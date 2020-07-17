На Луганщине задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании "ЛНР", - СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию так называемой "ЛНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористов и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что предатель получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области". Он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года о создании "ЛНР". Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных "органах власти" так называемой "ЛНР". Вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов.
"По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР", решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке", - говорится в сообщении.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины. Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.
"Родина слишит! Родина знает!
Что ейо син в Украине страждань!"
Кроме того доступно также видео о незаконном референдуме в поселке Новодонецкое. На нем жители соседнего Александровского района жалуются, что их местные власти не стали проводить у себя референдум "ДНР", и им пришлось ехать в Новодонецкое, где Аксенов организовал такой референдум. Высказывания Аксенова сохранились на видеозаписи.
