировать любое возбужденное этими органами дело, еще на стадии расследования... Это просто прямое и нахальное издевательство над здравым смыслом и юридической системой государства...
17.07.2020 20:14 Ответить
А ці люди не хочуть дати висновок про те, що експертиза ходи, яку тулять у "справу Шеремета", не є науково обґрунтованою? Нє? Стіко не занесли у конверті? Привіт від Немезиди Венедиктовій та Портнову....
17.07.2020 20:19 Ответить
Вывод эксперта верный, тут не надо быть большим правоведом, это прямая норма УПК, но кого в Украине интересуют законные основания когда есть политический заказ или банально хочется деньжат срубить, тут все средства хороши, можно и запылившееся давно закрытое дельце из-под сукна извлечь.
P.S. Бросайте в меня камни пламенные борцы с коррупцией и олигархами, но я целиком и полностью согласен с утверждением Fiat justitia ruat caelum (Да свершиться правосудие, даже если рухнут небеса). Не можете доказать вину, извинитесь и идите по домам, иначе это бесконечный хаос и война всех против всех.
17.07.2020 20:35 Ответить
КПК Стаття 32. Територіальна підсудність........
Кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, що вчинені на території України і віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснює Вищий антикорупційний суд.

То причем здесь твой районный судья "без права апеляции"
17.07.2020 21:27 Ответить
"Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к". Из этого следует, что САП и НАБУ не имеют отношения к открытию указанного производства, поэтому ВАКС не может быть апелляционной инстанцией. Я понимаю это так что НАБУ вытащило откуда-то это производство и пытается реанимировать, хотя все детали мне неизвестны.
17.07.2020 22:12 Ответить
Ты чо, косишь под дурачка? А кто является субъектами правового спора? НАБУ открыла дело, поскольку увидела коррупционную составляющую в действиях "субъектов" и не районному судье вмешиваться в дела по коррупции, которые возбуждает НАБУ. Для этого и созданы специальные антикоррупционные органы, в том числе и Антикоррупционный суд, полномочия которого по антикоррупционным делам распространяются на территорию всей Украины...Традиционная судейская система просто ох..ела от вечной безнаказности. Существующая "судейская" система уже переходит все границы и становится реально угрозой существованию государства. И если Вовчик положит почин и наконец закопает хотя бы Вовка и компанию лет на пяток за все зло, которое эти ублюдки в мантиях нанесли стране, то этим даже несколько компенсирует те дурости, которые он творит с начала своего президенства...
18.07.2020 02:04 Ответить
Один дает взятку, другой берет взятку - само собой НАБУ не является "субъектом их отношений". Но это совершенно не означает, что НАБУ не может расследовать состав преступления в их действиях... Читаешь этот судейский бред и просто удивляешься, как бесстыже перекручиваются и извращаются обычные юридические действия...
18.07.2020 02:17 Ответить
Почему вы решили что дело открывало НАБУ? Если действовать по закону, НАБУ следует объявить новое подозрение при наличии оснований, а не пытаться возобновить закрытое производство сомнительным способом. Что касается произвола судей, это вопрос реформирования системы, которым ни одна власть заниматься всерьёз не хотела, поскольку без влияния на суды они не смогут решать политические вопросы, а по-другому всё это просто не работает и господин Зеленский не является исключением. Если Вовка поменять на лояльного к определённым властным структурам условного Зайца, ничего не измениться, это замкнутый круг. Коррупция составляет незыблемую основу украинской общественной жизни, но это уже вопрос ценностей и морали, а не права.
18.07.2020 10:42 Ответить
Таки косишь под ...Изначально это дело по Бахматюку заводило НАБУ. В 2016 тогдашний генпрокурор Луценко своим постановлением передал дело следователям нацполиции. В 2019ом замгенпрокурора Касько точно таким же с правовой точки знения новым постановлением отменил постановление Луценко, т.е. дело вернулось в НАБУ.... И теперь хитровымаханое судейско-адвокатское жулье обжалует постановление Касько без возможности апелляции и тем самым не дает исполнять Специальным антикоррупционным органам свои прямые обязанности... Причем при такой извращенной трактовке законодательства продажным судом можно было формально и не удовлетворять жалобу адвоката, что повлекло бы за собой последующие апелляции во всех инстанциях и НАБУ по-любому не могло бы полноценно вести дело еще долгое время... И когда районный суд издевателськи решает, что НАБУ не является "субъектом", при том, что именно непосредственно у НАБУ забирают дело - это высшей марки заведомо неправомерное решение, которое, надеюсь, не останется без последствий для охамевших судей после такой широкой огласки.
18.07.2020 11:44 Ответить
Давайте ещё раз, НАБУ не было участником производства, Печерский райсуд отменил постановление Касько об открытии производства, решение окончательное, Апелляционная палата ВАКС не является апелляционной инстанцией для Печерского суда ни по территориальной, ни по предметной юрисдикции, она рассматривает только апелляции на решения самого ВАКС, когда дело расследует НАБУ. НАБУ грубо нарушает норму закона об обязательности судебных решений не выполняя решения Печерского суда, если Апелляционная палата ВАКС попытается отменить решение Печерского суда то это будет опять-таки незаконно, поскольку рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом, Бахматюк выиграет иск в Европейском суде с закрытыми глазами и государство будет выплачивать компенсации. Если НАБУ видит состав преступления, то есть основания для нового подозрения и тогда ВАКС рассматривает и всё по закону. Почему НАБУ этого не делает, а идёт кривым путём реанимации заведомо бесперспективного дела? Я предполагаю, что в НАБУ понимают что дело липовое, но вынуждены выполнять заказ, никто не хочет мараться и нести за это ответственность, а так вали всё на Касько и концы в воду.
18.07.2020 23:39 Ответить
Вот и расскажи нам сколько тебе заплатили за римское право. Ты же явно бабло потраченное на образование отбиваешь
17.07.2020 23:09 Ответить
Вот что "бабос чудотворящий" делает! Целый институт на шпагате!
17.07.2020 22:26 Ответить
Якщо ви такі розумні. то чому держава така корумпована? Може вам таким вельмишановним піти в еротичну подорож?
18.07.2020 00:16 Ответить
 
 