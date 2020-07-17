РУС
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа

Европейский конгресс украинцев и украинских общественных организаций в странах ЕС обратился к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за "информационной кампании против Украины".

Текст обращения обнародовал председатель Союза Украинцев Португалии Павел Садоха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Председатель Европейского конгресса украинцев Богдан Райчинец сообщил, что, кроме главы Европейской комиссии, организация также направила письма нескольким еврокомиссарам.

"Это была инициатива украинских коллег из Португалии из-за негативной информационной кампании против Украины в различных изданиях и соцсетях ряда стран ЕС. Радует поддержка и активность различных украинских организаций Европы", - добавил лидер украинской диаспоры в Европе.

В обращении ЕКУ ссылается на статью в португальском издании Publico, которая вышла 21 июня 2020 с заголовком: "Украина. Крупнейшая площадка для военной подготовки мировых право- радикальных группировок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm

Статью подписанты обращения считают частью информационной кампании в СМИ и социальных сетях Евросоюза.

"В этой же статье Украину сравнивают с террористической организацией ИГИЛ. Европейский конгресс украинцев считает, что данная пропагандистская кампания носит организованный характер и связана с новыми заявлениями Президента Российской Федерации Путина о возвращении "подаренных" русских земель странам, входившим в СССР", - сообщает Конгресс.

Авторы заявления предполагают, что обвинения Украины в поддержке праворадикальных движений могут свидетельствовать о подготовке Москвы к новой эскалации агрессии.

По данным ЕКУ, в разных странах Евросоюза в целом проживают 3 миллиона украинцев.

Также на Цензор.НЕТ: Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе, - Еврокомиссия

"В прошлом непростом веке Украина не смогла получить своей субъектности, и украинцы вынуждены были стать "пушечным мясом" для двух мировых войн, к причинам возникновения которых не имели никакого отношения. За освобождение Европы от тоталитарных антигуманных идеологий миллионы украинцев отдали свою жизнь во Второй мировой войне и концлагерях Советского Союза", - напоминают в объединении.

Подписанты просят Еврокомиссию "уделить особое внимание пресечению политики информационной дискриминации украинцев и ужесточить санкции против РФ".

Европейская комиссия и Урсула фон дер Ляйен пока не прокомментировали обращение.

диаспора (350) информационная война (680) Португалия (200) украинцы (3903) фейк (692) Урсула фон дер Ляйен (593)
Топ комментарии
+22
А де реакція нашої офіційної влади ?
Штурханіть Зелю під зад, він має крутити ним у великій політиці як тищенко в автівці.
17.07.2020 21:40 Ответить
+19
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 9561
17.07.2020 21:38 Ответить
+18
БАЖАЮ МОСКОВІЇ РОЗВАЛИТИСЬ НА ДЕСЯТЬ РЕСПУБЛІК - КРАЇН НАЗАВЖДИ
17.07.2020 21:38 Ответить
Бубочьке пох, он в домике
17.07.2020 21:36 Ответить
БАЖАЮ МОСКОВІЇ РОЗВАЛИТИСЬ НА ДЕСЯТЬ РЕСПУБЛІК - КРАЇН НАЗАВЖДИ
17.07.2020 21:38 Ответить
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 9561
17.07.2020 21:38 Ответить
Ой ***** ліл!
Бачу ці гіфки - одразу вподобайка. Але у поєднанні з фото взагалі писюганщина (кац. "абассака")
17.07.2020 21:48 Ответить
Сциклу сциклове
17.07.2020 21:56 Ответить
Проблемы прав человека в Украине по настоящему волнуют только ЕС.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:57 Ответить
17.07.2020 23:17 Ответить
У кацапов хватает прикормленных сми в Европе.
Проблема только в том, что на их проклятые фейки власти в Украине не реагируют.
17.07.2020 21:39 Ответить
спробуй на них зреагувати під самим фейком, начнуть довбать і немчура допомагає.
показать весь комментарий
А де реакція нашої офіційної влади ?
Штурханіть Зелю під зад, він має крутити ним у великій політиці як тищенко в автівці.
17.07.2020 21:40 Ответить
Яка влада в закордоному окрузі наша українська офіційна?
17.07.2020 21:58 Ответить
17.07.2020 22:00 Ответить
Блазень только по духовной части в качестве духовного лидера...
показать весь комментарий
18.07.2020 00:26 Ответить
Зе ще не вивчив слова "агресія" "росія - країна агресор". папужка би вже справився.
18.07.2020 01:09 Ответить
В кабинет вбегает больной:
- Доктор, помогите! Страшная боль в левом яйце.
- Вы табличку на дверях видели или нет? Я не тот, кто вам нужен. Я
доктор права. Понимате - пра-ва.
- Вы, врачи, совсем сдурели со своей специализацией. Право, лево, какая
разница?
17.07.2020 21:40 Ответить
Рашистская Фашизация поддерживает и подкармливает ултраправые и ультралевые движения по всему миру, а какая-то путин-шлюхен газетёнка пришет бред про Украину.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:42 Ответить
В Петербурге прошел «Международный консервативный форум», собравший (как уже http://www.novayagazeta.ru/politics/67749.html рассказывала «Новая») помимо русских националистов и имперцев, представителей европейских партий, имеющих стойкую репутацию ультраправых, националистических и неонацистских. Объединяющих «арийцев по крови», восхищающихся Гитлером и «мужественными солдатами вермахта и «Ваффен-СС», использующих стилизованную свастику в качестве эмблемы и уверенно делящих людей по цвету кожи и национальности.
Сами участники форума, впрочем, коричневыми себя не признают. Нацисты, с их точки зрения, сидят в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Владимир Путин все делает правильно, в том числе - «присоединив» Крым. Европейские страны являются «марионетками США». Расширение НАТО угрожает России. И прочее, удивительно совпадающее с тем, что нам ежедневно рассказывают по Первому каналу, НТВ и «России-24»…

Этот материал вышел в № 30-31 от 27 марта 2015

https://novayagazeta.ru/articles/2015/03/26/63523-kto-organizoval-kongress-natsionalistov-v-peterburge
18.07.2020 00:32 Ответить
Приводили тут уже цитату, приписываемую Черчиллю: "Фашизм не исчез... Он обязательно возродится...Но будет именовать себя "антифашизмом"...". (Единственное сомнение - Черчилль был педантом, поэтому очень чётко разделял понятия. И "фашизм" с "нацизмом" - тоже... "Фашизму" итальянцев он, в какой-то степени, даже симпатизировал, потому что считал итальянских фашистов лишь "ситуативными" союзниками нацистской Германии... Ведь, по сути, антисемитизм Великобритании той поры, ничем не отличался от итальянского... ).
18.07.2020 06:44 Ответить
"путин-шлюхен газетёнка" - замечательно верный термин придумал ув. Сергей Трофимов.

Респект.
18.07.2020 01:20 Ответить
Офіційні особи України підтримали це звернення? Ну хоч хтось? д'Єрмак, який завідує міжнародними відносинами, МЗС, що повинно відслідковувати подібні речі, найвеличніший, для якого, відповідно до Конституції, те є обов'язком, голова парламенту, що є головним в парламентсько-президентський країні... Ну може хоча б Прем'єр? Ну хоч хтось....
17.07.2020 21:45 Ответить
Щось методички заПІЗнилися, песики?? Нє??
😁
17.07.2020 21:51 Ответить
Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 4548
показать весь комментарий
17.07.2020 21:57 Ответить
Даавно знаємо..
Нарешті Ви призналися...
А що психітри кажуть??
Бажаю швидкого покращення!
🤑
17.07.2020 22:14 Ответить
Не затягуй.
17.07.2020 22:30 Ответить
Самі влізли, Самі і вилазьте..))
17.07.2020 22:33 Ответить
Коли вчився у Саратовському юридичному, був у мене однокурсник - опер з міліції. Так він розповідав, що колись вони затримували фальшивомонетчика. Прийшов у магазин і пробував всучить продавцю СЕМИРУБЛЬОВУ купюру... При обшуку знайшли купу грошей, як радянських, так і "фантастичних", різноманітного номіналу. Відразу втрутилось КГБ, і нібито його відправили у "психушку"... "Тринадцятибаксова купюра", мабуть, з тієї ж, когорти...
показать весь комментарий
18.07.2020 06:57 Ответить
Тем,кто ищет где бы оскорбить свои чувства не следует читать газеты ЕС.
17.07.2020 21:54 Ответить
Та да. Кацапов колбасит не па деццки.
Кругом одни русофобьі, да?
17.07.2020 22:00 Ответить
Замечательный совет, ув. пани Ирина. Почти как совет проф.Преображенского насчёт того, чтобы никогда не читать перед обедом советских газет.

80 % газет в ЕС издают левацко-социалистические нравственные дегенераты типа Кон-Бендита, Бернара Леви и прочих...
18.07.2020 01:36 Ответить
подтверждаю..
в мировых сетях оголтелая анти-украинская компания...
я лично устал уже там воевать (поэтому и на Цензор нет времени)..
вот свежий пример опуса известного журналиста с тысячами подписчиков - 191 тысяча...
он поддерживает вандализм против памятника украинцам воевавших с Советами..и его подписчики поддерживают..

https://twitter.com/stillgray

https://twitter.com/stillgray Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 4310 Ian Miles Cheong

https://twitter.com/stillgray @stillgray

·https://twitter.com/stillgray/status/1284190705804431360 40 мин

"The vandalism of a Nazi monument in Ontario is being investigated as a hate crime." Yes, it's literally a Nazi monument. Why does one exist? I have no idea. Canada is weird, man.

«Вандализм нацистского памятника в Онтарио расследуется как преступление на почве ненависти». Да, это буквально нацистский памятник. Почему он существует? Я понятия не имею. Канада странная, чувак.

Конгресс украинцев обратился в Еврокомиссию из-за статьи о "праворадикалах" в европейских медиа - Цензор.НЕТ 3153
17.07.2020 22:04 Ответить
Начали мочить праворадикаловых.
17.07.2020 22:09 Ответить
ну не негров же мочить..
неграм нужно ноги целовать..
17.07.2020 22:12 Ответить
Звичайно це московити постаралися. А що казав пан Гетьманцев? Він нас назвав фашистами, то воно все гарно складається в одне, недобре для України. Тут всередині повно ворогів. А Волошин? А інші, як Мендель, яка десь у фейках вичитала, що наші обстрілювали школи. А пан Ермак навіть відео показував, як злі "укри" вбивали його брата, щоб він не торгував посадами....
17.07.2020 22:17 Ответить
В світі зараз ліворадикали чудять.А вони підігрують московитам.
17.07.2020 22:26 Ответить
=Чудять= - це слабо сказано.
17.07.2020 23:29 Ответить
Мама вызывай ментов (с) мамкины нацисты
17.07.2020 23:49 Ответить
Слабовато пукнули....
18.07.2020 00:49 Ответить
Кто платит тот и заказывает нацистов. Оптом дешевле.
18.07.2020 02:01 Ответить
Досить цих продажних "нацюків" ототожнювати з українцями!
Це звичайні злочинці які коять свої злочини під патріотичними гаслами.
18.07.2020 07:39 Ответить
Московіти брешуть на увесь світ, а в Україні і на фронті "московське радіо". Діаспора патріотичніша за нашу владу. Хто в світі знає, що тут війна???, якщо ізбранці народу не знають, що воно таке!!!.
18.07.2020 12:12 Ответить
 
 