Институт Корецкого считает, что Антикоррупционный суд не имеет права рассматривать дело Бахматюка
НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда Киева об отмене постановления о возобновлении уголовного производства против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка
Об этом говорится в заключении Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".
В частности, речь идет о научно-правовой экспертизе относительно толкования уголовного процессуального законодательства Украины, проведенной в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической экспертизе" на запрос Адвокатского объединения "Юридическая компания "КАПИТАЛ"".
Эксперту института им. Корецкого были заданы два вопроса. Первый касался того, имеет ли полномочия Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к.
"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к согласно ч.3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к, то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда".
Более того, эксперт института М. И. Серый отметил, что "Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-к".
P.S. Бросайте в меня камни пламенные борцы с коррупцией и олигархами, но я целиком и полностью согласен с утверждением Fiat justitia ruat caelum (Да свершиться правосудие, даже если рухнут небеса). Не можете доказать вину, извинитесь и идите по домам, иначе это бесконечный хаос и война всех против всех.
Кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, що вчинені на території України і віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснює Вищий антикорупційний суд.
То причем здесь твой районный судья "без права апеляции"