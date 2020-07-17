РУС
На Луганщине задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" о создании "ЛНР", - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" по созданию так называемой "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористов и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что предатель получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области". Он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года о создании "ЛНР". Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных "органах власти" так называемой "ЛНР". Вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов.

Читайте: Сепаратистов, агитировавших за "Запорожскую народную республику", разоблачила СБУ. ФОТО

"По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР", решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины. Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украина! Да я вас, сука!..", - пьяный житель Станицы Луганской разрушил знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска в Станице Луганской. ВИДЕО

Автор: 

правоохранительные органы (2972) СБУ (20343) сепаратизм (11311) силовики (2800) наемники рф (2098) Луганская область (6543)
Топ комментарии
+18
А чому не на московії? Всі ті "патріоти ЛДНР" чомусь лізуть саме в Україну, а не в таку омріяну ними московію. Може треба хоч щось у євреїв перейняти та створити свій "Моссад", який би всіх цих "патріотів" відразу пускав на добрива для наших чорноземів?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:36 Ответить
+18
Це- Андрій Андрєєв ("пішак", або "шістка" з єфремівської колоди). При тому, що сам "червонопикий", а також його "тузи", "королі", а особливо, - "дами" (на кшталт Натахи Королєвської та ін., - вільно почуваються в "ненавистному Кієвє" з самого 2014 року. Одразу хочу "примирити" обидва табори (і ЗЕ і ПОПа): так саммо файно, як зараз, вони почували себе і при "сивочолому гетьмані" ("ось що бабло животворюще робить...!")
показать весь комментарий
17.07.2020 20:51 Ответить
+15
В России за такое дали бы минимум 25 лет без права на амнистию. А Украина добрая страна, подарили Крым, потом Донбасс, берите сколько хотите, нам не жалко
показать весь комментарий
17.07.2020 21:13 Ответить
Только не пойму нафига ему загранпаспорт, если он осел в Северодонецке
показать весь комментарий
17.07.2020 20:31 Ответить
Можете надати посилання на цю інфу (щоб не бути "пустобрьохом")? Буду дуже вдячний.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:38 Ответить
Іудин край богатий людолюбцями, хто з зброєю і грошима прийде тому великий респект, а якщо всемпонятний знає, взагалі - "отдам жену дяди, а сам пойду к придорожній бл...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:33 Ответить
Грозит до 10 лет. Дадут 1,5. Условно.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:34 Ответить
В России за такое дали бы минимум 25 лет без права на амнистию. А Украина добрая страна, подарили Крым, потом Донбасс, берите сколько хотите, нам не жалко
показать весь комментарий
17.07.2020 21:13 Ответить
Украина коррумпированая и барыжная страна. Законы не работают, работает только кейс с баблом занос судьям и гпу,сбу, тогда тебя не тронут. Потому все сепары и предатели на свободе, чиновники высокого ранга, меры, депутаты и т.д. Садят только пешек, и всяких чушкарей.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:32 Ответить
А чому не на московії? Всі ті "патріоти ЛДНР" чомусь лізуть саме в Україну, а не в таку омріяну ними московію. Може треба хоч щось у євреїв перейняти та створити свій "Моссад", який би всіх цих "патріотів" відразу пускав на добрива для наших чорноземів?
показать весь комментарий
17.07.2020 20:36 Ответить
Дєрьмак казав, що скоро обмін. Так що ...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:37 Ответить
Єрмак готує до відправки в Мордор "братів по зброї".
"Родина слишит! Родина знает!
Что ейо син в Украине страждань!"
показать весь комментарий
17.07.2020 20:41 Ответить
Страдает.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:46 Ответить
неужели ефремов? а... нет... Вспомнил, ефремов - друг шайки слуг урода.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:47 Ответить
Це- Андрій Андрєєв ("пішак", або "шістка" з єфремівської колоди). При тому, що сам "червонопикий", а також його "тузи", "королі", а особливо, - "дами" (на кшталт Натахи Королєвської та ін., - вільно почуваються в "ненавистному Кієвє" з самого 2014 року. Одразу хочу "примирити" обидва табори (і ЗЕ і ПОПа): так саммо файно, як зараз, вони почували себе і при "сивочолому гетьмані" ("ось що бабло животворюще робить...!")
показать весь комментарий
17.07.2020 20:51 Ответить
им вообще ничего не грозит, потому что банк заложников у куйла позволяет вызволять любых агентов, поэтому они действуют спокойно
показать весь комментарий
17.07.2020 21:53 Ответить
а когда арестуют и посадят сепара мера Доброполья андрюлика Аксенова??! он открыто поддерживал террористическую организацию ДНР и принимал участие в организации псевдореферендума боевиков 11 мая 2014 года. ГПУ, СБУ таких не трогает??! Решалы по решали.
Кроме того доступно также видео о незаконном референдуме в поселке Новодонецкое. На нем жители соседнего Александровского района жалуются, что их местные власти не стали проводить у себя референдум "ДНР", и им пришлось ехать в Новодонецкое, где Аксенов организовал такой референдум. Высказывания Аксенова сохранились на видеозаписи.
https://censor.net/photo_news/356286/separatist_i_organizator_referenduma_aksenov_sobralsya_vozglavit_gorod_dobropole_foto_video

На Луганщині затримано одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" про створення "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 652
показать весь комментарий
17.07.2020 22:02 Ответить
А я бы дал всего лишь сутки повешения, а потом бы отпустил.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:28 Ответить
Одні впіймали-інші-відпустили і так жують зелену шмарклю вже 30-ть років.А треба, всього-навсього,прийняти за основу Закон любої нації,скажімо Австрії ,https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
показать весь комментарий
18.07.2020 03:52 Ответить
 
 