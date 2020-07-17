Неизвестный предмет взорвался возле входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, 1 человек госпитализирован, - Нацполиция (обновлено). ФОТО
В Киеве возле входа в станцию метро "Шулявская" в урне взорвался неизвестный предмет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается", - говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате взрыва пострадал прохожий - 22-летний студент. Он получил множественные оскольчатые травмы ног. "Госпитализирован в городскую больницу номер 17. Находится в тяжелом состоянии", - отметил Кличко.
