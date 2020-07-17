"Портновский" Уголовный кодекс пролоббирован преступным миром, он защищает преступника, а не жертву, - криминалист Маляр
Принятый в 2012 году и действующий сейчас Уголовный кодекс был принят в интересах преступного мира и находится на стороне преступников, а не жертв.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила юрист-криминолог Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"В 2012 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс, которым до сих пор мы пользуемся. И у меня есть глубокие подозрения, что он был пролоббирован преступным миром. Потому что наше законодательство - на стороне преступника, к сожалению. У нас жертва не защищена", - сказала она.
Маляр отметила, что этот Уголовно-процессуальный кодекс лишил полицию части полномочий и дал преступникам возможность затягивать рассмотрение дел в судах на несколько лет.
"По этому Кодексу есть шансы абсолютно законно затягивать в год, и на два, и на три судебный процесс. Сегодня можно затягивать бесконечно процесс и не нарушать при этом закон", - пояснила Маляр.
"Тот, кто сегодня сбил насмерть 4 человека, имеет право на бесплатного защитника. А потерпевшие не имеют права. Вот вам и "равенство" в пользу преступников", - добавила она.
Мнение Маляр поддержал Валерий Кур, начальник Управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины (1994-2000).
"Оказывали влияние на парламент, и деньги собирались в "общаке", и представители преступного мира приходили и диктовали свои условия, и парламент принимал", - говорит он об Уголовном кодексе.
"Они сначала создали этот кодекс, лишили полицию возможности работать по нему, а теперь еще злоупотребляют и требуют, чтобы сменили власть, потому что "вы ж не умеете работать", - добавил он.
Співпадіння? Не думаю (с)
Яка вона же розумниця...
(це ті, хто стримували урок в 90-ті )
🤔
Оце вже ближче до правди.
І до ментальності бувшого президента, двічи судимого урки - Януковича.
🤑
Якщо там сидить так звана "жертва поліцейського свавілля", розпіарений в деяких ЗМІ, "патріот", "активіст", або "волонтер" - то зловживання адвокатами нормами портновського КПК з метою банального затягування або заплутування справи - вважається за благородний спосіб захисту, а будь-яке відхилення від цих портновських норм - грубим порушенням всього існуючого в світі законодавства і прав людини.
Справжня проблема не в кодексі а в тому що після реформи поліції та переатестації прокуратур в органах не залишилося компетентних людей, здатних якісно відпрацювати змагальний процес. Сидять ідіот на ідіоті які штампують схеми. А потім дивуються що ці схеми в суді розвалюються.
А так щоб кодекс почитати і зробити за кодексом - то вони ніколи не роблять.
Спробую пояснити.
В прокуратурі є певна кількість дебілів зі зв'язками, певна кількість посередніх які виконують поденщину, і незначний відсоток професіоналів без зв'язків на яких навішують надмірну кількість роботи.
З них чверть повні аморали, половина робить лише те що їм вигідно (при цьому вигідно приймати участь у схемах), і чверть відповідає етичним вимогам до посади. І при цьому, це повністю відповідає загальному етичному розвитку суспільства.
Питання тестування формальні. Наприклад, в Конституції є 3 фрази які містять тотожні за змістом словосполучення що відрізняються порядком слів. В питаннях ставляться ці словосполучення з вимогою продовжити речення. В варіантах відповіді фрази з різних місць. Отже, щоб пройти тестування не треба знати і розуміти право, а треба тупо заучувати нікому не потрібні шматки формального тесту, які забудуться через місяць після тестування.
Той хто перед тестуванням піде у відпустку вивчить їх. А той кого навантажать додатково роботою людини у відпустці не буде мати навіть вечірнього часу на підготовку.
І як ти думаєш, кого відправляють на підготовку, свого кума чи "робочого коня"?
В результаті, меньш компетентні проходять тестування а більш компетентні провалюють.
При цьому, набрана з народу когорта на заміну показує себе на ті самі 3/4 аморальними.
Як наслідок, загальний рівень професіоналізму органу знижується.
А простими словами: на створення системи постійної внутрішньої конкуренції без перекваліфікацій. З високими зарплатами та притягненням до відповідальності за кожну грубу помилку.
Зараз, наприклад, велика кількість справ розвалюється просто тому що прокурори не приносять і не відкривають у суді речові докази. Іноді просто настільки некомпетентні що забувають, іноді докази зникають. І якби у кожній такій справі суд був зобов'язаний повідомити КДК прокурора про факт неналежного обвинувачення, а КДК - прийняти рішення про звільнення "забудька", велика кількість йолопів була б звільнена у зв'язку з разовим грубим порушенням (без можливості відновлення).
Лише отакий постійний конкурентний відбір може призвести до укомплектування слідства та прокуратури розумними людьми.
І звісно ж, для того щоб в резерві були компетентні люди а не йолопи, зарплата прокурора має бути на рівні судді. Від десяти мінімальних заробітних плат. З гарантією пенсії у 80% заробітної плати при виході на пенсію в 70 років або по стану здоров'я.
Вони б хотіли Рифмастера, Стерненка та усіх інших патріотів засадити без усіляких підстав і надовго, але не можуть.
А якщо змінять КПК, то створять поліцейську державу і будуть садити людей за прикладом Росії та Білорусі.
Тому й намагаються змінити думку населення щодо КПК.
А дурне населення і раде.
Що завжало написати одне речення: не можна відправляти під домашній арешт підозрюваних в тяжких і особливо тяжких злочинах?
Тому не убивць і терористів, а невинуватих осіб яким оголошена підозра у вчиненні вбивства.
Такою особою, наприклад є Стерненко, якому не зважаючи на те що він захищався від третього нападу оголошена невмотивована підозра у вчинені вбивства.
Такими особами є Рифмайстер, Дугар, Кузьменко і велика кількість інших патріотів яким оголошуються невмотивовані підозри у тяжких і особливо тяжких злочинах лише для того щоб закрити їх до СІЗО і тримати там роками.
Норми чинного КПК підходять до цього питання неформально. По кожній справі окремо суддя має провести відкрите засідання, розглянути доводи і приймати вмотивоване рішення кожні 2 місяці. При цьому, на практиці навіть за цих норм судді займають обвинувальний уклін і зайве арештовують людей. Однак, є можливість піднімати розголос, надавати доводи, подавати скарги до ЄСПЛ в скороченому провадженні.
А якби була норма про яку пишеш ти, то по перше по кожній такій справі ми б отримували рішення ЄСПЛ про порушення Конвенції з вимогою сплатити кошти, а по друге за 5 років в країні була б тоталітарна поліцейська держава.
Відкрив би ти справу, почав отримувати прибутки, а тут приходить поліція, оголошує тобі підозру у вбивстві, і закриває в СІЗО тому що "не можна відправляти під домашній арешт". А потім до тебе в СІЗО приходить конкурент і пропонує викупити твій бізнес за копійки. Продав - підозру зняли. Не продав - посиди пару років доки бізнес не розвалиться. Ось так це працює.
Не згоден з цим порядком, волонтерствуєш та займаєшся правозахистом - оголосили підозру у згвалтуванні малолітньої і закрили в СІЗО. До петушиної камери. На пару років. І потім коли маньку Свиридовну випустять вона буде як шовкова.
І все-таки, якщо докази недостатні, то суду було дуже важко когось в СІЗО надовго закрити!
Зате таких, як Цемах, під домашній арешт тоді точно не випускали...
І це при можливості у суду прийняти інше рішення коїться.
А щодо Цемаха... Ну сидів він би пару років, і що з того? Який взагалі сенс у тому що невинна людина сидить у СІЗО до отримання вироку, якщо вона нікуди не зникає? Отримав би рішення ЄСПЛ, отримав би компенсацію, і став би мучеником в очах усієї Європи. Не залежно від того що вчинив.
А потім на наступних виборах, наприклад, переміг би Бойко. Відразу би на вищі посади були б прямо призначені КДБ-шники, потім патріоти сіли б у СІЗО з надуманих підстав, а вийшли б лише тоді коли російські війська були б під Вінницею. І йому було б байдуже, тому що його протектора права людини не цікавлять.
Тобі подобається такий варіант розвитку подій? Якщо ні, то вчися розуміти права людини як фундаментальні принципи які об'єднують нас з європейськими та американськими союзниками.
Вбили когось? Не розшукуємо, а чекаємо! Потім або хтось прийде замовити сусіда (і заплатить щоб сусід сів), або виявиться багата людина без "криші" (і заплатить щоб вийти). А решта налякається і піде під "кришу" (буде носити регулярно щоб закривали не її).
Наявність судді та необхідність прийняття рішення не виключає цієї схеми (з одними суддями прокурори діляться заробітком за отримання необхідного рішення, а на інших знаходять компромат і залякують компроматом), однак схема ускладнюється, і все ж частина справ потрапляє на тих суддів які грошей не беруть і працюють чесно.
Авакян ничем не отличается, с мировозренческой точки от янычар Овоща в МВД. Разве что менее зависим от рашистов
Права потерпевшего предусмотрены статьей 56 УПК Украины, в частности потерпевший имеет право иметь представителя (адвоката), предоставлять доказательства стороне обвинения, заявлять ходатайства, давать объяснения, оспаривать действия или бездействия следователя, участвовать в следственных действиях, получать копии ..
https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovno_protsesualnij_kodeks_ukraini/statja-56.htm