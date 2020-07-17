РУС
Новости
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин

Украина может присоединиться к иску, поданному Нидерландами против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека, после того, как изучит все материалы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Буквально несколько дней назад Королевство Нидерланды подало свой иск в Европейский суд по правам человека. В ближайшие дни украинская сторона получит доступ к указанным материалам, и с этого времени мы внимательно совместно с Министерством юстиции, совместно с нашими юридическими советниками примем взвешенное решение по дальнейшим шагам украинской стороны относительно присоединения или неприсоединения к этому иску, предъявленному нидерландской стороной против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - сказал Енин.

МИД Украины призывает Россию признать свою ответственность за сбитый MH 17

Напоминаем, Нидерланды 10 июля года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. Иск был зарегистрирован 15 июля.

+16
Украина ОБЯЗАНА к этому иску присоединится...
17.07.2020 21:16
+13
Короче ЗЄрмаки будуть вирішувати приєднуватися до Нідерландів чи й далі розказувати що в П...на мир в очах.
17.07.2020 21:10
+11
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 960
17.07.2020 21:10
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 960
17.07.2020 21:10
позорный шут ещё рассуждает ?оно бы на Украину преступления червяка-хуйла повесило?
18.07.2020 00:02
Короче ЗЄрмаки будуть вирішувати приєднуватися до Нідерландів чи й далі розказувати що в П...на мир в очах.
17.07.2020 21:10
А вы, у Вовки сПРосили? У ЗЕВовки и у ХУвовки... А у Козыря Ермака?
17.07.2020 21:12
ЗЕПЛЕСЕНЬ СВАЛИМ - а вам работать бы на Украину честно и сейчас и после...
17.07.2020 21:14
Офігєть....
Може..
Асфальт та лижи...
ИМХО..
17.07.2020 21:14
а что даже есть такой вариант "не приєднуватися" ? по моему это было бы верх цинизма
17.07.2020 21:15
Украина ОБЯЗАНА к этому иску присоединится...
17.07.2020 21:16
сейчас с шефом пукиным посоветуются.. и так - последние 6 лет..
17.07.2020 21:16
Накуй вместе с петуШарием.
17.07.2020 21:20
Посилання в студію! Інакше - спам
17.07.2020 21:22
Нафуя ты вообще с ним общаешься, оно полностью ущербное...
17.07.2020 21:43
Іноді є час та надхнення для введення в ступор таких та йому подібних... Каюся, спокуса велика, але й насолода від їхньої істерики теж чогось варта
17.07.2020 21:49
Правильно, надо взвесить все за и против, что бы та сторона не обиделась!
17.07.2020 21:16
Кто прав?Кацапские пропагандоны говорят что: "Нидерланды заявили о начале расследования действий Украины при крушении MH17"-
Независимые эксперты начали разбираться, почему Украина в 2014 году не закрывала для полетов небо над Донбассом, в результате чего там произошло крушение https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing MH17. Об этом заявили в голландском https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ министерстве иностранных дел , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Отмечается, что расследование ведет базирующийся в США Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation). В прокуратуре Нидерландов уточнили, что это происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса.https://lenta.ru/news/2020/07/17/mh17mh17
17.07.2020 21:17
преЗЕрвативы пробивают очередное дно.
17.07.2020 21:18
На Майдан выходят не за Петь... Вить или Вов...на Майдан выходят за Украину...понял скот винторогий?
17.07.2020 21:26
За твою паРашу никто на Майдан не вызодит...так что не переживай скот..
17.07.2020 21:30
ты заблудился брюквоед? ты слапатоед винторогий пасть свою закрой и сиди мовчки у своей параши. ты всосал ублюдок кацапский?
17.07.2020 21:33
та хай би і перейшло, але без території.
козлів - в козлятник.
17.07.2020 21:38
у них дно відсутнє.
17.07.2020 21:22
мммда???!!!
Без комментариев.
17.07.2020 21:21
Воно хоче сказать, що ті дані, які були в Україні ще рік тому, зараз не дозволяють приєднатися до цього позову БЕЗ вивчення матеріалів позову? Невже то різні матеріали (рік тому і зараз)? Чи то як у справі Шеремета - кручу-верчу заплутати хочу?
17.07.2020 21:26
В классике рюсскага большевизма Пофигизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс записали....
Комуняцкое быдло может возникнуть только в Германии или Британии..остальное мировое лаптеногое быдло к этому совершенно не готово..
17.07.2020 21:32
А чого зразу НІ??
Україна програла В ЕСПЧ за остані 6 років БІЛЬШЕ ЛЯРДА $$!!
От така наша судова "рехформована" система та "рехформа
Мєнтовкі"!!
Яких вам ще рехформ не вистачає, блд??©
🤑
17.07.2020 21:32
мораль гопника говорит путлу, что всех можно купить по делу МН-17, но запад понимает, что взяв деньги у кремля он не сможет их "отработать" в силу того, что дело мирового масштаба , очень громкое и успеха не имеет, кроме того, протесты со стороны родственников жертв, могут привести не только к потерям должностей еврочиновников, но и к протестам и развалу ЕС...
17.07.2020 21:33
Большевики начали уничтожать рюсскае быдло не в 1917 году,а гораздо раньше...9 января 1905 года...и правильно делали....кстати....
17.07.2020 21:35
Єдина реакція, це офігівання від чи то тупості, чи то підлості, чи то відвертої державної зради, зеленських
17.07.2020 22:11
Скорше, останній варіант.
17.07.2020 22:42
Що ще "та сторона" дозволу не дала???
17.07.2020 22:18
Ага, изучайте, изучайте: маериалов много, будет на что спихнуть неприсоединение.
17.07.2020 22:40
Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 3818
17.07.2020 23:11
Шморкли досмотрели до сих пор не знают кто сбил самолёт и убил детей? Все в глазки ***** заглядывают и ордена проституткам раздают
17.07.2020 23:12
А може Дерьмак-Зеленський планують відкрити кримінальну справу про збиття "Боїнгу"проти Порошенка! Хто знає що там у тих головах набитих опилками ?
18.07.2020 07:37
Это нам рассказывает мразь выдавшая Тумгоева на казнь Кадырову...
18.07.2020 08:21
 
 