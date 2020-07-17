Решение о присоединении к иску Нидерландов против России в ЕСПЧ будет принято после изучения материалов дела, - замглавы МИД Енин
Украина может присоединиться к иску, поданному Нидерландами против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека, после того, как изучит все материалы.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Буквально несколько дней назад Королевство Нидерланды подало свой иск в Европейский суд по правам человека. В ближайшие дни украинская сторона получит доступ к указанным материалам, и с этого времени мы внимательно совместно с Министерством юстиции, совместно с нашими юридическими советниками примем взвешенное решение по дальнейшим шагам украинской стороны относительно присоединения или неприсоединения к этому иску, предъявленному нидерландской стороной против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - сказал Енин.
Напоминаем, Нидерланды 10 июля года подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе. Иск был зарегистрирован 15 июля.
Независимые эксперты начали разбираться, почему Украина в 2014 году не закрывала для полетов небо над Донбассом, в результате чего там произошло крушение https://lenta.ru/tags/organizations/boeing/ Boeing MH17. Об этом заявили в голландском https://lenta.ru/tags/organizations/mid/ министерстве иностранных дел , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Отмечается, что расследование ведет базирующийся в США Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation). В прокуратуре Нидерландов уточнили, что это происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса.https://lenta.ru/news/2020/07/17/mh17mh17
