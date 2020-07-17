РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости
12 229 62

"Портновский" Уголовный кодекс пролоббирован преступным миром, он защищает преступника, а не жертву, - криминалист Маляр

Принятый в 2012 году и действующий сейчас Уголовный кодекс был принят в интересах преступного мира и находится на стороне преступников, а не жертв.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила юрист-криминолог Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2012 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс, которым до сих пор мы пользуемся. И у меня есть глубокие подозрения, что он был пролоббирован преступным миром. Потому что наше законодательство - на стороне преступника, к сожалению. У нас жертва не защищена", - сказала она.

Маляр отметила, что этот Уголовно-процессуальный кодекс лишил полицию части полномочий и дал преступникам возможность затягивать рассмотрение дел в судах на несколько лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Процессуальные кодексы нужно менять, они заточены на то, чтобы процессы тянулись бесконечно, - Венедиктова

"По этому Кодексу есть шансы абсолютно законно затягивать в год, и на два, и на три судебный процесс. Сегодня можно затягивать бесконечно процесс и не нарушать при этом закон", - пояснила Маляр.

"Тот, кто сегодня сбил насмерть 4 человека, имеет право на бесплатного защитника. А потерпевшие не имеют права. Вот вам и "равенство" в пользу преступников", - добавила она.

Мнение Маляр поддержал Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000).

Также на Цензор.НЕТ: Портнов угрожает избиением журналистам "Радио свобода"

"Оказывали влияние на парламент, и деньги собирались в "общаке", и представители преступного мира приходили и диктовали свои условия, и парламент принимал", - говорит он об Уголовном кодексе.

"Они сначала создали этот кодекс, лишили полицию возможности работать по нему, а теперь еще злоупотребляют и требуют, чтобы сменили власть, потому что "вы ж не умеете работать", - добавил он.

Автор: 

Портнов Андрей (667) уголовный кодекс (220) Шустер Савик (681) Маляр Анна (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Анна давно кричить про цю істину!
Яка вона же розумниця...
показать весь комментарий
17.07.2020 22:17 Ответить
+29
Цілковитий негатив... і знову пов'язаний з прізвищем Портнова...
Співпадіння? Не думаю (с)
показать весь комментарий
17.07.2020 22:15 Ответить
+27
так а при овоще всё было продумано так, чтоб Украина разворовалась и криминализировалась, это должно было ускорить её развал... а после захвата Украины кремлёвскими вертухаями -колымские лагеря снова должны были бы "обновиться" украинцами, которым впаяли бы лет по 25... вплоть до расстрела...
показать весь комментарий
17.07.2020 22:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цілковитий негатив... і знову пов'язаний з прізвищем Портнова...
Співпадіння? Не думаю (с)
показать весь комментарий
17.07.2020 22:15 Ответить
портнов обязательно должен встретиться с олесем бузиной.😈
показать весь комментарий
17.07.2020 23:34 Ответить
І ще з О.Калашніковим. Зможуть, сидячи в котлі з окропом записати повноцінну "пульку".
показать весь комментарий
18.07.2020 08:07 Ответить
Повноцінна пулька там тільки в бузини. А жаль.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:12 Ответить
Анна давно кричить про цю істину!
Яка вона же розумниця...
показать весь комментарий
17.07.2020 22:17 Ответить
«Мнение Маляр поддержал Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000).Источник: https://censor.net/n3208833»

(це ті, хто стримували урок в 90-ті )
показать весь комментарий
17.07.2020 22:23 Ответить
Анна свого часу була юридичним експертом на Еспресо... а я постійний глядач цього каналу.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:32 Ответить
еще до принятия УПК 2012 года и одновременно с ним закона нового об адвокатской деятельности я прочитал эти проекты и у меня встали дыбом волосы.... там вначале года 3 был в УПК этакой себе тренд о чем даже Сталин не мог мечтать вместе с Вышинским и даже Мюллер шеф геступо негласное следственное действо обыск без постановы и санкции суда..сам себе опер решил или следак првоести вот такие сказки малятки....
показать весь комментарий
17.07.2020 23:09 Ответить
ну, так зараз перебрались на інший кінець проблеми. Головне: багатим - навіть солі на хер не здатні насипати (приклад - та той же Порошенко зі своїми адвокатами; навіть, якби і були би за ним гріхи); але, Анна правильно зазначає: відкриття кримінальної справи простому громадянину-постраждалому мало чим допомагає.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:19 Ответить
все для удобства "клиентов". нужно понимать, что главные преступники - это МВД, прокуратура, суды, депутаты и пр. "правопохоронители" и "законодатели".
показать весь комментарий
17.07.2020 22:17 Ответить
А до цього НІ??
🤔
показать весь комментарий
17.07.2020 22:17 Ответить
Каков автор -- таков и кодекс.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:20 Ответить
согласен.. так и есть!.. нужно менять УПК.. срочно менять!
показать весь комментарий
17.07.2020 22:21 Ответить
"В 2012 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс, которым до сих пор мы пользуемся. И у меня есть глубокие подозрения, что он был пролоббирован преступным миром. Потому что наше законодательство - на стороне преступника, к сожалению. У нас жертва не защищена", - сказала она.Источник: https://censor.net/n3208833»

Оце вже ближче до правди.
І до ментальності бувшого президента, двічи судимого урки - Януковича.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:21 Ответить
Мы до сих пор доказываем себе что то про то время. Да самый настоящий общак уже работал в стране в 12 году! Смотрящие по хатам, бойцы, мужики, опущенные! Пахан. Сходняки. И знали мы тогда. Бабло текло вверх, за кордон, кстати в РФ, там бабло то и работает сегодня и вчера. И живут хлопцы наши на Рублёвке и по центру Москвы мотаются сегодня молодые ворюги типа Курченка с сынком пахана. И тишина в наших сми. И макуха прелая у нас дешево. Нам её и скармливают ежедневно с та каналов---с упоением и театральной жестикуляцией. Включи---убедись!
показать весь комментарий
17.07.2020 23:05 Ответить
так а при овоще всё было продумано так, чтоб Украина разворовалась и криминализировалась, это должно было ускорить её развал... а после захвата Украины кремлёвскими вертухаями -колымские лагеря снова должны были бы "обновиться" украинцами, которым впаяли бы лет по 25... вплоть до расстрела...
показать весь комментарий
17.07.2020 22:24 Ответить
Как сказал бы дед Панас: "отака х..я, малята"...

🤑
показать весь комментарий
17.07.2020 22:28 Ответить
Люто плюсую, сейчас законопослушный гражданин это лох печальный, без прав, но с кучей обязанностей.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:32 Ответить
а, ведь не прошлая, не нынешняя власть этот УПК не отменяет...???
показать весь комментарий
17.07.2020 22:38 Ответить
Значит устраивает власть этот УПК, на руку он им.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:23 Ответить
Чем ещё должна была прошлая власть заниматься и сделать, кроме таких мелочей, как отражение агрессии паРаши, восстановления разрушенной агрессией экономики, принятия законов для получения безвиза при Раде, в которой не было монобольшинства?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:13 Ответить
Теперь понятно почему Портнов не может посадить Порошенко: кодекс под преступника заточен.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:41 Ответить
Це в залежності від того, хто сидить на лаві підсудних.
Якщо там сидить так звана "жертва поліцейського свавілля", розпіарений в деяких ЗМІ, "патріот", "активіст", або "волонтер" - то зловживання адвокатами нормами портновського КПК з метою банального затягування або заплутування справи - вважається за благородний спосіб захисту, а будь-яке відхилення від цих портновських норм - грубим порушенням всього існуючого в світі законодавства і прав людини.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:43 Ответить
Геній, саме у портновському кодексі з'явилася норма, яка дозволяє відпускати навіть убивць і терористів під домашній арешт! До 2012 такої норми не було!
показать весь комментарий
18.07.2020 00:08 Ответить
Саме тому захист підозрюваних у вбивстві Шеремета з грудня місяця бігає з нормами цього кодексу по судам і вже раз десятий просить пом'якшити міру запобіжного заходу для потенційних вбивць, які б до портновського КПК могли сидіти в СІЗО років 10.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:48 Ответить
До портновського КПК їх би випустили за недостачею доказів!
показать весь комментарий
18.07.2020 11:46 Ответить
Но ведь это правда! Как и правда то, что за многими судьями, прокурорами стоит криминал. Когда-то СБУ отслеживало эти связи и профилактировало, но сегодня само СБУ находится в услужении криминала, а, часто, и само создает ОПГ, используя технические, информационные и силовые возможности структуры.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:08 Ответить
И кто это навязывал этот кодекс в 2012 году? Все будет бамбас мы тогда слышали. Бомжей донецких отправляли по всем областям. И теперь скоморох их везде ставит на должности. Не успеет щенок сбежать в ростов, березки его заждались.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:17 Ответить
Тоже самое и с бизнесом, взяточники-проверяльщики из податковой и держпраци всегда правы,потому что так нужно.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:25 Ответить
КПК насправді якісний і добрий. Кращий за попередній.
Справжня проблема не в кодексі а в тому що після реформи поліції та переатестації прокуратур в органах не залишилося компетентних людей, здатних якісно відпрацювати змагальний процес. Сидять ідіот на ідіоті які штампують схеми. А потім дивуються що ці схеми в суді розвалюються.
А так щоб кодекс почитати і зробити за кодексом - то вони ніколи не роблять.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:27 Ответить
Ідіоти - якраз ті, хто простеньку переатестацію пройти не зміг! Наприклад, вирішити задачки про кружки і квадратики, які зазвичай дають дітям на іспитах перед вступом в 1 клас у ліцей чи гімназію!
показать весь комментарий
18.07.2020 00:11 Ответить
Ти навіть не бачив завдань про які розмовляєш. І ніц не розумієш проблематики відсіву при переатестації та подальшого добору. А намагаєшся коментувати.
Спробую пояснити.
В прокуратурі є певна кількість дебілів зі зв'язками, певна кількість посередніх які виконують поденщину, і незначний відсоток професіоналів без зв'язків на яких навішують надмірну кількість роботи.
З них чверть повні аморали, половина робить лише те що їм вигідно (при цьому вигідно приймати участь у схемах), і чверть відповідає етичним вимогам до посади. І при цьому, це повністю відповідає загальному етичному розвитку суспільства.
Питання тестування формальні. Наприклад, в Конституції є 3 фрази які містять тотожні за змістом словосполучення що відрізняються порядком слів. В питаннях ставляться ці словосполучення з вимогою продовжити речення. В варіантах відповіді фрази з різних місць. Отже, щоб пройти тестування не треба знати і розуміти право, а треба тупо заучувати нікому не потрібні шматки формального тесту, які забудуться через місяць після тестування.
Той хто перед тестуванням піде у відпустку вивчить їх. А той кого навантажать додатково роботою людини у відпустці не буде мати навіть вечірнього часу на підготовку.
І як ти думаєш, кого відправляють на підготовку, свого кума чи "робочого коня"?
В результаті, меньш компетентні проходять тестування а більш компетентні провалюють.
При цьому, набрана з народу когорта на заміну показує себе на ті самі 3/4 аморальними.
Як наслідок, загальний рівень професіоналізму органу знижується.
показать весь комментарий
20.07.2020 09:24 Ответить
От Венедіктова ж провалила іспит по праву в конкурсі у Верховний суд і показала цим свій справжній рівень (а ще ж викладачка права у вузі була!). Тепер відновлює таких самих, як і вона...
показать весь комментарий
18.07.2020 00:16 Ответить
У Луценка також рівень низький був. І що з того? Генеральний Прокурор - це організаційна посада. На ній може нормально працювати будь-який господарник який не має юридичної освіти. А відновлення йдуть через суди а не через рішення Венедіктової.
показать весь комментарий
20.07.2020 09:46 Ответить
Ну ми бачимо,я к працює Венедіктова - направляє в суди справи, які Рябошапка не хотів відправляти через непрофесіоналізм слідчих і прямо назвав це трешем. І судячи з опублікованих уривків цих справ, складається враження, що їх розумово відсталі писали!
показать весь комментарий
20.07.2020 10:00 Ответить
Насправді жодна з проведених за 30 років реформ не була спрямована на створення професійних систем суду та слідства. Єдиною метою проведених реформ була просто заміна персоналій. Реформи на створення професійних систем суду та слідства відбуваються по іншому. Без зміни персонального складу працівників. Вони спрямовані лише на три напрямки: 1) збільшення зарплати та соціальних гарантій; 2) створення міцного резерву за яким мож призначити заміну будь-якого працівника за пару днів; 3) організацію діяльності професійних та незалежних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.
А простими словами: на створення системи постійної внутрішньої конкуренції без перекваліфікацій. З високими зарплатами та притягненням до відповідальності за кожну грубу помилку.
Зараз, наприклад, велика кількість справ розвалюється просто тому що прокурори не приносять і не відкривають у суді речові докази. Іноді просто настільки некомпетентні що забувають, іноді докази зникають. І якби у кожній такій справі суд був зобов'язаний повідомити КДК прокурора про факт неналежного обвинувачення, а КДК - прийняти рішення про звільнення "забудька", велика кількість йолопів була б звільнена у зв'язку з разовим грубим порушенням (без можливості відновлення).
Лише отакий постійний конкурентний відбір може призвести до укомплектування слідства та прокуратури розумними людьми.
І звісно ж, для того щоб в резерві були компетентні люди а не йолопи, зарплата прокурора має бути на рівні судді. Від десяти мінімальних заробітних плат. З гарантією пенсії у 80% заробітної плати при виході на пенсію в 70 років або по стану здоров'я.
показать весь комментарий
20.07.2020 09:58 Ответить
Це зараз усілякі недоексперти квохчуть і скаржаться на КПК бо він їм як друзка в оці.
Вони б хотіли Рифмастера, Стерненка та усіх інших патріотів засадити без усіляких підстав і надовго, але не можуть.
А якщо змінять КПК, то створять поліцейську державу і будуть садити людей за прикладом Росії та Білорусі.
Тому й намагаються змінити думку населення щодо КПК.
А дурне населення і раде.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:32 Ответить
Саме у портновському кодексі з'явилася норма, яка дозволяє відпускати навіть убивць і терористів під домашній арешт!
Що завжало написати одне речення: не можна відправляти під домашній арешт підозрюваних в тяжких і особливо тяжких злочинах?
показать весь комментарий
18.07.2020 00:09 Ответить
Відповідно ст. 62 до Конституції України Особа вважається невинуватою доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Тому не убивць і терористів, а невинуватих осіб яким оголошена підозра у вчиненні вбивства.
Такою особою, наприклад є Стерненко, якому не зважаючи на те що він захищався від третього нападу оголошена невмотивована підозра у вчинені вбивства.
Такими особами є Рифмайстер, Дугар, Кузьменко і велика кількість інших патріотів яким оголошуються невмотивовані підозри у тяжких і особливо тяжких злочинах лише для того щоб закрити їх до СІЗО і тримати там роками.
Норми чинного КПК підходять до цього питання неформально. По кожній справі окремо суддя має провести відкрите засідання, розглянути доводи і приймати вмотивоване рішення кожні 2 місяці. При цьому, на практиці навіть за цих норм судді займають обвинувальний уклін і зайве арештовують людей. Однак, є можливість піднімати розголос, надавати доводи, подавати скарги до ЄСПЛ в скороченому провадженні.
А якби була норма про яку пишеш ти, то по перше по кожній такій справі ми б отримували рішення ЄСПЛ про порушення Конвенції з вимогою сплатити кошти, а по друге за 5 років в країні була б тоталітарна поліцейська держава.
Відкрив би ти справу, почав отримувати прибутки, а тут приходить поліція, оголошує тобі підозру у вбивстві, і закриває в СІЗО тому що "не можна відправляти під домашній арешт". А потім до тебе в СІЗО приходить конкурент і пропонує викупити твій бізнес за копійки. Продав - підозру зняли. Не продав - посиди пару років доки бізнес не розвалиться. Ось так це працює.
Не згоден з цим порядком, волонтерствуєш та займаєшся правозахистом - оголосили підозру у згвалтуванні малолітньої і закрили в СІЗО. До петушиної камери. На пару років. І потім коли маньку Свиридовну випустять вона буде як шовкова.
показать весь комментарий
20.07.2020 09:41 Ответить
Ой, а як же ми з цим жили до 2012 року? Наведені вами випадки були поодинокими!
І все-таки, якщо докази недостатні, то суду було дуже важко когось в СІЗО надовго закрити!

Зате таких, як Цемах, під домашній арешт тоді точно не випускали...
показать весь комментарий
20.07.2020 10:03 Ответить
Не поодинокі а масові. Просто тому що так дуже легко "розслідувати" справу. Наприклад, в південних областях є серійник який по селах ловить та гвалтує неповнолітніх. Серійника наші менти шукати не вміють і не бажають бо це складно. Набагато простіше узяти найближчого селюка, оголосити йому підозру, закрити його до СІЗО, протягнути справу на слідстві та суді 4-5 років, а потім сказати йому: вибирай, або ти визнаєш вину, ми просимо мінімальний строк, суддя погоджується і тобі зараховується відбуте у СІЗО у якості покарання і ти виходиш завтра, або просидиш у СІЗО ще 5 років. І більшість погоджується.
І це при можливості у суду прийняти інше рішення коїться.
А щодо Цемаха... Ну сидів він би пару років, і що з того? Який взагалі сенс у тому що невинна людина сидить у СІЗО до отримання вироку, якщо вона нікуди не зникає? Отримав би рішення ЄСПЛ, отримав би компенсацію, і став би мучеником в очах усієї Європи. Не залежно від того що вчинив.
А потім на наступних виборах, наприклад, переміг би Бойко. Відразу би на вищі посади були б прямо призначені КДБ-шники, потім патріоти сіли б у СІЗО з надуманих підстав, а вийшли б лише тоді коли російські війська були б під Вінницею. І йому було б байдуже, тому що його протектора права людини не цікавлять.
Тобі подобається такий варіант розвитку подій? Якщо ні, то вчися розуміти права людини як фундаментальні принципи які об'єднують нас з європейськими та американськими союзниками.
показать весь комментарий
20.07.2020 10:14 Ответить
От цікаво, що б ти заспівав після 4 років у петушиній камері СІЗО через підозру та звинувачення у згвалтуванні та вбивстві малолітньої дівчинки яку ти ніколи не бачив? Просто тому що ти випадково проходив в цей час поряд і дзвонив по телефону. Просто тому що звинувачують тебе а КПК не передбачає можливості домашнього арешту.
показать весь комментарий
20.07.2020 10:18 Ответить
Розумієш... Щоб отримати компетентне слідство та прокуратуру, треба унеможливлювати "схеми". Можливість без участі суду вирішувати питання про те буде арештованою людина чи ні лише шляхом оголошення підозри - це ідеальний спосіб для "розкриття" висяків шляхом притягнення невинуватих і одночасно заробляння на нього.
Вбили когось? Не розшукуємо, а чекаємо! Потім або хтось прийде замовити сусіда (і заплатить щоб сусід сів), або виявиться багата людина без "криші" (і заплатить щоб вийти). А решта налякається і піде під "кришу" (буде носити регулярно щоб закривали не її).
Наявність судді та необхідність прийняття рішення не виключає цієї схеми (з одними суддями прокурори діляться заробітком за отримання необхідного рішення, а на інших знаходять компромат і залякують компроматом), однак схема ускладнюється, і все ж частина справ потрапляє на тих суддів які грошей не беруть і працюють чесно.
показать весь комментарий
20.07.2020 10:26 Ответить
А какую официальную посаду портянка занимает у забила? По сути он ведь никто и звать его никак...
показать весь комментарий
17.07.2020 23:32 Ответить
Офіційну посаду сірого кардинала.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:42 Ответить
тоесть если ес ним что-то случится, то полиция будет неспеша и лениво расследовать это преступление как убийство пересичного громадянына из простого нариду?
показать весь комментарий
18.07.2020 09:10 Ответить
Можно было всё сказать и одной фразой - украинское правосудие напрямую зависит от количества бабла и наличия полезных связей.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:35 Ответить
нда, можна подумати що поліція спішить використовувати даже ті повноваження, що дає їй цей кодекс.....дуже спішить, аж перекидається....тут потерпілі штовхають слідчого ногами, а воно мов сонне теля тільки і знає справи закривати, а потім потерпілі вимушені в судах їх відновлювати і то, якщо суддя не скурвиться...
показать весь комментарий
18.07.2020 00:06 Ответить
Похоже ещё одна зелёная дура. У нас в стране главной проблемой есть не преступность, а "правоохранительные " органы. Это они центр преступности и коррупции. КПК 2012 года - был способом изменить ситуацию и повлиять на преступное сообщество "правоохранителей". Но целью этой портновской "революции" было не уничтожение "воров в законе" в МВД и Прокуратуре, а возглавленние этой мафии. Мафия в органах осталась, только чуть помолодела.
Авакян ничем не отличается, с мировозренческой точки от янычар Овоща в МВД. Разве что менее зависим от рашистов
показать весь комментарий
18.07.2020 05:24 Ответить
А який Кодекс (набір того що наприймали) повинен бути в глибинній країні стаціонарного бандита? Вся влада інфікована зверху і до низу ставлениками мафії. Всі конкурси на заміщення посад формалізм для дурників. Всі начальники райвідділ поліції, наприклад не вибираються громадянами. Тобто, маємо відбірне, державне, інфіковане управлінське лайно і хочемо щоб воно продукувало цілющий мед. СРСР розвалився саме з тієї причини, що у керма влади залишились, або дурні, або казнокради і вертикаль жила сама по собі, а народ виживав сам по собі. Тому жодна людина не вийшла захищати ту країну. Таж саме буде і тут якщо не змінять систему відбору кадрів у владу і силові структури. Головнокомандувач-дерезтир це оксіморон, як і все що продукує мафіозна влада. .
показать весь комментарий
18.07.2020 05:59 Ответить
Юристи майдану пропонували овощну справу рухати за ознаками ОЗГ. Прокуратура саботувала, бо керівний склад до нач відділів включно промоскалі і рьігіщо обсьіеальісь від умілєнія на концертах кобзона с повалійкой і табачніком. Вертикаль повинна бути змінена до нач відділів включно в усіх силових структур. Баканов перший кандідіт з зєльонтіх морд.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:34 Ответить
юрист путает уголовный и уголовно-процессуальный кодекс? училась там же и так же как вавий ссыкливый?
показать весь комментарий
18.07.2020 08:59 Ответить
И еще

Права потерпевшего предусмотрены статьей 56 УПК Украины, в частности потерпевший имеет право иметь представителя (адвоката), предоставлять доказательства стороне обвинения, заявлять ходатайства, давать объяснения, оспаривать действия или бездействия следователя, участвовать в следственных действиях, получать копии ..

https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovno_protsesualnij_kodeks_ukraini/statja-56.htm
показать весь комментарий
18.07.2020 09:06 Ответить
а если бы она знала, что власть в стране, перед назначением согласовывается с преступным миром, то и не было бы никаких подозрений, а была уверенность.
показать весь комментарий
18.07.2020 11:14 Ответить
Зато ментов в полтора раза больше армии- ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР!!! во время войны!
показать весь комментарий
18.07.2020 11:51 Ответить
"Портновський" Кримінальний кодекс пролобійовано злочинним світом, він захищає злочинця, а не жертву, - криміналістка Маляр - Цензор.НЕТ 5895
показать весь комментарий
18.07.2020 13:33 Ответить
 
 