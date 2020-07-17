"Портновский" Уголовный кодекс пролоббирован преступным миром, он защищает преступника, а не жертву, - криминалист Маляр

Принятый в 2012 году и действующий сейчас Уголовный кодекс был принят в интересах преступного мира и находится на стороне преступников, а не жертв.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила юрист-криминолог Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2012 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс, которым до сих пор мы пользуемся. И у меня есть глубокие подозрения, что он был пролоббирован преступным миром. Потому что наше законодательство - на стороне преступника, к сожалению. У нас жертва не защищена", - сказала она.

Маляр отметила, что этот Уголовно-процессуальный кодекс лишил полицию части полномочий и дал преступникам возможность затягивать рассмотрение дел в судах на несколько лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Процессуальные кодексы нужно менять, они заточены на то, чтобы процессы тянулись бесконечно, - Венедиктова

"По этому Кодексу есть шансы абсолютно законно затягивать в год, и на два, и на три судебный процесс. Сегодня можно затягивать бесконечно процесс и не нарушать при этом закон", - пояснила Маляр.

"Тот, кто сегодня сбил насмерть 4 человека, имеет право на бесплатного защитника. А потерпевшие не имеют права. Вот вам и "равенство" в пользу преступников", - добавила она.

Мнение Маляр поддержал Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000).

Также на Цензор.НЕТ: Портнов угрожает избиением журналистам "Радио свобода"

"Оказывали влияние на парламент, и деньги собирались в "общаке", и представители преступного мира приходили и диктовали свои условия, и парламент принимал", - говорит он об Уголовном кодексе.

"Они сначала создали этот кодекс, лишили полицию возможности работать по нему, а теперь еще злоупотребляют и требуют, чтобы сменили власть, потому что "вы ж не умеете работать", - добавил он.