Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин

Украина может присоединиться к иску, поданному Нидерландами против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека, после того, как изучит все материалы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Буквально несколько дней назад Королевство Нидерланды подало свой иск в Европейский суд по правам человека. В ближайшие дни украинская сторона получит доступ к указанным материалам, и с этого времени мы внимательно совместно с Министерством юстиции, совместно с нашими юридическими советниками примем взвешенное решение по дальнейшим шагам украинской стороны относительно присоединения или неприсоединения к этому иску, предъявленному нидерландской стороной против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - сказал Енин.

Напоминаем, Нидерланды 10 июля года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. Иск был зарегистрирован 15 июля.