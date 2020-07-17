Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа

Европейский конгресс украинцев и украинских общественных организаций в странах ЕС обратился к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за "информационной кампании против Украины".

Текст обращения обнародовал председатель Союза Украинцев Португалии Павел Садоха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Председатель Европейского конгресса украинцев Богдан Райчинец сообщил, что, кроме главы Европейской комиссии, организация также направила письма нескольким еврокомиссарам.

"Это была инициатива украинских коллег из Португалии из-за негативной информационной кампании против Украины в различных изданиях и соцсетях ряда стран ЕС. Радует поддержка и активность различных украинских организаций Европы", - добавил лидер украинской диаспоры в Европе.

В обращении ЕКУ ссылается на статью в португальском издании Publico, которая вышла 21 июня 2020 с заголовком: "Украина. Крупнейшая площадка для военной подготовки мировых право- радикальных группировок".

Статью подписанты обращения считают частью информационной кампании в СМИ и социальных сетях Евросоюза.

"В этой же статье Украину сравнивают с террористической организацией ИГИЛ. Европейский конгресс украинцев считает, что данная пропагандистская кампания носит организованный характер и связана с новыми заявлениями Президента Российской Федерации Путина о возвращении "подаренных" русских земель странам, входившим в СССР", - сообщает Конгресс.

Авторы заявления предполагают, что обвинения Украины в поддержке праворадикальных движений могут свидетельствовать о подготовке Москвы к новой эскалации агрессии.

По данным ЕКУ, в разных странах Евросоюза в целом проживают 3 миллиона украинцев.

"В прошлом непростом веке Украина не смогла получить своей субъектности, и украинцы вынуждены были стать "пушечным мясом" для двух мировых войн, к причинам возникновения которых не имели никакого отношения. За освобождение Европы от тоталитарных антигуманных идеологий миллионы украинцев отдали свою жизнь во Второй мировой войне и концлагерях Советского Союза", - напоминают в объединении.

Подписанты просят Еврокомиссию "уделить особое внимание пресечению политики информационной дискриминации украинцев и ужесточить санкции против РФ".

Европейская комиссия и Урсула фон дер Ляйен пока не прокомментировали обращение.