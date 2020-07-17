РУС
Неизвестный предмет взорвался возле входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, 1 человек госпитализирован, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

В Киеве возле входа в станцию метро "Шулявская" в урне взорвался неизвестный предмет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Неизвестный предмет взорвался возле входа на станцию метро Шулявская в Киеве, 1 человек госпитализирован, - Нацполиция (обновлено) 01

"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро "Шулявская" произошел взрыв. На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве мужчина нанес себе ножевое ранение в туннеле между станциями метрополитена, - Нацполиция

На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате взрыва пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные оскольчатые травмы ног. "Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии", - отметил Кличко.

+13
Зеленое стадо идет по пути *****...вначале взрывчики в урнах а потом взрывы домов...что бы отвлечь внимание от ежедневных провалов..
17.07.2020 21:32 Ответить
+10
За вселенную не знаю...величайший осел он только в нашей галактике и ее окрестностях величайший...
17.07.2020 21:42 Ответить
+6
Або його на стільки довго не прибирали, що там утворилася суміш повітря та метану (від гниття), яка вибухнула від кинутого недопалку... Або лазерний луч марсіян з Нібіру настільки електрезував навколишнє середовище, що утворилася плазма, яка і вибухнула... Або рептілоїди силою думки створили вакуум коло цього смітника, а коли зняли загорожу, то створилася вибухова хвиля...
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
17.07.2020 21:36 Ответить
Скоріш за все у смітника гарантія скінчилась.
17.07.2020 21:28 Ответить
Такий смітник, як торшер вічний. Яка гарантія
17.07.2020 21:31 Ответить
Або його на стільки довго не прибирали, що там утворилася суміш повітря та метану (від гниття), яка вибухнула від кинутого недопалку... Або лазерний луч марсіян з Нібіру настільки електрезував навколишнє середовище, що утворилася плазма, яка і вибухнула... Або рептілоїди силою думки створили вакуум коло цього смітника, а коли зняли загорожу, то створилася вибухова хвиля...
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
Краще дочекатись результатів експертизи, а вже потім висловлювати версії
17.07.2020 21:36 Ответить
Можливо, десь всередині смітника утворилася зона простору, наглухо закрита сміттям і абсолютно недоступна для спостереження. Тобто зона Шредінгера, де всі кванти знаходилися в суперпозиції, тобто в усіх можливих становищах. А потім щось порушило суперпозицію, і кванти рандомним чином склалися у гранату з вирваною чекою. Буває...
17.07.2020 21:58 Ответить
Или Скайнет все еще шлет своих киборгов на поиски выросшего детеныша Сары.
17.07.2020 22:03 Ответить
Або хтось кинув якесь важке сміття, ще й з силою. Внаслідок цього відбулося зіткнення елементарних частинок двох сміттєоб'єктів із достатньою енергією, щоб стався Великий Мікровибух. Тобто новий Всесвіт не почав розширюватися (можливо, його одразу поглинула чорна діра, що відкрилася поруч на пікосекунду)... але трошки кварк-глюонної плазми таки утворилося.
17.07.2020 22:15 Ответить
Может это точка соприкосновения с соседней Вселенной, а основные события произошли в 5-6-м измерениях.
17.07.2020 22:19 Ответить
Згадалося оце коротеньке оповіданнячко:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2._%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%BB.) Новые измерения (Т. Уолтер-мл.)
17.07.2020 22:23 Ответить
Хорошая вещь. Спасибо.
17.07.2020 22:52 Ответить
"Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии

Как то не до шуток((((
17.07.2020 22:46 Ответить
це не смітник, це в мусорню від рюкзаковича упав рейтинг
17.07.2020 23:20 Ответить
17.07.2020 21:32 Ответить
Потом взрыв вселенной.
Вот не понятно, соя ещё фантасты, или уже полная шизофрения
17.07.2020 21:39 Ответить
17.07.2020 21:42 Ответить
Причем, это только у 8%-ных шизофреников какой-то осел величайший.
17.07.2020 22:20 Ответить
Пиши письма мелким почерком с претензиями к мендель...пусть она тебе ответит по поводу величайшего...что до осла...то осел он ив Африке осел...и в Омане осел...
18.07.2020 07:56 Ответить
Второе. Причём очень давно и очень серьезно.
17.07.2020 21:56 Ответить
А рядом є точка у шаурми? Так?! Тоді все зрозуміло!
17.07.2020 21:33 Ответить
Цілодобова)
17.07.2020 21:42 Ответить
Хм,*неизвестный предмет"-новая трактовка-"предмет похожий"...
17.07.2020 21:35 Ответить
"Людина схожа президента - не постраждала.
17.07.2020 21:45 Ответить
На расстоянии 20 км от Новоуральска (Свердловская область) сошел с рельс и перевернулся поезд следовавший из Усть-Луга (Ленинградская обл.) состоящий из из 18 специализированных вагонов перевозящий на Уральский электрохимический комбинат отходы обогащения урана, доставленные из Германии. Контейнеры - немецкого производства, а потому мир отделался относительно легко.
17.07.2020 21:37 Ответить
Далековато от ваты,хоть и не радует.....
17.07.2020 21:42 Ответить
Киву не проверяли?
17.07.2020 21:38 Ответить
Зачем? оно по онану...
17.07.2020 21:44 Ответить
Семь лет назад это было бы ЧП, сегодня обычное дело.
17.07.2020 21:49 Ответить
Якщо була вибухівка, то це теракт.
17.07.2020 21:50 Ответить
Згадав старий анекдот:
- Алло! Поліція! У нас на вулиці лежачий поліцейський!
- Громадянка! Шановна, нічого страшного - автодор "лежачих поліцейських" на багатьох вулицях поклав ...
- Та ні! Він лежить п'яний матюкається і не дає проїхати!
Це, як "неізвестний предмет", що вибухнув.
17.07.2020 21:56 Ответить
Неизвестный предмет взорвался возле входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, 1 человек госпитализирован, - Нацполиция (обновлено) - Цензор.НЕТ 7372
17.07.2020 22:19 Ответить
Помоему камеры там есть. Внутренние точно на двери и на вертушки смотрят, уличные -не помню.
17.07.2020 22:50 Ответить
Явно шло на вход и кинуло. На выход зассало бы, задержка маленькая для РГД. Думаю она и рванула.
17.07.2020 22:51 Ответить
Пока аваковские мусора и бройлеры из НГ толпятся под Верховной Радой охраняя власть ЗЕпредателей, мразота взрывает людей пытаясь посеять в столице хаос .
17.07.2020 23:40 Ответить
Презогном решил дальше терроризировать людей как другой презогном в соседней стране.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:52 Ответить
Чейто пердак лопнул...
18.07.2020 00:54 Ответить
Як бачимо в таких випадках попередніх дзінків не буває.
18.07.2020 05:44 Ответить
Я бачив кілька разів як в Україні підлітки підпалювали смитники. Я ще тоді подумав - сьогодні вони підпалюють, а завтра їх використають для терактів.
18.07.2020 08:07 Ответить
Так где взрыв в МЕТРО? Студенту выздоровления скорейшего.
18.07.2020 08:57 Ответить
питардов две пачки и кнопки вот тебе и террорюга с мордора
18.07.2020 11:29 Ответить
ватный мир шагает опять ..харьков 2
18.07.2020 11:29 Ответить
А правильная квалификация - «теракт»
18.07.2020 19:46 Ответить
Студенту бажаю видужати якнайвидше!!!На його місті міг бути хто завгодно!!! А ось те, хто це зробив- сволота терорист. А ми тим часом в українські виші будемо без ЗНО приймати дітей терористів,які отакі теракти и влаштовують!!! Так ще й на бюджетні місця! Скільки вже можна знущатися з українців, що ми подаємо на окуповані території воду, електрику, тепло так нам за все це ще й не платять! А ще пенсії платим пенсійним туристам, які постійно катаються туди-сюди. Натомість звідти ніякіх податків не отримуємо. Скільки вже можна, чому Україна має отримувати тих пенсіонерів??? Нехай терорашка гроші дає і утримує ті території.
18.07.2020 21:57 Ответить
 
 